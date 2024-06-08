Россияне перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину, - Центр нацсопротивления
Не имея успехов на северном фронте, враг начал переброску частей с Херсонщины на харьковское направление.
Об этом сообщил Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировки отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы пополнить потери.
Местных во время обязательного обновления данных в "военкоматах", агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией. Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины", - говорится в сообщении.
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+6 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий08.06.2024 22:17
+4 Mda Kvinta
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+1 Viktor Mozhaiev
показать весь комментарий08.06.2024 22:03
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Коли я казав, що кацапи так само розтягують/відволікають свої сили, іксперди всерались, що ні.
Іксперди, ваше слово...
Судячи з ниття кацапської тєлєги - Кринки ще наші . І судячи з повідомлень наших бійців - теж .
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І взагалі чи є 1-2 десятка морпіхів у вирвах від кабів на лівобережжі чи нема то не має значення. Головне що вони там можуть з'явитися за годину-дві. А якщо зустрінуть мало кацапів то зможуть закошмарити їхні тили.
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Не зупиняйтесь!
Також русняви війська лише трішки просунулися після взяття міста Авдіївка в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Окупанти вперлися в ключовий населений пункт Часів Яр.
За словами журналістів, російський диктатор наполягає на тому, що цілі оркiв незмінні. Він наголошує, агресія буде тривати стільки, скільки буде потрібно.