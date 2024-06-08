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Россияне перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину, - Центр нацсопротивления

Російські окупанти

Не имея успехов на северном фронте, враг начал переброску частей с Херсонщины на харьковское направление.

Об этом сообщил Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировки отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы пополнить потери.

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Местных во время обязательного обновления данных в "военкоматах", агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией. Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+6
Не ну а шо ,, мені подобається ..
..
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08.06.2024 22:17
+4
з Херсонщини на харківський напрямок? З такими маневрами недалеко і до жестів доброї волі...
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08.06.2024 21:53
+1
Так, але є одне але... Перекидають, бо Кринки судячи з усього їхні і тепер вони собі можуть дозволити не концентрувати там сили.
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08.06.2024 22:03
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з Херсонщини на харківський напрямок? З такими маневрами недалеко і до жестів доброї волі...
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08.06.2024 21:53 Ответить
Та ні, просто спокійні за Херсонський напрямок, можуть собі дозволити
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08.06.2024 22:43 Ответить
Два тижні тому 150 недиванних ікспердів парили зі всіх прасок, що кацапи почали наступ на Харківщині, аби розтягнути/відволікти сили ЗСУ.

Коли я казав, що кацапи так само розтягують/відволікають свої сили, іксперди всерались, що ні.

Іксперди, ваше слово...
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08.06.2024 21:57 Ответить
Так, але є одне але... Перекидають, бо Кринки судячи з усього їхні і тепер вони собі можуть дозволити не концентрувати там сили.
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08.06.2024 22:03 Ответить
Кринки не їхні .
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08.06.2024 22:14 Ответить
Судячи з карти Діпстейт, таки їхні
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08.06.2024 22:41 Ответить
Діпстейт вже не раз помилялись .
Судячи з ниття кацапської тєлєги - Кринки ще наші . І судячи з повідомлень наших бійців - теж .
.
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08.06.2024 22:53 Ответить
..
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08.06.2024 22:54 Ответить
Схоже комусь роспропаганда в очі насцяла. Діп як замальовував сірою зоною острови та частину Кринків, так і продовжує.
І взагалі чи є 1-2 десятка морпіхів у вирвах від кабів на лівобережжі чи нема то не має значення. Головне що вони там можуть з'явитися за годину-дві. А якщо зустрінуть мало кацапів то зможуть закошмарити їхні тили.
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09.06.2024 00:22 Ответить
Не ну а шо ,, мені подобається ..
..
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08.06.2024 22:17 Ответить
Дякуючи ЗАС росіяни там будуть тримати фронт і з малими силами.
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08.06.2024 22:18 Ответить
Офігенно русня відволікає Українські сили!

Не зупиняйтесь!
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08.06.2024 22:19 Ответить
Тобто рашисти впевнені, що звільнення Півдня не відбудеться?! Виборці Зе досягли своєї мети - Південь не Україна??
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08.06.2024 22:30 Ответить
Про це повідомив Центр нацспротиву? А що скаже таварищ бАданов? Може вони на Сумщину або на Чернігівщину?
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08.06.2024 22:37 Ответить
прикол в том что они и оттуда и так незначительный по численности контингент оттянули на харьковское направление и еще с лиманского направления))))это инфа еще недельной давности.
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08.06.2024 23:53 Ответить
А тепер питання до експертів,котрі запевняли,що на харківському напрямку москалі не мають достатньої кількості м'яса( Здивовані?Варіант нарощування кількості за рахунок перекидання з інших ділянок фронту для вас варіант,котрий не всплив світлих ваших головах?((
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08.06.2024 22:40 Ответить
Кринки вони захопили, вже в нас нема на лівому березі плацдарму. Тому і перекидають.Часів Яр тоже, похоже нині вже все .
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08.06.2024 23:27 Ответить
бугага, скажи это пацыкам с часов яра который эти недоразумение еще полгода минимум брать будут,в крынках кацапы и техника больше 10 минут не живут,все дронами и артой чиститься в самих крынках и подьезду к ним.крынки это чисто серяк как и клещеевка и тп.разйобанные нпшки.там улей дронов и наших и чужих,только голову успевай пригинать.
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08.06.2024 23:57 Ответить
Што?
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09.06.2024 08:28 Ответить
Як би там не було, а Харків вже декілька днів не обстрілюють, диво Хаймерса дає про себе знати, якого х так не робили три місяця тому, союзники не стали би трендіти на акти самозахисту Харкова. Це тільки переляканий Зе клоун питає чи можна стріляти по території Параши.
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09.06.2024 01:45 Ответить
Так "клоун" особисто не стріляє, але факт, що нема обстрілів є. Живу в Х, можу підтвердити
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09.06.2024 08:32 Ответить
Спроба Кацапстану відкрити новий участок фронту в Харківській області вже загрузло, та не має успіху.

Також русняви війська лише трішки просунулися після взяття міста Авдіївка в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Окупанти вперлися в ключовий населений пункт Часів Яр.

За словами журналістів, російський диктатор наполягає на тому, що цілі оркiв незмінні. Він наголошує, агресія буде тривати стільки, скільки буде потрібно.
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09.06.2024 07:44 Ответить
 
 