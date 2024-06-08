Россияне перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину, - Центр нацсопротивления

Не имея успехов на северном фронте, враг начал переброску частей с Херсонщины на харьковское направление.

Об этом сообщил Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировки отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы пополнить потери.

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Местных во время обязательного обновления данных в "военкоматах", агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией. Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины", - говорится в сообщении.