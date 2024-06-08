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Зеленский (19042) ПВО (2490)

Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Украина уже имеет договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем максимально активную коммуникацию со всеми партнерами. На каждом из уровней, которые могут помочь. Первый Саммит мира уже через неделю. Впереди также и важные встречи и переговоры с европейскими лидерами - ради нашей устойчивости, нашей защиты от российского террора. Уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть - ближе к осени. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые действительно практически нас в этом поддерживают.

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Уже почти подготовлены и новые соглашения по безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы - время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам - всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", - рассказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина купила у Франции вторую систему противовоздушной обороны.
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Топ комментарии
+9
ніякі ПВО та БПЛА Україні не допоможуть поки ЗСУ не почнуть бити ракетами по російькім містам
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08.06.2024 22:50
+4
Надпотужна заява... А тоді - куяк, і "справедливий мир" на голову гепне...
Але умовне "завтра" таки настає, і лідору знову треба шось назвиздіть...
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08.06.2024 23:17
+4
У Вас помилка у слові лідер..
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08.06.2024 23:40
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ніякі ПВО та БПЛА Україні не допоможуть поки ЗСУ не почнуть бити ракетами по російькім містам
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08.06.2024 22:50 Ответить
I ракети не допоможуть. В них терiторiя в 100500 раз бiльша. Вiдповiдно i ракет треба стiльки ж. Це не розбомбити Iзрайль, наприклад.
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08.06.2024 23:13 Ответить
А спочатку треба спробувати. Еошмарити прикордонні райони мокш.
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08.06.2024 23:38 Ответить
Кошмарити*
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08.06.2024 23:39 Ответить
Но ось, фигачать вони по нашим мiстам та мешканцям. Що з цього змiнилось у военному планi? Усi сидять тихо як мишi, навiть у бомбосховища не ховаються.
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09.06.2024 02:10 Ответить
Не по вашим, а по нашим містам. Давно по сховищам ніхто не сидить. Мишей собі залиште.
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09.06.2024 02:56 Ответить
Хотя бы под конец войны обьясните великому лидеру, что такие вещи рассказываются После того как сделано, а не До того... лучше конечно вообще всё делать молча, но это нереально...
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08.06.2024 23:13 Ответить
У Вас помилка у слові лідер..
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08.06.2024 23:40 Ответить
Надпотужна заява... А тоді - куяк, і "справедливий мир" на голову гепне...
Але умовне "завтра" таки настає, і лідору знову треба шось назвиздіть...
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08.06.2024 23:17 Ответить
Генератор слів
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09.06.2024 06:04 Ответить
у бурятов ужасный торнадо , так им и нада
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09.06.2024 06:15 Ответить
https://t.me/voynareal/91242 🌪 Потужні торнадо атакують росію
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09.06.2024 06:24 Ответить
Воронеж , шо там пепео ?
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09.06.2024 06:51 Ответить
почему свет не выключают , Я буду жаловаться в ООН
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09.06.2024 06:52 Ответить
Что такое "справедливый мир" пока никто не расшифровал. Звучит забавно. Пойду в супермаркет и куплю справедливой скумбрии по 8. Как то так получается.
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09.06.2024 07:12 Ответить
з таким гамнокомадущим москалі можуть не напр'ягати свою розвідку.
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09.06.2024 08:37 Ответить
 
 