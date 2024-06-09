Запад пересек красную линию, позволив Украине бить по России своим оружием, - министр обороны Австрии Таннер

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что разрешения от США, Франции и Германии наносить удары по военным целям на территории России, являются пересечением красной линии.

Журналист поинтересовался мнением руководительницы Минобороны Австрии относительно разрешения США, Франции и Германии украинским военным на использование западного оружия для ударов по объектам на территории России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину", - сказала Таннер.

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Журналист напомнил, что причиной такого решения западных стран является то, что без него Украине трудно защищаться от обстрелов с территории РФ, в частности, при обороне Харьковской области. Он поинтересовался, не считает ли министр, что Украина имеет на это право.

"Как военно-нейтральному государству, не нам судить", - ответила Таннер.

Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

Разрешение Германии

Напомним, на прошлой неделе после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Разрешение Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтвердил разрешение для Украины бить по России французским оружием и отметил, что граница устанавливается тем, что делают россияне.