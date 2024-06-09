Запад пересек красную линию, позволив Украине бить по России своим оружием, - министр обороны Австрии Таннер
Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что разрешения от США, Франции и Германии наносить удары по военным целям на территории России, являются пересечением красной линии.
Журналист поинтересовался мнением руководительницы Минобороны Австрии относительно разрешения США, Франции и Германии украинским военным на использование западного оружия для ударов по объектам на территории России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину", - сказала Таннер.
Журналист напомнил, что причиной такого решения западных стран является то, что без него Украине трудно защищаться от обстрелов с территории РФ, в частности, при обороне Харьковской области. Он поинтересовался, не считает ли министр, что Украина имеет на это право.
"Как военно-нейтральному государству, не нам судить", - ответила Таннер.
Разрешение применять американское оружие для ударов по России
Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.
Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.
Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.
Разрешение Германии
Напомним, на прошлой неделе после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.
Разрешение Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтвердил разрешение для Украины бить по России французским оружием и отметил, что граница устанавливается тем, что делают россияне.
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Яке у сраку міноборони у нейтральній країні? Їбанулись там усі, чи що?
Має бути міністерство промінів любові й миру.
І ШО буде?
Та й то агентам треба молоко за стрес видавати!
А у НАТО ми вступили просто так - паріколу....
Але як тільки нам дозволили бити по росії у відповідь, австрійська консерва каже "червона лінії".
Та щоб ти австріяка здохла
Кульчицький випросив дозволу влаштувати у Відні кав'ярню. Кав'ярня "Під синьою пляшкою" відчинила свої двері у 1687 році.
Щоправда, віденцям не дуже смакувала гірка кава. Тоді Кульчицький придумав проціджувати напій, додавати молоко і підсолоджувати напій медом. А коли він додав до кави рогалик, схожий на турецький півмісяць, віденці з радістю стали зазирати у кав'ярню, аби знищити ненависний символ під духмяний напій.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8 )
В 2013 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Вене (гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Леопольдсберг ) установлен памятник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 запорожским казакам , принявшим участие в сражении на стороне «Священной лиги».
Невже ця Putin-Versteher ніби Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер на знає історії Австрії: аншлюс Австрії Гітлером, потім "освождєніє" Австрії СССР, яка тривала до 1955 р. і нав'язаний Австрії союзниками під тиском Сталіна нейтралітет.
Той нейтралітет Австрії на чию користь?
Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер ніби нейтральної країни,яка в історії теж була жертвою агресії на стороні насильника - на боці зла?