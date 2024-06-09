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Австрия (790) оружие (10028) Таннер (4)

Запад пересек красную линию, позволив Украине бить по России своим оружием, - министр обороны Австрии Таннер

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что разрешения от США, Франции и Германии наносить удары по военным целям на территории России, являются пересечением красной линии.

Журналист поинтересовался мнением руководительницы Минобороны Австрии относительно разрешения США, Франции и Германии украинским военным на использование западного оружия для ударов по объектам на территории России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину", - сказала Таннер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не должна иметь ограничений относительно ударов по России, - адмирал НАТО Бауэр

Журналист напомнил, что причиной такого решения западных стран является то, что без него Украине трудно защищаться от обстрелов с территории РФ, в частности, при обороне Харьковской области. Он поинтересовался, не считает ли министр, что Украина имеет на это право.

"Как военно-нейтральному государству, не нам судить", - ответила Таннер.

Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

Разрешение Германии

Напомним, на прошлой неделе после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Разрешение Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтвердил разрешение для Украины бить по России французским оружием и отметил, что граница устанавливается тем, что делают россияне.
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Топ комментарии
+45
Кремлівські консерви обовʼязково себе колись-небудь проявлять.
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09.06.2024 00:58
+28
З усієї її промови їй варто було сказати тільки це: "Як військово нейтральній державі, не нам судити".
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09.06.2024 01:18
+26
Австрійська ***** бідкується, що через дозввл бити по болотах, з кремля їй стали менше платити за підсмок із заглотом.
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09.06.2024 01:02
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Правила форума Совет форумчан
Кремлівські консерви обовʼязково себе колись-небудь проявлять.
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09.06.2024 00:58 Ответить
австрійські шмари особливо смердючі
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09.06.2024 06:49 Ответить
я вибачаюсь,а стара ***** не пам"ятає адольфа шікльгрубера ?
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09.06.2024 10:34 Ответить
А наші малороси антимайданівці себе ще не проявили, чи вже? Невже нам Австрія розмінувала Чонгр і Чаплинку? Австрійці відвели наші війська із наших укріплень на Сході і заморозили наші ракетні програми? Австрійці призначили в СБУ баканова,наумова, кулініча?
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09.06.2024 18:40 Ответить
коментується заява австрійських керманичів, не нагнітайте
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09.06.2024 18:45 Ответить
Я вибачаюсь, але то вже наслідок, а причина:
Яке у сраку міноборони у нейтральній країні? Їбанулись там усі, чи що?
Має бути міністерство промінів любові й миру.
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09.06.2024 09:45 Ответить
Да ти ШОооо?
І ШО буде?
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09.06.2024 01:00 Ответить
Австрійська ***** бідкується, що через дозввл бити по болотах, з кремля їй стали менше платити за підсмок із заглотом.
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09.06.2024 01:02 Ответить
вона може хоче до своєї колишньої коліжанки, яка зараз переховується від правосуддя десь на болотах. )
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09.06.2024 01:05 Ответить
https://www.google.com/maps/place/54%C2%B059 тут
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09.06.2024 01:42 Ответить
А все ж міцна генетика у асвабадітєлєй.
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09.06.2024 01:05 Ответить
фашистами були, фашистами і залишилися.
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09.06.2024 01:06 Ответить
Думка старої прикацапленої калоші дуже "цінна".
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09.06.2024 01:13 Ответить
З усієї її промови їй варто було сказати тільки це: "Як військово нейтральній державі, не нам судити".
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09.06.2024 01:18 Ответить
На подсосе у газпромовских фондов. (Т.е. гебни)
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09.06.2024 01:25 Ответить
Судячи з її @бальника, єдине, кого вона може зацікавити - це ФСБ.

Та й то агентам треба молоко за стрес видавати!
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09.06.2024 01:33 Ответить
На додаток до регулярних податкових відрахувань у 2023 році, Raiffeisen сплатив 47 млн євро в результаті непередбачуваного податку, який Кремль ввів для деяких компаній минулого року.Альо,мразь австрійська,де тут "нейтральність"?Австрія-це спонсор геноциду українського народу.
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09.06.2024 01:42 Ответить
тільки не розумію, чому на будівлях в містах і селищах України, де мешкає (орендує площу) Raiffeisen - досі нема написів "спонсор війни, спонсор касапів та *****"...
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09.06.2024 16:41 Ответить
...і "червона лінія" стала коричневою...
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09.06.2024 01:47 Ответить
А чого можна чекати від батьківщини Гітлера ?
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09.06.2024 01:50 Ответить
Член НАТО каже, що вони "Військово нейтральна держава"...
А у НАТО ми вступили просто так - паріколу....
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09.06.2024 01:51 Ответить
Австрія не є членом НАТО.
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09.06.2024 08:05 Ответить
Австрія - просто країна-член.
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09.06.2024 08:10 Ответить
Пардон.
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09.06.2024 10:51 Ответить
Потім Австрійцям буде соромно за дії теперішньої їх влади..... можливо..... а можливо й ні як Німцям за шредера.... часи міняються й сором "не в моді".
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09.06.2024 01:59 Ответить
росія знищила 200к будівель, окупувала 20% України, вбила сотні тисяч цивільних та військових, знищила нам економіку, енергетику, знищує українську націю (10 млн біженців).

Але як тільки нам дозволили бити по росії у відповідь, австрійська консерва каже "червона лінії".

Та щоб ти австріяка здохла
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09.06.2024 02:16 Ответить
)))
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09.06.2024 02:34 Ответить
ВОЛКОВ БОЯТСЯ В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ !!!
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09.06.2024 02:35 Ответить
Чучундра.
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09.06.2024 03:00 Ответить
Нє. Чундра...хоча - яка різниця
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09.06.2024 06:04 Ответить
І шо? (с)
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09.06.2024 03:31 Ответить
Очікуйте цю особу поряд з Шредером та Кнайсль в правлінні якоїсь російської компанії.
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09.06.2024 04:09 Ответить
Вона невдовзі заміж виходить. На весілля запросила одного відомого виродка. А далі готується працювати у роснєфті.
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09.06.2024 04:13 Ответить
***** жЫрная консерва *******! Майже Сюрстрьомінг... Да простят меня шведы!
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09.06.2024 04:28 Ответить
У неї на обличчі все написано.
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09.06.2024 05:22 Ответить
АВСТРІЙСЬКА КУРВА , цим своїм "словесним поносом", перетнула червону лінію, котра відділяла її від рашистських кровопивців і ворогів Україи , та її народу.
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09.06.2024 05:14 Ответить
Клава, не мунді.
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09.06.2024 06:32 Ответить
Кацапи плювали на ваші лінії. Вони йдуть вбивати.
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09.06.2024 07:08 Ответить
"Військово нейтральна держава" Австрія ніяк не захищена від натовпу озброєних мародерів з Раші, якщо Україна впаде. Підозрюю, що в Австрії є що помародерити і все ін.
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09.06.2024 07:23 Ответить
Це не то шобы да и не то чтобы нет. В свое время Мельник воевал против каазлабадии на стороне Австро-Венгрии, но был сторонником содружества с Гитлером. А ща Австрия нейтральная, а такое ляпнуть, считай на стороне цапорылии, как и баб Юля когда-то целовалась с пыней в десны, а ща ей пыня статью шьет. Не знаю будут ей сухари на кичу носить? бо многие юльки` давно переобулись в прыжке. Так шо, не все так однозначно.
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09.06.2024 07:40 Ответить
Типун вам на изыг, мол Украина впаде. В таком случае нужно обратиться к стоматологу за исправлением дефектов. Другой выход - предпочесть металлическим брекетам элайнеры Invisalign, элайнеры Spark: они не травмируют слизистую, действуя мягко и бережно. Есть также неочевидные, но не менее важные причины заболевания: Вредные привычки - Це ж надоть такое ляпнуть... А хутин, вопреки вашим прогнозам, сдохнэ, каазлабадия утонет в цветных революциях.
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09.06.2024 07:47 Ответить
Пан такий патріот(сраний). Був би пан не юлєфоб, то і війни б не було. А Україна сьогодні була б східноєвропейським лідером. Цілуй свого пінчука в дупу, бо це пінчук дав гроші манафорту для оббріхування ЮВТ в іноземних ЗМІ
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09.06.2024 08:25 Ответить
иФан - ты что...? только слез с юли...?
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09.06.2024 08:57 Ответить
Как у нас просто говорят: Why don't you go and fuck yourself bitch!
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09.06.2024 07:43 Ответить
https://youtu.be/WTeAA268K7U Серцевий Напад
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09.06.2024 07:51 Ответить
Шобы пойти за тем , не знаю зачем и туда, не знаю куда, нужен средний палец вдогонку. Но самое главное, нужно прозябать на теренах ластоногой оленьи.
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09.06.2024 07:59 Ответить
Россия постоянно продвигает свой бред про эскалацию. Между строк этого тезиса явный намек " мы считаем себя в праве брать чужое и верим что мы непобедимы и не будем отвечать ни ща что и мы будем наступать столько сколько хотим". То есть они говорят " мв все равно пабидим". Почему от нашей стороны нет зеркальной пропаганды? Это ведь Россия эскалирует постоянно наращивая войска и поставляя свое оружие не делая вернуть краденное ибо рецтинг мудака в кремле упадет.
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09.06.2024 07:46 Ответить
Дуже миролюбна та фройлейн Таннер. Цікаво, а чи знає вона, що у пуйла з 2006-го року немає "червоних ліній"? Чи просто гадає, що у разі агресії пуйла проти Європи вона заховає свою країну за вивіскою "НАТО"?
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09.06.2024 08:14 Ответить
***** крашена. Ще й погано: виглядає, як лахудра якась.
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09.06.2024 08:28 Ответить
По легенде, именно после победы в Венской битве в городе начали пить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5 кофе и появились https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8 кофейни(трофей запорожського козака Кульчицького.

Кульчицький випросив дозволу влаштувати у Відні кав'ярню. Кав'ярня "Під синьою пляшкою" відчинила свої двері у 1687 році.

Щоправда, віденцям не дуже смакувала гірка кава. Тоді Кульчицький придумав проціджувати напій, додавати молоко і підсолоджувати напій медом. А коли він додав до кави рогалик, схожий на турецький півмісяць, віденці з радістю стали зазирати у кав'ярню, аби знищити ненависний символ під духмяний напій.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8 )

В 2013 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Вене (гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Леопольдсберг ) установлен памятник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 запорожским казакам , принявшим участие в сражении на стороне «Священной лиги».
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09.06.2024 08:32 Ответить
Клава, заткни пельку
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09.06.2024 08:37 Ответить
Хочет чтоб и к ней на свадьбу ***** приехал наверное
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09.06.2024 08:43 Ответить
Консерва не вскрилася, консерва луснула
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09.06.2024 08:49 Ответить
Ого, Австрія вже креслить червоні лініі? І що вони тепер хроблять, введуть санкціі проти США?
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09.06.2024 08:53 Ответить
австія - шльондра європи
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09.06.2024 09:17 Ответить
Адвокати насильника: крім Орбана, папи з Риму, Китаю,.... - кожний може доповнити список, - ще один Putin-Versteher з Австрії про якусь там червону лінію для жертви насильства, яку жертва не мала б пересікати.

Невже ця Putin-Versteher ніби Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер на знає історії Австрії: аншлюс Австрії Гітлером, потім "освождєніє" Австрії СССР, яка тривала до 1955 р. і нав'язаний Австрії союзниками під тиском Сталіна нейтралітет.

Той нейтралітет Австрії на чию користь?

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер ніби нейтральної країни,яка в історії теж була жертвою агресії на стороні насильника - на боці зла?
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09.06.2024 09:33 Ответить
1938 рік австрійців нічому не навчив. Диктатори не розуміють поступок та умовлянь. Лише п*здюліни.
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09.06.2024 10:25 Ответить
похожа на шольца в парике
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09.06.2024 10:25 Ответить
Австрія дивує чиновниками, які підіграють мордору .Цікаво, це за любов гроші, чи щось інше
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09.06.2024 11:48 Ответить
У нее же на морде лишняя хромосома отпечаталась!
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09.06.2024 12:29 Ответить
Какая страшная кобыла.
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09.06.2024 12:32 Ответить
Кожен має "що купив". То у Австрії все озброєння австрійське? Чи може рашка не лупить кндеровськими ракетами та іранськими шахедами? Чи може я повинен кожен раз питати продавця чи їсти мені цією ложкою, чи ні? АРХ М
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09.06.2024 13:47 Ответить
міністр оборони Австрії Таннер перебуває за червоною лінією здорового глузду і моралі
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09.06.2024 16:40 Ответить
Нехай запросить пуйла на весілля, як її інша страшна колега.
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09.06.2024 21:12 Ответить
Ну тоді як представник нейтральноі держави, залиш своі коментарі про "якісь там лініі" при собі.
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10.06.2024 13:28 Ответить
 
 