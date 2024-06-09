На Покровском направлении продолжаются боестолкновения в районах Новоалександровки, Карловки и Новопокровского, - Генштаб

С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 55 боевых столкновений. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. На большинстве направлений ситуация неизменна.

Обстановка на Харьковщине

Российский агрессор увеличил количество атак на Харьковском направлении до четырех за сегодня. Бои продолжаются в районе Глубокого.

Обстановка на Востоке

На Покровском направлении сейчас продолжаются шесть боестолкновений в районах Новоалександровки, Карловки, Новопокровского. Количество штурмовых действий оккупантов возросло до 22.

По предварительной информации, сейчас потери россиян на этом направлении составляют 122 человека убитыми и ранеными. Уничтожена одна БМП, артсистема и автомобиль. Поврежден танк противника.

Смотрите также: Обстрел российскими оккупантами "скорой" в Херсонской области: количество пострадавших возросло до трех. ФОТОРЕПОРТАЖ

Продолжается бой в районе Красногоровки на Кураховском направлении. В настоящее время здесь произошло уже 6 боестолкновений с начала суток.

"Наши войска держат российских захватчиков под огневым контролем, истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого соприкосновения", - добавляют в Генштабе.