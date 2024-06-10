Премьер Бельгии де Кроо подаст в отставку из-за провала его партии на выборах
Глава бельгийского правительства Александер де Кроо заявил, что уйдет в отставку из-за проигрыша его партии Open VLD на парламентских выборах.
Об этом информирует издание Le Soir, передает Цензор.НЕТ.
Де Кроо признал поражение своей партии и поздравил победителей выборов, консервативную партию N-VA, придерживающуюся идеологии фламандского национализма.
Отмечается, что на национальных выборах N-VA взяли более 18%, а партия премьера, либеральная Open VLD - менее 6%. В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент проходили национальные парламентские выборы.
"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я подаю в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны. We will be back (Мы вернемся - Ред.)", - подчеркнул он.
Несмотря на невысокий результат партии, однопартийцы приветствовали аплодисментами выступление Де Кроо и поддержали его.
Премьер заявил, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "быстро". Впрочем эта скорость зависит от формирования коалиции.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии на выборах в Европарламент.
Пожалуйста, подождите...
шо за дитячі питання?
оскільки він йде з посади, то і "винищувачі до літа" стають черговою примарою
а ви завжди і всім обіцянкам вірите?
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А тут само умовнолегітимне й дохлу коаліцію ОПУЗАЖОПНОЮ скрепкою скріпило з просравшими все Слугами уродів й тримається за владу свого ПРодюсера, як голий за тазік, коли в лазні стіни раптом розвалилися...
"Більшовизм означав би загибель народів. Але оборонний фронт на Сході захищає Європу від цієї катастрофи".
А це такий самий плакат, тільки французькою мовою для бельгійської Валлонії.
шо американці звільнили те, шо самі французи здали гітлеру за 2 тиждні,,,
4 рази ухилився? - і ти верховний!
та ціни тобі нема....
це у мене болить, а їм *****...
великого розуму був чоловік, не буба ні разу.
чомусь він не хотів війну в Америці...
https://www.9tv.co.il/item/71986
У Євросоюзі відбувається справжній політичний землетрус. Вибори в Європарламент, що відбулися в неділю, показали переконливу перевагу правих сил і явний вихід з моди "зелених" і ліво-соціалістичних настроїв.
Так, у Франції перше місце на виборах до Європарламенту посіла партія Марін Ле Пен "Національна єдність", яка набрала 33% голосів. У той же час партія президента Макрона ("Ренесанс") та Соціалістична партія набрали 15% та 14% голосів - тобто в сумі менше ніж одна партія Ле Пен.
У світлі такого "радикального" народного волевиявлення Еммануель Макрон оголосив, що розпускає нижню палату парламенту та призначає нові вибори у Франції на 30 червня. Ле Пен, у свою чергу, оголосила, що її партія "готова прийняти кермо влади, якщо народ виявить їй довіру".
Зазначимо, що положення самого Макрона це не торкнеться - президент у Франції обирається незалежним голосуванням раз на п'ять років, і його обрали на другий термін відносно нещодавно - 2022 року.
Разом з тим, якщо за підсумками виборів у парламенті з'явиться не надто "слухняна" Макрону коаліція, це загрожує сильними труднощами для уряду і самого президента у повсякденній роботі та реформах.
У Бельгії вибори до Європарламенту проводяться разом із внутрішніми парламентськими виборами. Там 18% голосів набрав "Новий фламандський альянс", заснований "а ідеях поміркованого консерватизму та фламандського націоналізму". Партія нинішнього прем'єр-міністра Олександра де Кро (ліберал-демократи) отримала лише 6% голосів. У зв'язку з цим Кро вже оголосив про відставку, визнавши поразку.
У Німеччині нищівну поразку на виборах до Європарламенту зазнала правляча партія, очолювана канцлером Олафом Шольцем (Соціал-демократична) - вона набирає всього близько 14%, йдучи ніздрі в ніздрю з правою "Альтернативою для Німеччини". На перше місце вирвався блок ХДС/ХСС ("Християнсько-демократичний союз" та його баварська версія - "Християнсько-соціальний союз"), що отримує близько 30% голосів.
Водночас, якщо врахувати, що саме ХДС за керівництвом Ангели Меркель "завозив" до Німеччини мільйони мусульманських мігрантів під час "арабської весни", зважаючи на все, німці не надто навчаються на уроках минулого.
Зазначимо, що в Німеччині ліві, центристи та системна преса проводять шалену кампанію ненависті проти правих партій, і насамперед проти "Альтернативи для Німеччини", а юридична система займається фальсифікацією кримінальних справ та постійним відверто упередженим переслідуванням правих політиків.
Під впливом цієї кампанії німецьке суспільство, що загалом зсувається вправо, поки виявилося здатним лише на "відкат" від соціалістів і "зелених" до "демократичних християн".
Водночас, права проізраїльська "Альтернатива" повільно, але вірно набирає популярності, хоча серед благонамірних німецьких бюргерів голосувати за неї вважається "не комільфо". Ось і зараз вона буде другою або третьою за величиною німецькою фракцією в Європарламенті.
Від Австрії на першому місці за попередніми результатами тримається права "Партія свободи" (25%), на другому - "Австрійська народна партія", за ідеологією, аналогічна німецькому ХДС.
Від Італії перемагають правлячі "Брати-італійці", від Іспанії - праві консерватори Partido Popular, що випереджають правлячих соціалістів.
Загалом, судячи з попередніх результатів, правоконсервативні сили складуть більшість у новому скликанні парламенту ЄС, на відміну від минулого.
Це може бути сприятливішим для Ізраїлю. Цього року закінчується термін повноважень нинішньої Єврокомісії - виконавчого органу ЄС, який затверджується Європарламентом.
Якщо голова Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн, кандидат від європейських консерваторів (фракції ЄПН у Європарламенті), загалом задовольняє Ізраїль, то єврокомісар із зовнішніх зносин та оборони, іспанський соціаліст Жозеп Боррель веде себе як відвертий антисеміт. З урахуванням нового складу Європарламенту очікується, що й новий міністр закордонних справ Євросоюзу, якого оберуть наприкінці року, буде толерантнішим щодо єврейської держави.