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Бельгия (374) выборы (22669) отставка (3146) Александр Де Кроо (25)

Премьер Бельгии де Кроо подаст в отставку из-за провала его партии на выборах

Александер де Кроо

Глава бельгийского правительства Александер де Кроо заявил, что уйдет в отставку из-за проигрыша его партии Open VLD на парламентских выборах.

Об этом информирует издание Le Soir, передает Цензор.НЕТ.

Де Кроо признал поражение своей партии и поздравил победителей выборов, консервативную партию N-VA, придерживающуюся идеологии фламандского национализма.

Отмечается, что на национальных выборах N-VA взяли более 18%, а партия премьера, либеральная Open VLD - менее 6%. В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент проходили национальные парламентские выборы.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я подаю в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны. We will be back (Мы вернемся - Ред.)", - подчеркнул он.

Несмотря на невысокий результат партии, однопартийцы приветствовали аплодисментами выступление Де Кроо и поддержали его.

Премьер заявил, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "быстро". Впрочем эта скорость зависит от формирования коалиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии на выборах в Европарламент.

Также читайте: Проукраинская ЕНП побеждает на выборах в Европарламент, - DW
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Топ комментарии
+7
слава яйцям нам таке не загрожує....
18
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10.06.2024 01:21
+6
а навіщоо буба розпустив раду 8 і над девьятою хряка поставив?
шо за дитячі питання?
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10.06.2024 01:25
+6
взагалі то і бубенець нам наобіцяв торбу, не унесеш..
а ви завжди і всім обіцянкам вірите?
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10.06.2024 02:18
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А поясніть, будь ласка, навіщо Макрон зараз розпустив парламент? Це політичний суїцид?
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10.06.2024 01:21 Ответить
а навіщоо буба розпустив раду 8 і над девьятою хряка поставив?
шо за дитячі питання?
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10.06.2024 01:25 Ответить
взагалі-то цей товариш (Де Кроо) і його партія обіцяли Україні винищувачі Ф-16 до літа...
оскільки він йде з посади, то і "винищувачі до літа" стають черговою примарою
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10.06.2024 02:08 Ответить
взагалі то і бубенець нам наобіцяв торбу, не унесеш..
а ви завжди і всім обіцянкам вірите?
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10.06.2024 02:18 Ответить
.уя собі калізей....
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10.06.2024 02:28 Ответить
нерви сдали
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10.06.2024 01:30 Ответить
перезагру(и)зить комп...
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10.06.2024 02:24 Ответить
У него итак последний срок. Ему нечего бояться.
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10.06.2024 01:53 Ответить
"итак" це паганяло піска в кремлі, а ітачка ну як би жінка його...
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10.06.2024 02:16 Ответить
і ця фраза німецького генерала, побачивши француців - "і шо ті теж нас победілі?" не з потолка взялася...
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10.06.2024 04:42 Ответить
слава яйцям нам таке не загрожує....
18
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10.06.2024 01:21 Ответить
+ досавка в маркет
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10.06.2024 01:34 Ответить
Любі хлопчики й дівчатка, мабуть вони нетряпціякійсь на собі показують, як працює кодекс честі політичного лідера - на початку слова літера Л а посредині літера Е ...
А тут само умовнолегітимне й дохлу коаліцію ОПУЗАЖОПНОЮ скрепкою скріпило з просравшими все Слугами уродів й тримається за владу свого ПРодюсера, як голий за тазік, коли в лазні стіни раптом розвалилися...
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10.06.2024 01:41 Ответить
******** ви мали на увазі?
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10.06.2024 02:10 Ответить
Тазік та стіни --- це шедевр!!
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10.06.2024 07:32 Ответить
в кілометрах...
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10.06.2024 01:45 Ответить
все наше зелення в кашолку і того орденоносця кацапський снайпер не дочекався і цього...
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10.06.2024 01:30 Ответить
Дуже мподіваюся, що фломандські націоналісти вважають росіян недолюдками.
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10.06.2024 01:33 Ответить
Німецький плакат для Фландрії фламандською мовою, приблизно 1943 року.
"Більшовизм означав би загибель народів. Але оборонний фронт на Сході захищає Європу від цієї катастрофи".



А це такий самий плакат, тільки французькою мовою для бельгійської Валлонії.

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10.06.2024 03:10 Ответить
ви далеко від правди - французи ненавивидять американців саме за те,
шо американці звільнили те, шо самі французи здали гітлеру за 2 тиждні,,,
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10.06.2024 04:36 Ответить
пацани - хавайте схему...
4 рази ухилився? - і ти верховний!
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10.06.2024 01:39 Ответить
а якщо ти можеш з себе видавити - від ол оф мой хjoрт?
та ціни тобі нема....
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10.06.2024 01:50 Ответить
бубіку потрібен перевотчік - я би взяв Порошенка,,,,
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10.06.2024 01:53 Ответить
шось я давно не бачив агрохіміона - глава партії гарсонів в куди не ткни!
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10.06.2024 02:03 Ответить
ні одна війна в Европі, в новітній історії, не виїгрувалась без амеріканців
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10.06.2024 04:48 Ответить
...і це факт. А тепер питання - а хочуть американці, щоб так швидко закінчилась війна зараз? Боси від ВПК напевно не хочуть, бо це бабло. А бабло для американців - це святе...
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10.06.2024 05:34 Ответить
пересічному американцю до сраки ці всі замеси в европі...
це у мене болить, а їм *****...
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10.06.2024 06:03 Ответить
А тоді нахера вони пхались в другу світову в "замес"? Чи коли довбанули їх в Перл-Харборі мозги стали на місце?
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10.06.2024 12:33 Ответить
це б вам у Рузвельта спитати,
великого розуму був чоловік, не буба ні разу.
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10.06.2024 13:38 Ответить
не будеш воювати в Европі, будеш воювати в Америці,
чомусь він не хотів війну в Америці...
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10.06.2024 13:43 Ответить
На виборах до Європарламенту перемагають праві: Макрон розпустив парламент, у Бельгії звільнився прем'єр-міністр
https://www.9tv.co.il/item/71986

У Євросоюзі відбувається справжній політичний землетрус. Вибори в Європарламент, що відбулися в неділю, показали переконливу перевагу правих сил і явний вихід з моди "зелених" і ліво-соціалістичних настроїв.

Так, у Франції перше місце на виборах до Європарламенту посіла партія Марін Ле Пен "Національна єдність", яка набрала 33% голосів. У той же час партія президента Макрона ("Ренесанс") та Соціалістична партія набрали 15% та 14% голосів - тобто в сумі менше ніж одна партія Ле Пен.

У світлі такого "радикального" народного волевиявлення Еммануель Макрон оголосив, що розпускає нижню палату парламенту та призначає нові вибори у Франції на 30 червня. Ле Пен, у свою чергу, оголосила, що її партія "готова прийняти кермо влади, якщо народ виявить їй довіру".

Зазначимо, що положення самого Макрона це не торкнеться - президент у Франції обирається незалежним голосуванням раз на п'ять років, і його обрали на другий термін відносно нещодавно - 2022 року.

Разом з тим, якщо за підсумками виборів у парламенті з'явиться не надто "слухняна" Макрону коаліція, це загрожує сильними труднощами для уряду і самого президента у повсякденній роботі та реформах.

У Бельгії вибори до Європарламенту проводяться разом із внутрішніми парламентськими виборами. Там 18% голосів набрав "Новий фламандський альянс", заснований "а ідеях поміркованого консерватизму та фламандського націоналізму". Партія нинішнього прем'єр-міністра Олександра де Кро (ліберал-демократи) отримала лише 6% голосів. У зв'язку з цим Кро вже оголосив про відставку, визнавши поразку.

У Німеччині нищівну поразку на виборах до Європарламенту зазнала правляча партія, очолювана канцлером Олафом Шольцем (Соціал-демократична) - вона набирає всього близько 14%, йдучи ніздрі в ніздрю з правою "Альтернативою для Німеччини". На перше місце вирвався блок ХДС/ХСС ("Християнсько-демократичний союз" та його баварська версія - "Християнсько-соціальний союз"), що отримує близько 30% голосів.

Водночас, якщо врахувати, що саме ХДС за керівництвом Ангели Меркель "завозив" до Німеччини мільйони мусульманських мігрантів під час "арабської весни", зважаючи на все, німці не надто навчаються на уроках минулого.

Зазначимо, що в Німеччині ліві, центристи та системна преса проводять шалену кампанію ненависті проти правих партій, і насамперед проти "Альтернативи для Німеччини", а юридична система займається фальсифікацією кримінальних справ та постійним відверто упередженим переслідуванням правих політиків.

Під впливом цієї кампанії німецьке суспільство, що загалом зсувається вправо, поки виявилося здатним лише на "відкат" від соціалістів і "зелених" до "демократичних християн".

Водночас, права проізраїльська "Альтернатива" повільно, але вірно набирає популярності, хоча серед благонамірних німецьких бюргерів голосувати за неї вважається "не комільфо". Ось і зараз вона буде другою або третьою за величиною німецькою фракцією в Європарламенті.

Від Австрії на першому місці за попередніми результатами тримається права "Партія свободи" (25%), на другому - "Австрійська народна партія", за ідеологією, аналогічна німецькому ХДС.

Від Італії перемагають правлячі "Брати-італійці", від Іспанії - праві консерватори Partido Popular, що випереджають правлячих соціалістів.

Загалом, судячи з попередніх результатів, правоконсервативні сили складуть більшість у новому скликанні парламенту ЄС, на відміну від минулого.

Це може бути сприятливішим для Ізраїлю. Цього року закінчується термін повноважень нинішньої Єврокомісії - виконавчого органу ЄС, який затверджується Європарламентом.

Якщо голова Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн, кандидат від європейських консерваторів (фракції ЄПН у Європарламенті), загалом задовольняє Ізраїль, то єврокомісар із зовнішніх зносин та оборони, іспанський соціаліст Жозеп Боррель веде себе як відвертий антисеміт. З урахуванням нового складу Європарламенту очікується, що й новий міністр закордонних справ Євросоюзу, якого оберуть наприкінці року, буде толерантнішим щодо єврейської держави.
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10.06.2024 09:04 Ответить
 
 