Премьер Бельгии де Кроо подаст в отставку из-за провала его партии на выборах

Глава бельгийского правительства Александер де Кроо заявил, что уйдет в отставку из-за проигрыша его партии Open VLD на парламентских выборах.

Об этом информирует издание Le Soir, передает Цензор.НЕТ.

Де Кроо признал поражение своей партии и поздравил победителей выборов, консервативную партию N-VA, придерживающуюся идеологии фламандского национализма.

Отмечается, что на национальных выборах N-VA взяли более 18%, а партия премьера, либеральная Open VLD - менее 6%. В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент проходили национальные парламентские выборы.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я подаю в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны. We will be back (Мы вернемся - Ред.)", - подчеркнул он.

Несмотря на невысокий результат партии, однопартийцы приветствовали аплодисментами выступление Де Кроо и поддержали его.

Премьер заявил, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "быстро". Впрочем эта скорость зависит от формирования коалиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии на выборах в Европарламент.

Также читайте: Проукраинская ЕНП побеждает на выборах в Европарламент, - DW