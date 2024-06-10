РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11108 посетителей онлайн
Новости
7 621 18
Венгрия (1836) выборы (22669) Европарламент (1778) Виктор Орбан (426)

Партия Орбана "Фидес" получила самый плохой результат за два десятилетия на выборах в Европарламент

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

Правящая партия премьера Венгрии Виктора Орбана Венгрии "Фидес", вероятно, получила свой худший результат на выборах в Европейский парламент. Оппозиционная партия "Тиса" (TISZA), которую возглавляет Петер Мадьяр, набрала 30,1%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По предварительным результатам, "Фидес" набрала 44,2% голосов, что значительно ниже, чем прогнозировали опросы.

За последние 20 лет "Фидес" лишь раз набрала менее 50% голосов - 47,4% в 2004 году. Согласно предварительным результатам, Орбан получит 11 мест в Европарламенте, а Мадьяр - семь мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия премьер-министра Фицо потерпела поражение на выборах в Европарламент в Словакии

Исполнительный директор независимого аналитического центра Political Capital Петер Креко заявил, что результат выборов в Венгрии является "огромной победой для Петера Мадьяра и большой неудачей для Орбана".

Петер Мадьяр заявил, что результат является "началом конца" для Орбана и станет "Ватерлоо для его фабрики власти".

Что известно о Петере Мадьяре?

Юрист и бывший дипломат Петер Мадьяр активизировал избирателей, выступая против коррупции и режима Орбана.

Он пообещал вернуть миллиарды средств ЕС, предназначенные для Венгрии, которые были заморожены Брюсселем из-за проблем верховенства права.

Также читайте: Орбан обвинил западных лидеров: Пытаются победить Россию ради денег

Выборы в Европарламент

Напомним, в воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы.

Также из-за провала партии на выборах премьер Бельгии де Кроо подаст в отставку.

Также партия премьер-министра Фицо потерпела поражение на выборах в Европарламент в Словакии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Так просто кнура-****** не відтягнути від корита.буде триматися ратицями до останнього.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:14
+5
Фідес отримала пінес.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:10
+5
Чекаємо замах на Мадяра. Жаба повторить дії хло, бо є його другом. Мадяр = Нємцов.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орбан застрелився?
показать весь комментарий
10.06.2024 09:09 Ответить
Так просто кнура-****** не відтягнути від корита.буде триматися ратицями до останнього.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:14 Ответить
Фідес отримала пінес.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:10 Ответить
Чекаємо замах на Мадяра. Жаба повторить дії хло, бо є його другом. Мадяр = Нємцов.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:12 Ответить
фідесу пізд.с
показать весь комментарий
10.06.2024 09:14 Ответить
Не дивно, після корупційних скандалів.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:15 Ответить
Як-би там не було, а ************ орбан як керував так і керує мадьярщиною, і з ціею паскудою Україна і ЕС вимушені рахуватись.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:15 Ответить
Тобто більшість мадярів таки проголосувала за Орбана, відтак підтримує його політику, направлену на розвал ЄС і НАТО.

Може таки задуматись над тим, аби виключити Угорщину з цих організацій?
показать весь комментарий
10.06.2024 09:16 Ответить
Популярне гасло на мадярських виборах - не економику розвинути, а милостину нажебракувати.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:16 Ответить
Trevo Trow.
Взагалі-то, станом на 2000 рік в Угорщині було, на хвилинку, три діючих автозаводи і один моторобудівний. Станом на 2021 рік ВВП Угорщини і України були приблизно рівними.
Тільки от населення там - коло 10 млн.
показать весь комментарий
10.06.2024 10:29 Ответить
Там є ще великий завод по виробництву телевізорів Samsung.В нас до війни від москалів їх везли.А В Європі угорської збірки.
показать весь комментарий
10.06.2024 11:44 Ответить
Схоже маріонетки путіна дотринділись.
показать весь комментарий
10.06.2024 09:16 Ответить
потроху позиції ***** зазнають поразки , це добре
показать весь комментарий
10.06.2024 09:18 Ответить
путін тепер має нового сексота в Євросоюзі - машу лєпєнову
показать весь комментарий
10.06.2024 09:27 Ответить
Так Putin-Versteher-и в "общем зачете" перемогли в Европарламенті ?
показать весь комментарий
10.06.2024 09:28 Ответить
Вітьок аж схуд на 600 грам,коли побачив результати виборів
показать весь комментарий
10.06.2024 09:30 Ответить
Тобто Фідес все одно перемогли?

Мені це нагадало старий анекдот:

Бігли наввипередки Брежнев та Картер. Молодий американський президент легко обігнав старого Леоніда Ілліча. Назавтра газета "Правда" написала:

"Вчора відбулись змагання по бігу між Леонідом Іллічем Брежневим та Джиммі Картером. Генеральний секретар СРСР прийшов другим, а президент США - передостаннім!"
показать весь комментарий
10.06.2024 16:00 Ответить
44% все одно перемогли....
показать весь комментарий
10.06.2024 23:15 Ответить
 
 