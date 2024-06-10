Партия Орбана "Фидес" получила самый плохой результат за два десятилетия на выборах в Европарламент
Правящая партия премьера Венгрии Виктора Орбана Венгрии "Фидес", вероятно, получила свой худший результат на выборах в Европейский парламент. Оппозиционная партия "Тиса" (TISZA), которую возглавляет Петер Мадьяр, набрала 30,1%.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По предварительным результатам, "Фидес" набрала 44,2% голосов, что значительно ниже, чем прогнозировали опросы.
За последние 20 лет "Фидес" лишь раз набрала менее 50% голосов - 47,4% в 2004 году. Согласно предварительным результатам, Орбан получит 11 мест в Европарламенте, а Мадьяр - семь мест.
Исполнительный директор независимого аналитического центра Political Capital Петер Креко заявил, что результат выборов в Венгрии является "огромной победой для Петера Мадьяра и большой неудачей для Орбана".
Петер Мадьяр заявил, что результат является "началом конца" для Орбана и станет "Ватерлоо для его фабрики власти".
Что известно о Петере Мадьяре?
Юрист и бывший дипломат Петер Мадьяр активизировал избирателей, выступая против коррупции и режима Орбана.
Он пообещал вернуть миллиарды средств ЕС, предназначенные для Венгрии, которые были заморожены Брюсселем из-за проблем верховенства права.
Выборы в Европарламент
Напомним, в воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы.
Также из-за провала партии на выборах премьер Бельгии де Кроо подаст в отставку.
Также партия премьер-министра Фицо потерпела поражение на выборах в Европарламент в Словакии.
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Може таки задуматись над тим, аби виключити Угорщину з цих організацій?
Взагалі-то, станом на 2000 рік в Угорщині було, на хвилинку, три діючих автозаводи і один моторобудівний. Станом на 2021 рік ВВП Угорщини і України були приблизно рівними.
Тільки от населення там - коло 10 млн.
Мені це нагадало старий анекдот:
Бігли наввипередки Брежнев та Картер. Молодий американський президент легко обігнав старого Леоніда Ілліча. Назавтра газета "Правда" написала:
"Вчора відбулись змагання по бігу між Леонідом Іллічем Брежневим та Джиммі Картером. Генеральний секретар СРСР прийшов другим, а президент США - передостаннім!"