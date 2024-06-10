Партия Орбана "Фидес" получила самый плохой результат за два десятилетия на выборах в Европарламент

Правящая партия премьера Венгрии Виктора Орбана Венгрии "Фидес", вероятно, получила свой худший результат на выборах в Европейский парламент. Оппозиционная партия "Тиса" (TISZA), которую возглавляет Петер Мадьяр, набрала 30,1%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По предварительным результатам, "Фидес" набрала 44,2% голосов, что значительно ниже, чем прогнозировали опросы.

За последние 20 лет "Фидес" лишь раз набрала менее 50% голосов - 47,4% в 2004 году. Согласно предварительным результатам, Орбан получит 11 мест в Европарламенте, а Мадьяр - семь мест.

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Исполнительный директор независимого аналитического центра Political Capital Петер Креко заявил, что результат выборов в Венгрии является "огромной победой для Петера Мадьяра и большой неудачей для Орбана".

Петер Мадьяр заявил, что результат является "началом конца" для Орбана и станет "Ватерлоо для его фабрики власти".

Что известно о Петере Мадьяре?

Юрист и бывший дипломат Петер Мадьяр активизировал избирателей, выступая против коррупции и режима Орбана.

Он пообещал вернуть миллиарды средств ЕС, предназначенные для Венгрии, которые были заморожены Брюсселем из-за проблем верховенства права.

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Выборы в Европарламент

Напомним, в воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы.

Также из-за провала партии на выборах премьер Бельгии де Кроо подаст в отставку.

Также партия премьер-министра Фицо потерпела поражение на выборах в Европарламент в Словакии.