Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1,48 млн военнообязанных, из них 220 тыс. - женщины, - Минобороны

Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн 480 тыс. военнообязанных.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн 480 тыс. украинцев. И динамика положительная, она свидетельствует о том, что украинцы доверяют приложению. Кстати, среди тех, кто обновил данные, 220 тысяч женщин-военнообязанных", - сказал Лазуткин.

"Сейчас показатели регистрации стабильные, но мы ожидаем, что после 18 июня, когда появится QR-код, показатели вырастут, потому что многие ждут, когда эта опция появится, и, соответственно, именно тогда обновят свои данные через "Резерв+", - добавил он.

Спикер Минобороны отметил, что важность QR-кода в том, что с его появлением регистрация в "Резерв+" приобретает легитимность, и его можно будет показывать как полноценный документ, наравне с бумажным. Кроме того, после 18 июня появится новая опция, позволяющая внести коррективы в данные о регистрации военнообязанных.

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Напоминаем, закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, отводит на обновление данных два месяца.