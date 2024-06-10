Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1,48 млн военнообязанных, из них 220 тыс. - женщины, - Минобороны
Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн 480 тыс. военнообязанных.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сейчас через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн 480 тыс. украинцев. И динамика положительная, она свидетельствует о том, что украинцы доверяют приложению. Кстати, среди тех, кто обновил данные, 220 тысяч женщин-военнообязанных", - сказал Лазуткин.
"Сейчас показатели регистрации стабильные, но мы ожидаем, что после 18 июня, когда появится QR-код, показатели вырастут, потому что многие ждут, когда эта опция появится, и, соответственно, именно тогда обновят свои данные через "Резерв+", - добавил он.
Спикер Минобороны отметил, что важность QR-кода в том, что с его появлением регистрация в "Резерв+" приобретает легитимность, и его можно будет показывать как полноценный документ, наравне с бумажным. Кроме того, после 18 июня появится новая опция, позволяющая внести коррективы в данные о регистрации военнообязанных.
Напоминаем, закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, отводит на обновление данных два месяца.
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Тобто як всі ми розуміємо, в перші дні 18-22 травня зареєструвалися та оновили дані біля 1 млн. людей призовного віку які мають бронь або відсрочки.
Решта і не думають.
Тому все закономірно і застопорилось, з цим оновленням.
Майже місяць пройшов, а поновили дані тільки 15% призовників, згідно повідомлення міноборони.
В реальності до кінця строку оновить дані не більше 20-25% від призовників.
І що далі?
це повний провал. Оце і є справжній рівень легітимності влади. І тут голоси пенсіонерів і домогосподарок їм не допоможуть