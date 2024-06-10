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Новости мобилизации
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Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1,48 млн военнообязанных, из них 220 тыс. - женщины, - Минобороны

застосунок резерв+

Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн 480 тыс. военнообязанных.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн 480 тыс. украинцев. И динамика положительная, она свидетельствует о том, что украинцы доверяют приложению. Кстати, среди тех, кто обновил данные, 220 тысяч женщин-военнообязанных", - сказал Лазуткин.

"Сейчас показатели регистрации стабильные, но мы ожидаем, что после 18 июня, когда появится QR-код, показатели вырастут, потому что многие ждут, когда эта опция появится, и, соответственно, именно тогда обновят свои данные через "Резерв+", - добавил он.

Спикер Минобороны отметил, что важность QR-кода в том, что с его появлением регистрация в "Резерв+" приобретает легитимность, и его можно будет показывать как полноценный документ, наравне с бумажным. Кроме того, после 18 июня появится новая опция, позволяющая внести коррективы в данные о регистрации военнообязанных.

Читайте также: В мае в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Напоминаем, закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, отводит на обновление данных два месяца.

Автор: 

Минобороны (9345) мобилизация (2771) приложение (170)


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Топ комментарии
+6
70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК та Резерв+, мають причини для відстрочки, - нардеп Камельчук.

Тобто як всі ми розуміємо, в перші дні 18-22 травня зареєструвалися та оновили дані біля 1 млн. людей призовного віку які мають бронь або відсрочки.
Решта і не думають.
Тому все закономірно і застопорилось, з цим оновленням.
Майже місяць пройшов, а поновили дані тільки 15% призовників, згідно повідомлення міноборони.
В реальності до кінця строку оновить дані не більше 20-25% від призовників.
І що далі?
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10.06.2024 21:05
+5
менше 1.5 млн з 9-10 млн військовозабовʼязаних за майже половину відведених для оновлення 60 днів? І це при тому, що тільки заброньованих та з відсрочками до 3 млн?
це повний провал. Оце і є справжній рівень легітимності влади. І тут голоси пенсіонерів і домогосподарок їм не допоможуть
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10.06.2024 21:16
+3
п*****ж
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10.06.2024 20:55
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
п*****ж
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10.06.2024 20:55 Ответить
о я! я думав щоб набути легітимности потрібно прийнятий закон, а виявляється в країні мрій легітимность надає кьюар-код
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10.06.2024 22:11 Ответить
Дивіться що на практиці відбувається. В теорії і в Україні і в Росії гарні закони. На практиці закон як дишло.
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10.06.2024 21:03 Ответить
70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК та Резерв+, мають причини для відстрочки, - нардеп Камельчук.

Тобто як всі ми розуміємо, в перші дні 18-22 травня зареєструвалися та оновили дані біля 1 млн. людей призовного віку які мають бронь або відсрочки.
Решта і не думають.
Тому все закономірно і застопорилось, з цим оновленням.
Майже місяць пройшов, а поновили дані тільки 15% призовників, згідно повідомлення міноборони.
В реальності до кінця строку оновить дані не більше 20-25% від призовників.
І що далі?
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10.06.2024 21:05 Ответить
Далі яйця не пускають
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11.06.2024 05:02 Ответить
менше 1.5 млн з 9-10 млн військовозабовʼязаних за майже половину відведених для оновлення 60 днів? І це при тому, що тільки заброньованих та з відсрочками до 3 млн?
це повний провал. Оце і є справжній рівень легітимності влади. І тут голоси пенсіонерів і домогосподарок їм не допоможуть
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10.06.2024 21:16 Ответить
Яким боком легітимність влади до бажання захищати свою країну ? А, забув-треба ж йти захищати Україну тільки після зекодли, депутатів, суддів, мусарів та іншого непотрібу. Але це-неточно. Орки поки далеко, тож оновлювати дані та світитися в усяких застосунках- ні-ні.
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10.06.2024 23:50 Ответить
У всіх надія на тебе-ти їх всіх захистиш..чи може в тебе броня ? Чи ти пенсіонер
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11.06.2024 05:05 Ответить
Надія тільки на інших ? Самим захищатися на думку не спадає ? Нагадаю-ждуни з лднрів також чекали, що оркостан їх "захистить". Теж думали, що відсидяться. А кацапи прийшли, роздали їм зброю, та погнали проти України.
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11.06.2024 08:29 Ответить
Жінок-віськовозобов'язаних, на роботі змушують данні оновляти. При чому тут довіра до застосунку?
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10.06.2024 22:10 Ответить
 
 