Сырский обсудил с главой военного комитета НАТО Бауэром ситуацию на фронте и потребности ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и потребности нашего войска. Только что, вернувшись из района боевых действий, я лично оценил обстановку на разных направлениях и общался с командирами бригад на местах.
Важно иметь общее видение ситуации с нашими партнерами", - отметил Сырский.
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Андрей Емельянов #582078
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