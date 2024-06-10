Сырский обсудил с главой военного комитета НАТО Бауэром ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и потребности нашего войска. Только что, вернувшись из района боевых действий, я лично оценил обстановку на разных направлениях и общался с командирами бригад на местах.

Важно иметь общее видение ситуации с нашими партнерами", - отметил Сырский.

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