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Новости Война
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Сырский обсудил с главой военного комитета НАТО Бауэром ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Сирський Бауер

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и потребности нашего войска. Только что, вернувшись из района боевых действий, я лично оценил обстановку на разных направлениях и общался с командирами бригад на местах.

Важно иметь общее видение ситуации с нашими партнерами", - отметил Сырский.

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Автор: 

НАТО (9996) Александр Сырский (594) Роб Бауэр (42)


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Потреба у першингах з начинкою.
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10.06.2024 22:12 Ответить
дабл чмо
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10.06.2024 22:18 Ответить
Як це єрмак дозволив Сирському спілкуватися без нього,мабуть був зайнятий клоуном.
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10.06.2024 22:15 Ответить
Жодних здобутків у Сирського з Содолем немає. Суки! Де ваш план? Безугла, "фас"!
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10.06.2024 22:49 Ответить
Ого,оце зальот.Сирський самостійно контактував з іноземцем?Тепер точно Андрій Борисович його звільнить,а Мар'яна Безугла "розстріляє" в Фейзбуці.
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11.06.2024 01:01 Ответить
А ДЕ СТАВКИ НЕДОГЕНЕРАЛІСІМУСА? стидно Єрмаку збирати? ПРсочиться у ІПСО ?
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11.06.2024 01:30 Ответить
 
 