ВСУ успешно атаковали украинским оружием Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, - Генштаб
Силы обороны 5 июня успешно атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в Ростовской области РФ.
Об этом сообщил Генеральный штаб в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
В Генштабе отметили, что атака была осуществлена "средствами украинского производства".
По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов. В пересчете на деньги это составляет около 540 миллионов долларов.
"Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль РФ. Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны", - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, что в мае издание Reuters сообщало, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов.
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сам на сам ви б йому кофе купили...
ла-ла-лалалала
Минимум 1 266.
А знаете, сколько у них на боевом дежурстве?
44!
Виходить - згоріло приблизно 15 таких здоровенних резервуарів???