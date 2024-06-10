ВСУ успешно атаковали украинским оружием Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, - Генштаб

Силы обороны 5 июня успешно атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в Ростовской области РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В Генштабе отметили, что атака была осуществлена "средствами украинского производства".

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов. В пересчете на деньги это составляет около 540 миллионов долларов.

"Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль РФ. Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что в мае издание Reuters сообщало, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов.

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