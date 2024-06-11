Помощь США дает реальные результаты и украинские войска могут в дальнейшем удерживать линию обороны, - Пентагон
Помощь от Соединенных Штатов помогла ВСУ замедлить наступательные действия войск РФ на Харьковщине, а также обеспечила прочное удержание линии обороны.
Об этом на пресс-брифинге заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", - сказал Райдер.
Он добавил, что это демонстрирует, что помощь, которая поступает ВСУ из Соединенных Штатов, дает реальные результаты, и украинские войска могут в дальнейшем удерживать линию обороны.
"Мы осознаем, что еще нужно сделать многое, чтобы обеспечить их крайне необходимой помощью, и мы продолжим прилагать усилия", - заверил генерал.
Он напомнил, что через несколько дней в Брюсселе состоится очередное заседание в формате "Рамштайн", где эти вопросы будут обсуждаться со всеми союзниками и партнерами.
Напомним, 7 июня США обнародовали перечень оружия и оборудования, которое передают Украине в рамках нового пакета помощи.
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Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Radio NV - об отставкахруководителя Агентства восстановления Мустафы Найемаи вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова накануне конференции по возобновлению в Германии
https://nv.ua/ukraine/politics/nayem-i-kubrakov-uvoleny-ermak-i-zelenskiy-dostigli-potolka-kalenyuk-novosti-ukrainy-50425916.html
Бо істинним шанувальникам усього російського і корпоративів Газпрому не потрібна рішуча перемога.
Саме тому у нас цілий рік Зеленський та Єрмак піарились на формулі миру та саміті у Швейцарії.
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А от Bloomberg уже відрив кістяк фінальної заяви, де слова не буде сказано про виведення російських військ з території України, репарації та покарання Росії за знущання над українцями.
Зате буде щось про продовольчу безпеку дітей Африки. І повернення викрадених дітей. З атомною безпекою
Марина Данилюк-Єрмолаєва
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__tn__=-UC*F
Зараз МАРОДЕРНІ вигідна ця думка розганяти невіру в допомогу світу - правильно сказала Марина- тому й розганяють ГІГАНТСЬКІ ФОРУМИ -***** ЗЕЛЕНІ КРЕМЛІВСЬКІ!
це ж вони на шашликі їздили і дороґи для кацапнявих танків прокладали...
нам дають рівно стільки, що б тримати лінію оборони, але не повертати кордони 1991?
чи шо, я не так, зрозумів?
Захід говорить ,що він за Абсолютну перемогу України , а діє так ,щоб не дай Бог не перемогла.
Слава Богу ,хоч не здали повністю