Помощь США дает реальные результаты и украинские войска могут в дальнейшем удерживать линию обороны, - Пентагон

Помощь от Соединенных Штатов помогла ВСУ замедлить наступательные действия войск РФ на Харьковщине, а также обеспечила прочное удержание линии обороны.

Об этом на пресс-брифинге заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", - сказал Райдер.

Он добавил, что это демонстрирует, что помощь, которая поступает ВСУ из Соединенных Штатов, дает реальные результаты, и украинские войска могут в дальнейшем удерживать линию обороны.

"Мы осознаем, что еще нужно сделать многое, чтобы обеспечить их крайне необходимой помощью, и мы продолжим прилагать усилия", - заверил генерал.

Он напомнил, что через несколько дней в Брюсселе состоится очередное заседание в формате "Рамштайн", где эти вопросы будут обсуждаться со всеми союзниками и партнерами.

Напомним, 7 июня США обнародовали перечень оружия и оборудования, которое передают Украине в рамках нового пакета помощи.

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