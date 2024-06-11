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Новости Помощь Украине Война
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Помощь США дает реальные результаты и украинские войска могут в дальнейшем удерживать линию обороны, - Пентагон

Генерал Патрік Райдер

Помощь от Соединенных Штатов помогла ВСУ замедлить наступательные действия войск РФ на Харьковщине, а также обеспечила прочное удержание линии обороны.

Об этом на пресс-брифинге заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", - сказал Райдер.

Он добавил, что это демонстрирует, что помощь, которая поступает ВСУ из Соединенных Штатов, дает реальные результаты, и украинские войска могут в дальнейшем удерживать линию обороны.

"Мы осознаем, что еще нужно сделать многое, чтобы обеспечить их крайне необходимой помощью, и мы продолжим прилагать усилия", - заверил генерал.

Он напомнил, что через несколько дней в Брюсселе состоится очередное заседание в формате "Рамштайн", где эти вопросы будут обсуждаться со всеми союзниками и партнерами.

Напомним, 7 июня США обнародовали перечень оружия и оборудования, которое передают Украине в рамках нового пакета помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия будет отправлять Украине новейшее вооружение, некоторое еще на стадии разработки

Автор: 

Пентагон (1461) помощь (7812) США (26743)


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Топ комментарии
+6
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11.06.2024 03:50
+5
А на інших напрямках нехай далі просуваються кацапи, поки є кому гинути на рубежах без достатньої кількості зброї, дронів, реб
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11.06.2024 03:12
+4
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11.06.2024 03:52
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А на інших напрямках нехай далі просуваються кацапи, поки є кому гинути на рубежах без достатньої кількості зброї, дронів, реб
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11.06.2024 03:12 Ответить
Питань до своєх влади немає ?
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11.06.2024 04:46 Ответить
Захистіть та дпоможіть Україні, дорогенькі! - не глядячи на ублюдську владу!!! Вона не тільки мародерить на себе , вона ще робить навмисне імідж України у світі, щоб виборці країн-партнерів вибрали не політиків знищення Хйла .
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11.06.2024 03:34 Ответить
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11.06.2024 03:50 Ответить
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11.06.2024 03:52 Ответить
«Суицид государственного управления». Зеленский и Ермак исчерпали пределы своих возможностей - Каленюк об отставках Найема и Кубракова.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Radio NV - об отставкахруководителя Агентства восстановления Мустафы Найемаи вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова накануне конференции по возобновлению в Германии

https://nv.ua/ukraine/politics/nayem-i-kubrakov-uvoleny-ermak-i-zelenskiy-dostigli-potolka-kalenyuk-novosti-ukrainy-50425916.html
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11.06.2024 04:01 Ответить
Ми не виграємо війну з нинішньою владою

Бо істинним шанувальникам усього російського і корпоративів Газпрому не потрібна рішуча перемога.

Саме тому у нас цілий рік Зеленський та Єрмак піарились на формулі миру та саміті у Швейцарії.

.

А от Bloomberg уже відрив кістяк фінальної заяви, де слова не буде сказано про виведення російських військ з території України, репарації та покарання Росії за знущання над українцями.

Зате буде щось про продовольчу безпеку дітей Африки. І повернення викрадених дітей. З атомною безпекою
Марина Данилюк-Єрмолаєва

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__tn__=-UC*F
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11.06.2024 04:16 Ответить
Може заходу не треба наша перемога? Щось у вас одні нелогічні висновки. Я розумію - методичка і все таке, але перебирати на біса? Викликає зворотню реакцію.
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11.06.2024 06:38 Ответить
Звичайно, що не потрібна. Ні перемога,ні поразка. Їх цілком влаштує договорнячок по фактичній лінії розмежування
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11.06.2024 07:10 Ответить
А Вам не видко що я не свої думки даю? - МЕТОДИЧКА!!! То у Подляківських методика у тупих нащадків кацапських ферм ПРигожина
Зараз МАРОДЕРНІ вигідна ця думка розганяти невіру в допомогу світу - правильно сказала Марина- тому й розганяють ГІГАНТСЬКІ ФОРУМИ -***** ЗЕЛЕНІ КРЕМЛІВСЬКІ!
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11.06.2024 10:05 Ответить
а давайте знову, по зеленому так, обісремо американців?
це ж вони на шашликі їздили і дороґи для кацапнявих танків прокладали...
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11.06.2024 05:08 Ответить
Ні, але їм вигідна війна до безконечності, що й робиться.
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11.06.2024 06:39 Ответить
тобто?
нам дають рівно стільки, що б тримати лінію оборони, але не повертати кордони 1991?
чи шо, я не так, зрозумів?
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11.06.2024 06:56 Ответить
АБсолютно правильньо.

Захід говорить ,що він за Абсолютну перемогу України , а діє так ,щоб не дай Бог не перемогла.
Слава Богу ,хоч не здали повністю
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11.06.2024 07:09 Ответить
"утримувати"...
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11.06.2024 07:31 Ответить
Надалі утримувати лінію оборони. Не перемогати, ні в якому разі !
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11.06.2024 08:13 Ответить
Такой радужный прогноз без учёта деятельности ОП.
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11.06.2024 09:00 Ответить
 
 