Нападение на волонтера в Киеве: второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста
В Киеве суд избрал меру пресечения 70-летнему мужчине, которого подозревают в нападении на местную волонтерку на почве языкового вопроса.
Об этом информирует Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 дней. Его обязали находиться дома с 22:00 до 06:00.
"Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку, по его словам, живет один и должен выходить из дома в магазин. В суде он настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет", - говорится в сообщении прокуратуры.
Нападение на волонтерку в Киеве из-за языкового вопроса
Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местную волонтерку в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.
7 июня второго нападавшего задержали и вручили подозрение о хулиганстве.
По данным следствия, он несколько раз ударил волонтерку по ноге, а затем ладонью в нос, после того, как другой подозреваемый выбил у девушки телефон.
Оба нападавших своей вины не признают.
7 июня 73-летнему мужчине, которому объявили подозрение в нападении, избрали меру пресечения в виде круглосуточного ареста.
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Вюе вішати їх треба!
А чим нічний домашній арешт відрізняється від комендантської години для решти?
Цікаво - чому??🤬🤬
Кацапорили іпані!!
Подумаєш какую-та сєлючку в Вялікам Кієвє пабілі...
Тоді пів Кабміну і всю жОПу разов з нєЛОХАТРЯПкою треба позбавити громадянства. А ЯК ЖЕ ВОНИ КРАСТИ БУДУТЬ????