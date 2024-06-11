Нападение на волонтера в Киеве: второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста

В Киеве суд избрал меру пресечения 70-летнему мужчине, которого подозревают в нападении на местную волонтерку на почве языкового вопроса.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 дней. Его обязали находиться дома с 22:00 до 06:00.

"Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку, по его словам, живет один и должен выходить из дома в магазин. В суде он настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Нападение на волонтерку в Киеве из-за языкового вопроса

Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местную волонтерку в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

7 июня второго нападавшего задержали и вручили подозрение о хулиганстве.

По данным следствия, он несколько раз ударил волонтерку по ноге, а затем ладонью в нос, после того, как другой подозреваемый выбил у девушки телефон.

Оба нападавших своей вины не признают.

7 июня 73-летнему мужчине, которому объявили подозрение в нападении, избрали меру пресечения в виде круглосуточного ареста.

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