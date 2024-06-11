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Нападение на волонтера в Киеве: второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста

Другого підозрюваного у нападі на волонтерку у Києві відправили під домашній арешт

В Киеве суд избрал меру пресечения 70-летнему мужчине, которого подозревают в нападении на местную волонтерку на почве языкового вопроса.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 дней. Его обязали находиться дома с 22:00 до 06:00.

"Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку, по его словам, живет один и должен выходить из дома в магазин. В суде он настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Нападение на волонтерку в Киеве из-за языкового вопроса

Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местную волонтерку в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

7 июня второго нападавшего задержали и вручили подозрение о хулиганстве.

По данным следствия, он несколько раз ударил волонтерку по ноге, а затем ладонью в нос, после того, как другой подозреваемый выбил у девушки телефон.

Оба нападавших своей вины не признают.

7 июня 73-летнему мужчине, которому объявили подозрение в нападении, избрали меру пресечения в виде круглосуточного ареста.

Также смотрите: В Киеве мужчина вылез на капот служебного авто и ударил по лицу правоохранителя. Теперь может сесть на 5 лет. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Киев (25563) нападение (2215) прокуратура (5015) суд (25104) мера пресечения (458)


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Топ комментарии
+16
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11.06.2024 08:20
+15
Та яке, нах, мовне питання - всі бачили це відео, там два СЕПАРА!
Вюе вішати їх треба!
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11.06.2024 08:18
+11
Самий справедливий та гуманний суд, бдяха!
А чим нічний домашній арешт відрізняється від комендантської години для решти?
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11.06.2024 08:42
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Та яке, нах, мовне питання - всі бачили це відео, там два СЕПАРА!
Вюе вішати їх треба!
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11.06.2024 08:18 Ответить
Два МОСКВОРОТИХ сепара. Тобі може і "нах" мовне питання, бо ти своє їм'я москальською пишеш.
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11.06.2024 14:12 Ответить
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11.06.2024 08:20 Ответить
Прорашиська мерзота відчула свою безкарність ,все це відбуваєтся із за вітсутності патріотичного виховання ,державницької інформаційної політики ,в нас і досі під час війни показують або заслуги "найвеличнішого" або малоросійський непотріб на зразок 95 кварталу .
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11.06.2024 08:26 Ответить
Загубилися в просторі і часі
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11.06.2024 08:32 Ответить
Свідки секти "лєніна свалілі".
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11.06.2024 08:35 Ответить
Самий справедливий та гуманний суд, бдяха!
А чим нічний домашній арешт відрізняється від комендантської години для решти?
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11.06.2024 08:42 Ответить
А чогось тут не видно узкагаваряшчіх камєнтатароф, каторим ета злая фаріонша жить нє дайот, таг шо аж кушать німагу!!

Цікаво - чому??🤬🤬
Кацапорили іпані!!
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11.06.2024 08:51 Ответить
малороси зачаїлись
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11.06.2024 09:21 Ответить
Та ні. Он пра злую шкадліваю фаріоншу, каторая мєшаєт ім фсєм тут жить, майже 300 коментів настрочили. А ТУТ - тішіна,і мьортвиє с косамі стаят!!
Подумаєш какую-та сєлючку в Вялікам Кієвє пабілі...
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11.06.2024 11:50 Ответить
Цих старих підерів потрібно депортувати в родную говень, або максимальний термін дати, нехай під шконкою сплять та на параші.
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11.06.2024 09:04 Ответить
вивозить и прикапивать в укромном месте
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11.06.2024 09:05 Ответить
Треба змусити нашу владу, щоб позбавляли громадянства за прояви антиукраїнські і видавали паспорт негромадянина. Щоб та маскальська сепарсська піддарня не ходила на вибори, не могла бути держслужбовцем, не отримувала соц. допомоги і була понижена у всіх інших правах.
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11.06.2024 09:26 Ответить
Та хіба так можна?
Тоді пів Кабміну і всю жОПу разов з нєЛОХАТРЯПкою треба позбавити громадянства. А ЯК ЖЕ ВОНИ КРАСТИ БУДУТЬ????
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11.06.2024 10:33 Ответить
Тут в новинах про Фаріон що її поновили на посаді знову ''горе патріоти'' її з лайном змішали. То що вже дивуватися що два колишні ''комуїсти'' напали на носія державної мови. Пече, муляє отим отим ****** українська мова.
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11.06.2024 09:38 Ответить
А можид злая фаріонша, такі - била права????🤔🤔
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11.06.2024 11:45 Ответить
Сподіваюсь, тепер обидва підстаркуваті дебіла "гарно" проведуть свої останні роки!!!
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11.06.2024 09:39 Ответить
"Какая разница на кАком языке ґАвАрить..." 2019 ЗеПростроченний
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11.06.2024 11:06 Ответить
 
 