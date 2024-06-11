Начинается конференция по восстановлению Украины. В Берлине должны подписать ряд документов

Сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кто примет участие в конференции?

Как отмечается, участие в двухдневном мероприятии принимают более 2 тысяч политиков, дипломатов, представителей бизнеса, муниципалитетов, гражданского общества из разных стран.

Именно на привлечении гражданского общества и роли связей между городами, общинами, муниципалитетами сделала акцент принимающая сторона, Германия. Итак, на конференцию прибыли мэры ряда городов Украины, в том числе с востока нашего государства. Спектр вопросов, которые будут обсуждены на многочисленных панелях является широким и охватывает такие сферы как энергетика, человеческий капитал, ментальное здоровье, культурное наследие и многие другие.

На полях конференции планируется подписать несколько документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Грузии Кобахидзе, у которого есть пророссийские взгляды, примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Программа визита Зеленского в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский кроме участия в работе собственно конференции, проведет отдельные встречи со своим германским визави Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Бербель Бас и главой правительства ФРГ Олафом Шольцом. Украинский лидер также выступит в германском парламенте и посетит базу Бундесвера, где проходят обучение воины ВСУ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Владимир Зеленский приехал в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с Федеральным канцлером Олафом Шольцом.