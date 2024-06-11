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Новости
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Начинается конференция по восстановлению Украины. В Берлине должны подписать ряд документов

конференція з відновлення України

Сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кто примет участие в конференции?

Как отмечается, участие в двухдневном мероприятии принимают более 2 тысяч политиков, дипломатов, представителей бизнеса, муниципалитетов, гражданского общества из разных стран.

Именно на привлечении гражданского общества и роли связей между городами, общинами, муниципалитетами сделала акцент принимающая сторона, Германия. Итак, на конференцию прибыли мэры ряда городов Украины, в том числе с востока нашего государства. Спектр вопросов, которые будут обсуждены на многочисленных панелях является широким и охватывает такие сферы как энергетика, человеческий капитал, ментальное здоровье, культурное наследие и многие другие.

На полях конференции планируется подписать несколько документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Грузии Кобахидзе, у которого есть пророссийские взгляды, примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Программа визита Зеленского в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский кроме участия в работе собственно конференции, проведет отдельные встречи со своим германским визави Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Бербель Бас и главой правительства ФРГ Олафом Шольцом. Украинский лидер также выступит в германском парламенте и посетит базу Бундесвера, где проходят обучение воины ВСУ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Владимир Зеленский приехал в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с Федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Автор: 

Германия (6973) Зеленский Владимир (20434) конференция (292)


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Топ комментарии
+1
Там вже все знають! Тому я так думаю що давати будуть дозовано і в обмежений час - наприклад до Нового Року. А зараз там вже мабуть думають, як найти українця на престол, який не крав і буи байдужим до лестощів його дупи язиком. Складнішої задачі перед Заходом ще не стояло!
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11.06.2024 09:06
+1
Чому б донорам не проводити самим тендери на відновлення, так хоч контролювали б свої кошти. Цих зелених дєрмакаковських бариг і близько підпускати до коштів не можна
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11.06.2024 09:17
+1
Выделят деньги на так называемое восстановление и бабло будет успешно распилено, ничего нового, всё по-старому.
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11.06.2024 11:22
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Велиуий сумнів, що команда дєрьмака спроможна щось відновити, їм взагалі потрібно заборонити брати будь-які кошти від нашого імені
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11.06.2024 09:01 Ответить
Там вже все знають! Тому я так думаю що давати будуть дозовано і в обмежений час - наприклад до Нового Року. А зараз там вже мабуть думають, як найти українця на престол, який не крав і буи байдужим до лестощів його дупи язиком. Складнішої задачі перед Заходом ще не стояло!
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11.06.2024 09:06 Ответить
Чому б донорам не проводити самим тендери на відновлення, так хоч контролювали б свої кошти. Цих зелених дєрмакаковських бариг і близько підпускати до коштів не можна
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11.06.2024 09:17 Ответить
Не забувайте, сидять в нас корумповані єрмако-дегенерати чи ні, але ми суверенна держава і просто нагло щось робити нізя( хоть і потрібно. Бо боюсь зеЛебобік хРенпідун навіть туалет не поставив би
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11.06.2024 09:37 Ответить
А что Войну заканчиваем? Или как?
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11.06.2024 09:32 Ответить
А що вже гроші дають?
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11.06.2024 09:33 Ответить
буржуї. вони ж такі скупердяї, шокапець.
кожну копійчину рахують на перед.
гетманцєв мечиться в паніці. накрадене ж треба утримувати, а брати нема звідки.
так шо, грошенята всьо!
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11.06.2024 09:41 Ответить
від імені простроченого зе!прєзіка, з дозволу єрмачини, виступить придворний кулєба.
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11.06.2024 09:38 Ответить
Берлинські меморандуми?
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11.06.2024 10:53 Ответить
Выделят деньги на так называемое восстановление и бабло будет успешно распилено, ничего нового, всё по-старому.
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11.06.2024 11:22 Ответить
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11.06.2024 11:31 Ответить
Живі гроші цій банді давати не можна у жодному разі! Нехай приїжджають німецькі фірми з німецькими будматеріалами, з німецькими прорабами, робочими, проектно-кошторисними документами... Живі гроші ця банда розкраде, роздерибанить і розведе руками - уже нема! А численні "контролюючі, правозахисні, антикорупційні" органи, прокуратури, бюро... теж розведуть руками - відсутній склад злочину, вийшли терміни слідства, підозрювані зникли, немає повноважень...
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11.06.2024 11:56 Ответить
А Єрмаченко вже приїхав? Такі гроші крутяться...
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11.06.2024 12:10 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/15108 Ірина Геращенко :
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.
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11.06.2024 15:40 Ответить
 
 