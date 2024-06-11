Начинается конференция по восстановлению Украины. В Берлине должны подписать ряд документов
Сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кто примет участие в конференции?
Как отмечается, участие в двухдневном мероприятии принимают более 2 тысяч политиков, дипломатов, представителей бизнеса, муниципалитетов, гражданского общества из разных стран.
Именно на привлечении гражданского общества и роли связей между городами, общинами, муниципалитетами сделала акцент принимающая сторона, Германия. Итак, на конференцию прибыли мэры ряда городов Украины, в том числе с востока нашего государства. Спектр вопросов, которые будут обсуждены на многочисленных панелях является широким и охватывает такие сферы как энергетика, человеческий капитал, ментальное здоровье, культурное наследие и многие другие.
На полях конференции планируется подписать несколько документов.
Программа визита Зеленского в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский кроме участия в работе собственно конференции, проведет отдельные встречи со своим германским визави Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Бербель Бас и главой правительства ФРГ Олафом Шольцом. Украинский лидер также выступит в германском парламенте и посетит базу Бундесвера, где проходят обучение воины ВСУ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Владимир Зеленский приехал в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с Федеральным канцлером Олафом Шольцом.
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кожну копійчину рахують на перед.
гетманцєв мечиться в паніці. накрадене ж треба утримувати, а брати нема звідки.
так шо, грошенята всьо!
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.