Кривонос об утечке информации из НАБУ: Идет досудебное расследование, будут кадровые решения

По фактам утечки информации в Национальном антикоррупционном бюро сейчас начато досудебное расследование, по результатам которого будут приняты кадровые решения.

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как расследуют утечку данных?

"По факту утечки информации начато именно досудебное расследование. Оно дает гораздо больше инструментов для получения доказательств причастности тех или иных должностных лиц к преступлению, чем внутреннее служебное расследование", - заявил он.

Кривонос также отметил, что по результатам служебного расследования максимальным наказанием была бы дисциплинарная ответственность, к которой можно привлечь не позднее чем через год с момента совершения проступка.

Чиновник подчеркнул, что разглашение данных досудебного расследования - уголовное преступление, и заявил, что недопустимо пренебрегать законом, чтобы "просто кого-то уволить".

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Он сообщил, что процессуальное руководство в расследовании осуществляет САП, а Управлению внутреннего контроля НАБУ были выделены "все необходимые ресурсы для обеспечения объективного и всестороннего" расследования.

Директор НАБУ сообщил, что также приказал начать два служебных расследования: относительно возможного давления на обличителей и относительно возможных неправомерных указаний детективам.

"Проводятся необходимые меры, устанавливаются соответствующие обстоятельства. По результатам данных служебных расследований при наличии достаточных оснований виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметил Кривонос.

Какие решения будут приняты?

Чиновник подчеркнул, что любые решения, в частности кадровые, будут приниматься им исключительно по результатам расследований и в соответствии с законом.

Также он пообещал публично прокоммуницировать обо всем ходе событий: от получения служебной записки от обличителя - до результатов досудебного расследования, которое сейчас активно осуществляется.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.