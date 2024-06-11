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Макрон заявил, что не уйдет в отставку в случае победы на досрочных парламентских выборах партии Ле Пен

Макрон заявив, що не піде у відставку у разі перемоги на дострокових парламентських виборах партії Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он останется на своем посту независимо от результатов внеочередных парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня.

Об этом пишет французский журнал Figaro Magazine, информирует Цензор.НЕТ.

Макрона спросили, рассматривает ли он возможную отставку в случае победы на досрочных парламентских выборах правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен. Глава Франции исключил свою отставку независимо от результата парламентских выборов.

"Не "Национальное объединение" пишет Конституцию. С институциями все понятно, и с местом президента, каким бы ни был результат", - сказал политик.

Внеочередные парламентские выборы во Франции

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, Эмманюэль Макрон распустил парламент страны - Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. На такой шаг Макрон пошел на фоне результатов выборов в Европарламент. Как известно, его политическая сила "Возрождение" проиграла на выборах в Европарламент. Первое место получила ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Первый тур выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

Читайте также: Макрон распустил парламент Франции на фоне проигрыша его партии в Европарламент

Автор: 

Франция (3520) Марин Ле Пен (67) Макрон Эмманюэль (1310) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
+12
Макрон займає тверду антиросійську позицію.Це керівник держави який має повноваження нанести удар по будь якій країні,а держава має замкнутий цикл виробництва всіх видів зброї,включно з літаками,ядерною,ракетами тощо.І він допомогає Україні,є одним з найбільших донорів.І я читаю коментарі - більшість проти нього!Це означає що забагато москальні пролазить сюди на сайт,хитрої,*****,брехливої русні...
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11.06.2024 17:10
+9
до чого це? Макрона обрали на 5 років. термін по Конституції ще не завершився. Підстав подавати йому у відставку ніяких немає.
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11.06.2024 16:59
+7
А чому він має іти у відставку, як у Франції президентсько-парламентська республіка?
І начорта він взагалі дострокові вибори оголосив? Більшість у парламенті є? Є! Уряд діє? Діє!
Причини дострокових виборів - це або розпад коаліції, або відставка уряду!
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11.06.2024 16:52
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Як по французьки Херпіду Другий?
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11.06.2024 16:50 Ответить
Ніяк. Там таких нема. Там є Конституція і два терміни президента, якого вибирають вчасно.
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11.06.2024 16:56 Ответить
до чого це? Макрона обрали на 5 років. термін по Конституції ще не завершився. Підстав подавати йому у відставку ніяких немає.
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11.06.2024 16:59 Ответить
а з якого дуба Макрону йти ?

Франція - сильна президентська республіка
Виконавча влада здійснюється Президентом і Радою Міністрів (урядом). Президент призначає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 прем'єр-міністра і за його поданням - міністрів.
Уряду не потрібний вотум довіри, однак він може бути відправлений у відставку через вотум недовіри, оголошений більшістю в Національній асамблеї.
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11.06.2024 17:17 Ответить
Макрону дали під дих?
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11.06.2024 16:51 Ответить
Він просто каже, що у разі фальсифікованої перемоги( хоча це навряд, бо особа активно підтримує х.уйла, а всі політики що його підтримують токсичні і не мають підтримки в цивілізованих країнах) пропід.аросійської ля - шляпи він висуне недовіру уряду сформованим кацапською гнидою!
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11.06.2024 17:27 Ответить
А чому він має іти у відставку, як у Франції президентсько-парламентська республіка?
І начорта він взагалі дострокові вибори оголосив? Більшість у парламенті є? Є! Уряд діє? Діє!
Причини дострокових виборів - це або розпад коаліції, або відставка уряду!
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11.06.2024 16:52 Ответить
ну мабуть у нього розрахунок на те, що якщо зараз Ле Пен покерує урядом цих 3 роки до виборів, то у 27-му році у неї будуть точно менші шанси виграти президентські вибори, ніж як її у опозиції.
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11.06.2024 17:01 Ответить
Ле Пен не може призначати уряд

Президент призначає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 прем'єр-міністра і за його поданням - міністрів.

Франція - президентська республіка
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11.06.2024 17:19 Ответить
многоходовочка
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11.06.2024 23:19 Ответить
Якщо не піде - то пошлють....
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11.06.2024 16:52 Ответить
Макрон - я живой, я легитимный.
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11.06.2024 16:54 Ответить
На відміну від х@йла і бульбофюрера легітимний, а що не так
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11.06.2024 17:29 Ответить
Ле пен списана балалайка...Попередні вибори це показали яскраво. там потрібна інша постать
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11.06.2024 16:55 Ответить
Может Францию ожидает шестая республика, кто знает. А Макрона гильйотинируют.
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11.06.2024 16:55 Ответить
а за що його страчувати? ти якесь ******* по ходу, якщо пишеш таку дичину.
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11.06.2024 17:03 Ответить
Правые захватят власть же.
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11.06.2024 17:04 Ответить
я ж кажу, *******... шо значить захватять? це шо, середні віки? чи як на кацапії? у Франції владу не захоплюють, а виграють чи програють вибори.
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11.06.2024 17:06 Ответить
Так это Франция. Родина революций. Они любят свергать власть силой.
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11.06.2024 17:08 Ответить
Коммуняки думали что французы будут первыми кто построит коммунизм. Но чего-то не захотели.
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11.06.2024 17:09 Ответить
лікуйся..
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11.06.2024 17:09 Ответить
Усі ці ,,ле пени" - ,,переводняк" перейо...х кацапами у 1812р, а потім ,,біглі каторжники" після 1917р, ,,балет- х....єт", і понеслась кацапська п...а по французьких кочках!!! Пам'ятаю ще як Мірей Матьє з москальським військовим оркестром виступала!!
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11.06.2024 17:00 Ответить
Макрон займає тверду антиросійську позицію.Це керівник держави який має повноваження нанести удар по будь якій країні,а держава має замкнутий цикл виробництва всіх видів зброї,включно з літаками,ядерною,ракетами тощо.І він допомогає Україні,є одним з найбільших донорів.І я читаю коментарі - більшість проти нього!Це означає що забагато москальні пролазить сюди на сайт,хитрої,*****,брехливої русні...
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11.06.2024 17:10 Ответить
+ 100 !!! "багато кацапні я бачу тут...."

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11.06.2024 17:23 Ответить
Вони проти всього, що має здоровий глузд. Їх місія тут - підняти черговий срач з кожної події. Їх хазяїну пулу до Макрона -як до місяця рачки
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11.06.2024 20:11 Ответить
пуйлу, звичайно
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11.06.2024 20:12 Ответить
Макрон норм чувак для України, але для свого народу він не робить достатньо, люди вже скільки просять повиганяти адептів ісламського халіфату, щоб вони не змішували цивілізацію з лайном, просуваючи хамасовські наративи, і намагаючись вчити європейців як їм жити. Якщо не може асимілювати арабів, повиганяє тих, кто замість працювати страждає х*нею і підриває Європу із середини. Якщо він це не зробить то зробить москалька Ле-Пен.
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11.06.2024 21:11 Ответить
Це стало дуже замітне на форумі, після 3х місяців повномасштабного вторгненя рф у 2022р,показав всьому світу яка у них *потужня* друга армія.
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11.06.2024 17:40 Ответить
Для пенсіонерів РФ немає грошей і харчуються з смітників. А для повій за кордоном є і всякі Лепен, Орбани та інші щури тріумфують за допомогою підживлення кремля і "перемагають".
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11.06.2024 20:34 Ответить
Макрон боєць.
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11.06.2024 22:32 Ответить
 
 