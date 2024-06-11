Макрон заявил, что не уйдет в отставку в случае победы на досрочных парламентских выборах партии Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он останется на своем посту независимо от результатов внеочередных парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня.

Об этом пишет французский журнал Figaro Magazine, информирует Цензор.НЕТ.

Макрона спросили, рассматривает ли он возможную отставку в случае победы на досрочных парламентских выборах правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен. Глава Франции исключил свою отставку независимо от результата парламентских выборов.

"Не "Национальное объединение" пишет Конституцию. С институциями все понятно, и с местом президента, каким бы ни был результат", - сказал политик.

Внеочередные парламентские выборы во Франции

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, Эмманюэль Макрон распустил парламент страны - Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. На такой шаг Макрон пошел на фоне результатов выборов в Европарламент. Как известно, его политическая сила "Возрождение" проиграла на выборах в Европарламент. Первое место получила ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Первый тур выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

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