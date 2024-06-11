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Кабмин запретил областям помогать громадам со строительством укреплений, - Береза. ДОКУМЕНТ

фортифікації,укріплення

Кабинет Министров запрещает громадам перечислять средства другим громадам для строительства фортификационных сооружений.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза, продемонстрировав соответствующие письма от Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда Кабмин, который должен заниматься построением оборонительных сооружений, мешает их делать и не дает делать это в тех местах, где наступление врага наиболее вероятно, то у меня вопрос: на кого работают эти люди? У меня появилось два письма Минфина о запрете переводов средств от одних муниципалитетов другим для устройства фортификационных сооружений. Абсурд в запрете помогать муниципалитетам друг другу. Это вообще бред, такого не может быть. Мы наоборот должны помогать друг другу для того, чтобы развивать систему защиты", - заявил Береза.

Одно из писем, которые показал Береза, запрещает Броварской громаде Киевской области переводить деньги в бюджет Белопольской громады Сумской области на оплату услуг по установке бетонных противотанковых пирамид.

Береза про листи Мінфіну

Другим письмом Минфин запретил Киевскому городскому совету помогать Черниговщине строить укрепления.

"В письме говорится о том, что на восстановление инфраструктуры города перечислять средства можно, а на оборонительные сооружения - нет. У меня появилось ощущение, что там немного сошли с ума. Когда люди такое делают, у меня вопрос: а что они этим хотели достичь?" - отметил Береза.

Листи Мінфіну до громад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская громада поможет черниговской усилить фортификационные сооружения: "Это сделает столицу более защищенной"

Он предполагает, что причины такого решения могут лежать в политической плоскости.

"Когда я спросил у "злых языков", в чем причина, мне из Кабмина сказали: а это чтобы мэры не пиарились. Они просто считают, что это пиар для мэров. Не оборона Украины, а пиар. Так же в конце прошлого года забрали военный НДФЛ. Чтобы города не помогали военным и не пиарились. Сейчас никто ничего не покупает, но что-то и Кабмин не может понять, куда ушли эти деньги. Про миллион дронов помните? На конец мая государство должно было обеспечить военных 416 тысячами дронов. А дало чуть больше 100 тысяч. Где еще 300 000?" - спрашивает экс-нардеп.

Борислав Береза подчеркивает, что постановление Кабмина 1239, которое запрещает громадам помогать друг другу, должно быть отменено.

"То, что происходит, - это позор и преступление. Потому что во время войны все должны заниматься защитой страны, а не просчетом своих возможностей переизбраться снова. Поэтому это постановление должно быть отменено", - резюмировал Береза.

Также читайте: Рада позволит местным властям строить укрепления за собственные средства

Автор: 

Кабмин (14027) Минфин (1556) Береза Борислав (220) фортификации (118)


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Топ комментарии
+34
все за планом..
за омансько-стамбульским планом.
що вас дивує?
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11.06.2024 17:35
+14
зільонсько-єрмачна шваль !!!
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11.06.2024 17:43
+13
Тут вже справа не в монолітних укриттях на сторіччя-тут справа в найшвидшій побудові хоч чого-небудь більш-менш толкового для укриття бійців ЗСУ. І цього не робиться. Бо гроші вкрали. Горіть в пеклі підари зеленожопі.
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11.06.2024 17:55
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все за планом..
за омансько-стамбульским планом.
що вас дивує?
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11.06.2024 17:35 Ответить
Це такий собі ЗЕленогнійно- КРОВАВИЙ темник тільки вже занадто вбивчий - не інформаційно? ... Але суть однакова- не давати приводів критикувати парочкулідОрів , не заважати рашистам як можна більше вбивати некакіхразніц , протестних до влади ПРоКремлівських упирів...

Береза - воїн захисник, бувший речник партії ПРАВИЙ СЕКТОР чи не він намагався піти на співпрацю при владі БУРАТІНООЛІГАРХІЧНОГО УТВОРЕННЯ?

Уявіть- ХІБА БЕРЕЗА ПРОЗРІВ ОДИН? А хіба він вибачився , а хіба таких мало? Таких, котрі не гребували буй такими методми походу в політику .

Зараз йому подяка, але усі його інсайди від влади -ЗВІДКИ? З татким ж у владі зароблючими сьогодні собі алібі?
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11.06.2024 18:12 Ответить
одне слово -млядство !
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11.06.2024 19:23 Ответить
Стапе! без нас не красти!
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11.06.2024 17:36 Ответить
Да - сильно кабмін головою вдарився
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11.06.2024 17:39 Ответить
Маемо право на помилку! Заголосили ноунейми- невдахи « Соуги Народу»
разом.
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11.06.2024 17:40 Ответить
загалом то вірно, бо фортифікацією мають займатись військові інженери та "організація Тодта", а не самодіяльність

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11.06.2024 17:42 Ответить
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11.06.2024 17:43 Ответить
за гроші волонтерів і з зарплат самих військових чи як? і волонтерською технікою?
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11.06.2024 17:48 Ответить
а толку від ДОТів побудованих під Липцями у низовині якимось лівими організаціями ?
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11.06.2024 17:53 Ответить
де сказали, там і побудували, чи ви вважаєте в нас будь яка ліва організація визначає стратегію оборони?
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11.06.2024 17:57 Ответить
у нас ?
ще гірше!
кидаються міліарди на фортифікацію, які роздерібанюють між собою "сироти війни" голубого ворішки кирюхи тимашенки 👿
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11.06.2024 19:02 Ответить
толк є коли військові керують процесом і приймають побудоване ВЦА за гроші держави і громад технікою приватних компаній. А не коли три каліки шо на позиції ходити не можуть шось лопатами рівняють після того як ледве прокопали окіп парою тракторів які в місцевих дядьок з села арендували за могарич.
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11.06.2024 18:04 Ответить
Тут вже справа не в монолітних укриттях на сторіччя-тут справа в найшвидшій побудові хоч чого-небудь більш-менш толкового для укриття бійців ЗСУ. І цього не робиться. Бо гроші вкрали. Горіть в пеклі підари зеленожопі.
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11.06.2024 17:55 Ответить
якщо якнайшвидше, то відкрийте підручники з фортицікації:
німецька система "фортифікаційний пил" складається із великої кількості дрібних автономних ДОТів, як ось наприклад, модель "Тобрук" -11 куб залізобетону, можна відливати на "Бетоні від Ковальської" і встановлбвати
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11.06.2024 18:04 Ответить
Хто ...цим....буде ...в нас....займатися..? Ви бачите що в нас при владі неадеквати?
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11.06.2024 18:06 Ответить
Кацапські блогери зразу ж після схода Муму прозвали його дегенеративний тувінець. А новий МО швиденько викинув бубен і мощі ритуальних оленів з будинків МО. А Муму був таким же рейтингистом як і дует дуремарів з Печерських пагорбів, один фанерний Рейхстаг чого вартує. А два клоуни теж щось подібне на площі варганили. Тенденція,однако.
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11.06.2024 18:50 Ответить
Це кому потрібно відкрити підручники?
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12.06.2024 00:52 Ответить
сирському
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12.06.2024 02:24 Ответить
Це ж, якби мета була - побудувати якісно і вберегти ЗСУ.
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12.06.2024 09:18 Ответить
зільонсько-єрмачна шваль !!!
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11.06.2024 17:43 Ответить
"Нам не страшні російські воші,нам страшні українські гниди"... Симон Петлюра в гробу перевертається.
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11.06.2024 17:44 Ответить
Я так розумію, ці документи бачило багато людей, але ґвалт підняв один Береза. Інші вважають це нормальним?
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11.06.2024 17:49 Ответить
нажаль, система фортифікацій - це величезна та цілісна система, яку має будувати Держава, якої у нас наразі немає

канава в низовині, в полі із гілочками-перекриттям це лише шкода
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11.06.2024 17:56 Ответить
Орда врятувала Осла від імпічменту, напавши на Україну. І до сих пір утримує на посаді Верховного Головнокомандуючого кловуна з кварталу95. Чи вигідно це орді? Чи може вони там хочуть щоб до влади прийшов комітет національного порятунку на чолі з досвідченим гетьманом?
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11.06.2024 17:57 Ответить
+💯!

буйло зрозумів: "зараз або буде пізно"

тільки Гетьман - з великої літери 👍
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11.06.2024 19:07 Ответить
якщо дозволити перераховувати кошти комусь за власним бажанням, то в одному місці будуть двоповерхові окопи з обоями та кафелем, а через кілометр ямка, ніби картоплю підгорнули.
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11.06.2024 18:00 Ответить
Жаль що твоїй мамці дозволили родити тебе, але ж лікар наполягав на аборті. Навіщо плодити дебілів?
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11.06.2024 19:24 Ответить
Кабмін на гілляку!
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11.06.2024 18:01 Ответить
Та шоб бабло проходило мимо каси Завгоспа?
Ніт...
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11.06.2024 18:02 Ответить
кончені, треба щоб іх всіх окупували і ніхто вже не піарився? чи що повинно трапитись?
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11.06.2024 18:20 Ответить
Тяжко воювати, якщо при владі ворожі гніди!
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11.06.2024 18:33 Ответить
"Коли я запитав у "злих язиків", в чому причина, мені з Кабміну сказали: а це щоб мери не піарилися. Вони просто вважають, що це піар для мерів. Не оборона України, а піар. Джерело:

-на злодіях шапка горить! По собі судять.
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11.06.2024 19:12 Ответить
Зесрань топить всю країну в зеленому лайні
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11.06.2024 19:21 Ответить
От козляри зелені. Най би вони виздихали!
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11.06.2024 20:40 Ответить
Невже в когось ще є сумнів, на кого працює кабмін?! Явно не на Україну
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12.06.2024 04:29 Ответить
 
 