Кабмин запретил областям помогать громадам со строительством укреплений, - Береза. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров запрещает громадам перечислять средства другим громадам для строительства фортификационных сооружений.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза, продемонстрировав соответствующие письма от Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда Кабмин, который должен заниматься построением оборонительных сооружений, мешает их делать и не дает делать это в тех местах, где наступление врага наиболее вероятно, то у меня вопрос: на кого работают эти люди? У меня появилось два письма Минфина о запрете переводов средств от одних муниципалитетов другим для устройства фортификационных сооружений. Абсурд в запрете помогать муниципалитетам друг другу. Это вообще бред, такого не может быть. Мы наоборот должны помогать друг другу для того, чтобы развивать систему защиты", - заявил Береза.

Одно из писем, которые показал Береза, запрещает Броварской громаде Киевской области переводить деньги в бюджет Белопольской громады Сумской области на оплату услуг по установке бетонных противотанковых пирамид.

Другим письмом Минфин запретил Киевскому городскому совету помогать Черниговщине строить укрепления.

"В письме говорится о том, что на восстановление инфраструктуры города перечислять средства можно, а на оборонительные сооружения - нет. У меня появилось ощущение, что там немного сошли с ума. Когда люди такое делают, у меня вопрос: а что они этим хотели достичь?" - отметил Береза.

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Он предполагает, что причины такого решения могут лежать в политической плоскости.

"Когда я спросил у "злых языков", в чем причина, мне из Кабмина сказали: а это чтобы мэры не пиарились. Они просто считают, что это пиар для мэров. Не оборона Украины, а пиар. Так же в конце прошлого года забрали военный НДФЛ. Чтобы города не помогали военным и не пиарились. Сейчас никто ничего не покупает, но что-то и Кабмин не может понять, куда ушли эти деньги. Про миллион дронов помните? На конец мая государство должно было обеспечить военных 416 тысячами дронов. А дало чуть больше 100 тысяч. Где еще 300 000?" - спрашивает экс-нардеп.

Борислав Береза подчеркивает, что постановление Кабмина 1239, которое запрещает громадам помогать друг другу, должно быть отменено.

"То, что происходит, - это позор и преступление. Потому что во время войны все должны заниматься защитой страны, а не просчетом своих возможностей переизбраться снова. Поэтому это постановление должно быть отменено", - резюмировал Береза.

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