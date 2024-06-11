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Польша поднимет вопрос членства Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне, - Дуда

Анджей Дуда

Для Польши на саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне, в фокусе внимания будут три вопроса, в частности членство Украины в Альянсе.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что Варшава хочет поднять на саммите НАТО три темы.

"Во-первых, это дальнейшее укрепление возможностей для отпугивания и обороны НАТО. Во-вторых, это вопросы, связанные с реализацией евроатлантических амбиций Украины. И в-третьих, это вопрос пересмотра подхода НАТО к России", - пояснил Дуда.

Он добавил, что Варшава поддерживает начало процесса интеграции Украины в НАТО. И отметил, что в Альянсе поддерживают стремление Украины к членству в НАТО.

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"Мы в Польше решительно поддерживаем вопрос скорейшего начала процесса интеграции в НАТО", - подчеркнул польский президент.

По его словам, речь идет об официальном предоставлении Украине приглашения, чтобы начался ратификационный процесс.

Дуда отметил, что Украина не сможет стать членом Альянса пока идет война, но этот процесс должен начаться. И это будет сигналом для РФ, что голос Украины слышат в НАТО, и никакие угрозы Кремля не задержат процесса евроатлантической интеграции Киева.

Кроме того, по его мнению, должно быть больше инициатив вроде чешской по поставкам Украине боеприпасов, в том числе и по совместному производству боеприпасов.

Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Вашингтоне коснется трех ключевых вопросов, связанных с Украиной. Однако о членстве страны в Альянсе речь не идет.

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Автор: 

Польша (8422) членство в НАТО (1514) Дуда Анджей (760)


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Топ комментарии
+4
Ну підніме і що?
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11.06.2024 19:23
+2
Знаючи, що є країни які вже не один рік проти, піднімай не піднімай, все отримаємо...
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11.06.2024 19:19
+2
Слово і Діло: "Польща підійме питання членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, -Дуда і Польща майже півроку блокувала кордон з Україною.
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11.06.2024 19:20
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Правила форума Совет форумчан
Знаючи, що є країни які вже не один рік проти, піднімай не піднімай, все отримаємо...
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11.06.2024 19:19 Ответить
Слово і Діло: "Польща підійме питання членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, -Дуда і Польща майже півроку блокувала кордон з Україною.
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11.06.2024 19:20 Ответить
проти отвязних рольників, яких у Польщі дохрєна, нє попрьош
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11.06.2024 19:22 Ответить
Ну підніме і що?
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11.06.2024 19:23 Ответить
Ну как что будет? Он поднимет вопрос а торбан-орбан опустит вопрос! Ото и всё до следующей сходки. А на последующей фицо-шмицо выздоровеет. А там и новый год. Каникулы рождественские. Наливай да пей. А стаж идёт.
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11.06.2024 21:03 Ответить
будь-яку НАТУ Україні компенсує із сотня термоядерних ракет на гіперзвуці


неможливо ?

спитайте у Кривавої Хунти:
Пороха, Пастора та Яценюка.....

ці хлопці зроблять !
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11.06.2024 19:27 Ответить
Підійме... не підійме...
Буде якийсь результат... або не буде...
Але, ось побачите:
На Марафоні Мосійчучька гарантовано почне кидати у Дуду лайном, по будь якому найменшому поводу!
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11.06.2024 19:30 Ответить
Ліна Костенко:
"Аби лиш не з Москвою.
Хай Україну чаша ця мине.
Вже краще з турком, ляхом, із Литвою,
бо ті сплюндрують, а вона ковтне."
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11.06.2024 19:34 Ответить
Для чого "підійме" ?
Щоб дуля від НАТО для Зеленського була більш чітко видніша ?
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11.06.2024 19:39 Ответить
Tous est possible avec autre président !
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11.06.2024 19:53 Ответить
єрмаку *****, що Дуда буде піднімати."рашистська агентура при "байді" і "шольцу" в альянсі зробить все ,щоб Україна не була в НАТО,ще років з 50
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11.06.2024 20:35 Ответить
Хочуть бути не крайніми в нато зі сторони рашки)
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11.06.2024 22:10 Ответить
 
 