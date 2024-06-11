Польша поднимет вопрос членства Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне, - Дуда

Для Польши на саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне, в фокусе внимания будут три вопроса, в частности членство Украины в Альянсе.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что Варшава хочет поднять на саммите НАТО три темы.

"Во-первых, это дальнейшее укрепление возможностей для отпугивания и обороны НАТО. Во-вторых, это вопросы, связанные с реализацией евроатлантических амбиций Украины. И в-третьих, это вопрос пересмотра подхода НАТО к России", - пояснил Дуда.

Он добавил, что Варшава поддерживает начало процесса интеграции Украины в НАТО. И отметил, что в Альянсе поддерживают стремление Украины к членству в НАТО.

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"Мы в Польше решительно поддерживаем вопрос скорейшего начала процесса интеграции в НАТО", - подчеркнул польский президент.

По его словам, речь идет об официальном предоставлении Украине приглашения, чтобы начался ратификационный процесс.

Дуда отметил, что Украина не сможет стать членом Альянса пока идет война, но этот процесс должен начаться. И это будет сигналом для РФ, что голос Украины слышат в НАТО, и никакие угрозы Кремля не задержат процесса евроатлантической интеграции Киева.

Кроме того, по его мнению, должно быть больше инициатив вроде чешской по поставкам Украине боеприпасов, в том числе и по совместному производству боеприпасов.

Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Вашингтоне коснется трех ключевых вопросов, связанных с Украиной. Однако о членстве страны в Альянсе речь не идет.

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