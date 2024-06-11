Объявлен предзаказ на книгу для детей о войне "Чому тато не вдома?" Муж автора погиб перед ее выходом
Алина Отземко написала книгу "Чому тато не вдома?", чтобы объяснить детям, таким как ее трехлетний сын, что такое война. Издание уже подготовили к печати, когда женщина узнала, что ее муж Василий погиб на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я писала эту книгу, чтобы рассказать всем детям, которые ждут пап с войны, что такое война и почему папа не дома.
- А папа будет жить дома? - каждый день спрашивал мой ребенок.
- Да, конечно, - отвечала я, - обязательно.
- Конечно, буду, - говорил на это муж, - что вы себе выдумываете?
Наш папа уже не будет жить дома. Но обязательно будет жить в этой книге, потому что она - память, которая останется о нем навсегда и пригодится всем, чьи дети задают такие же вопросы каждый день", - написала автор.
Писательница объявила предзаказ на книгу. Ее стоимость 499 грн. В комплекте раскраска и стикерпак, наклейки из которого можно клеить прямо в книгу. Отправка через два месяца.
Чтобы сделать заказ надо зайти под этот пост и написать, что хотите книгу. Вам пришлют реквизиты ФЛП.
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Ви так своєю макитрою і не второпали, що є разніца і гірше завжди є куди
Русня втекла від русні в Америку і тішиться.
а ти з'явилося , коли мамаша зробила пшик в калюжу.
Думаю більщ того в шкільну програму треба включати уроки патріотизму, не кацапські пропагандичні припадки, а приклади з історії України направлені в ії майбутнє, що школяр розумів що Україна це не територія, а уклад життя якому вже тисячі років зі своєю культурою, традиціями і звісно в чомусь недоліками..
Згинь.
Ти книжечку купи, нащадкам подаруєш
Тяжкі часи, нормальні виїхали, лишилося отакє...