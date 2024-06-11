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Новости Война
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Объявлен предзаказ на книгу для детей о войне "Чому тато не вдома?" Муж автора погиб перед ее выходом

Книга Чому тато не вдома

Алина Отземко написала книгу "Чому тато не вдома?", чтобы объяснить детям, таким как ее трехлетний сын, что такое война. Издание уже подготовили к печати, когда женщина узнала, что ее муж Василий погиб на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я писала эту книгу, чтобы рассказать всем детям, которые ждут пап с войны, что такое война и почему папа не дома.

- А папа будет жить дома? - каждый день спрашивал мой ребенок.

- Да, конечно, - отвечала я, - обязательно.

- Конечно, буду, - говорил на это муж, - что вы себе выдумываете?

Наш папа уже не будет жить дома. Но обязательно будет жить в этой книге, потому что она - память, которая останется о нем навсегда и пригодится всем, чьи дети задают такие же вопросы каждый день", - написала автор.

Писательница объявила предзаказ на книгу. Ее стоимость 499 грн. В комплекте раскраска и стикерпак, наклейки из которого можно клеить прямо в книгу. Отправка через два месяца.

Чтобы сделать заказ надо зайти под этот пост и написать, что хотите книгу. Вам пришлют реквизиты ФЛП.

Автор: 

дети (6503) книги (630) литература (286)


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Топ комментарии
+6
не соромно ТАК РЕАГУВАТИ саме на цю новину ?
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11.06.2024 23:07
+4
Тато не вдома, бо мав Совість і був Чоловіком,
а ти з'явилося , коли мамаша зробила пшик в калюжу.
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11.06.2024 23:29
+3
Потрібна для дітей книга.
Думаю більщ того в шкільну програму треба включати уроки патріотизму, не кацапські пропагандичні припадки, а приклади з історії України направлені в ії майбутнє, що школяр розумів що Україна це не територія, а уклад життя якому вже тисячі років зі своєю культурою, традиціями і звісно в чомусь недоліками..
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11.06.2024 23:54
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Тато не вдома,бо проголосував за країну у смартфоні!!!
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11.06.2024 22:55 Ответить
А як не голосував то в США🤣🤣🤣
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11.06.2024 23:03 Ответить
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11.06.2024 23:06 Ответить
не соромно ТАК РЕАГУВАТИ саме на цю новину ?
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11.06.2024 23:07 Ответить
статистично більш вірогідно, шо той тато голосував за "хоть поржом"
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11.06.2024 23:14 Ответить
яка різниця, хто за кого голосував, якщо ти даун під диваном?
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11.06.2024 23:23 Ответить
Якщо від голосу залежить майбутнє дитини і існування самої держави,то мабуть все таки є різниця і дуже гагома!!!Блін,я ж забуваю,більшість 73+%-яка різниця
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11.06.2024 23:46 Ответить
Какаяразніца хужєнєбудєт🤣
Ви так своєю макитрою і не второпали, що є разніца і гірше завжди є куди
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11.06.2024 23:55 Ответить
Чесно, я тут такого дурня як ти, ще не зустрічав.
Русня втекла від русні в Америку і тішиться.
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12.06.2024 00:13 Ответить
Кожень ідіот думає, що навколо дурні і все про всіх знає.
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12.06.2024 00:51 Ответить
Статистически вероятно, что именно ты так голосовал. Что за бред про статистику ты тут несешь? И даже если погибший на войне человек так голосовал, может все-таки причина - имперские кацапские мрази под предводительством плешивого фюрера? Крым чей, статистик?
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11.06.2024 23:58 Ответить
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11.06.2024 23:06 Ответить
Тато не вдома, бо мав Совість і був Чоловіком,
а ти з'явилося , коли мамаша зробила пшик в калюжу.
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11.06.2024 23:29 Ответить
У тебе нема ні того,ні другого,якщо не з окопу пишеш,ще й яка різниця.Ти повий представник бидла,яке обрало нарка!!!
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11.06.2024 23:49 Ответить
Зщезни кацапе
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12.06.2024 01:40 Ответить
Потрібна для дітей книга.
Думаю більщ того в шкільну програму треба включати уроки патріотизму, не кацапські пропагандичні припадки, а приклади з історії України направлені в ії майбутнє, що школяр розумів що Україна це не територія, а уклад життя якому вже тисячі років зі своєю культурою, традиціями і звісно в чомусь недоліками..
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11.06.2024 23:54 Ответить
Точно, оцієї херні з обложкою дитини-дауна точно не вистачає в освітньому пррцесі.
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11.06.2024 23:57 Ответить
Дрищ де ви беретесь, тільки вилупились у 2024 і вже серете всюди
Згинь.
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12.06.2024 00:08 Ответить
Ідіоту важко зрозуміти хто де взявся і чого на нього серуть.
Ти книжечку купи, нащадкам подаруєш
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12.06.2024 00:53 Ответить
Свинокацап
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12.06.2024 01:42 Ответить
Ше одне тупориле відмітилося.
Тяжкі часи, нормальні виїхали, лишилося отакє...
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12.06.2024 01:43 Ответить
У мене теж є претензії до голосувань, я спостерігаю за болісною еволюцією або деградацією "какая разніца", але що за підорські коментарі під цією новиною? У новині трагедія і прагнення до життя однієї з родин, намагання допомогти собі та іншим. Така доля українців, які не перший раз попадають під вплив різних пройдисвітів, шахраїв і ворожої пропаганди, але Україна є вже більше 1000 років.
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12.06.2024 08:21 Ответить
Я хотіла би замовити дві книги " чому тато не вдома?"
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12.06.2024 09:59 Ответить
 
 