В Германии 19-летний афганец с ножом напал на украинку: молодого человека арестовали, - СМИ

В понедельник, 10 июня, в немецком городе Франкфурт-на-Майне мужчина напал на беженку из Украины. Женщина получила ножевые ранения. Нападавший, 19-летний гражданин Афганистана, был арестован и находится под стражей по подозрению в покушении на убийство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Юноша напал на женщину в местном парке

По данным полиции, нападавший увидел 41-летнюю женщину, когда она сидела на лавочке на берегу Майна. Девятнадцатилетний юноша подкрался к женщине сзади, схватил за плечо и нанес несколько ударов ножом в голову и шею.

Украинка смогла отбежать на несколько метров, но споткнулась и упала. Тогда парень догнал ее и нанес несколько ударов ножом, пока она лежала на земле.

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На крики потерпевшей начали сбегаться люди, а злоумышленник тем временем скрылся. Свидетели оказали женщине первую помощь и позвонили в службу 911, медики приехали на вызов. На данный момент о состоянии пострадавшей не сообщается.

Полиция задержала нападавшего

Юноша прятался в кустах неподалеку от Европейского центрального банка. При нем был нож.

Сообщается, что злоумышленником оказался 19-летний Мохаммад Заман А., который до этого никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. Его арестовали, прокуратура расследует покушение на убийство.

В полиции сообщили, что нападавший не был знаком с жертвой. Представитель прокурора считает, что потерпевшая стала "случайной жертвой".

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Нападения на украинцев в Германии

Напомним, в немецком городе Дортмунд на улице напали с ножом на 15-летнего парня, который является гражданином Украины. Он получил травмы и был госпитализирован.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вблизи немецкого Дюссельдорфа совершено нападение на 15-летнего украинца. В результате инцидента юноша был травмирован.

Также сообщалось, что в Германии погиб игрок молодежной сборной Украины по баскетболу Владимир Ермаков. Позже появилась информация о том, что его убийцу задержали. Им оказался 15-летний немец с турецкими корнями.

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