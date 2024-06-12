Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Кисилев поехали представлять Украину на конференцию по восстановлению в Германию, - ЧЕСНО
Народные депутаты, избранные от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Ларин и Игорь Кисилев, поехали на конференцию по восстановлению Украины, которая проходила в Берлине 11 июня.
Об этом информирует Рух "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.
В частности, известно, что Ларин голосовал за "Харьковские соглашения" и продление пребывания российского флота в Украине, а Кисилев в свою очередь выступал против лишения мандата экс-депутата-предателя Виктора Медведчука.
"А точно депутаты от пророссийской партии должны ездить на международные события?" - отмечают в "ЧЕСНО".
Что известно о нардепах "ОПЗЖ" Ларине и Кисилеве?
Народный депутат Сергей Ларин в 2014 году избран от партии "Оппозиционный блок" и был членом Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. В 2015 году баллотировался в Кировоградский областной совет первым кандидатом от "Оппозиционного блока".
В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", был членом политического совета ОПЗЖ и секретарем Комитета по вопросам цифровой трансформации.
В августе 2020 года стал одним из инициаторов представления в Конституционный Суд относительно соответствия Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, согласно которому отменяется ответственность за ложное декларирование и само электронное декларирование.
Ларина относят к группе влияния Бойко-Левочкина внутри фракции "ОПЗЖ".
В конце 2022 года он проголосовал за градостроительную реформу, которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит он остается недействительным.
Игорь Кисилев в октябре 2016 года был фигурантом скандала относительно неперсонального голосования во время пленарного заседания Киевсовета.
В 2019 году нардеп был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" как член партии. Также был членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
24 марта 2022 года он вышел из фракции ОПЗЖ, а в мае вступил во вновь образованную депутатскую группу "Восстановление Украины".
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Хтось буде після війни, повернувшись із фронту, роботу шукати, хтось просто виживатиме на допомогу з інвалідності (якщо, звісно ж, заплатить за довідку), хтось узагалі не повернеться, а всі, хто нагорі, продовжать займатися тим, чим і займалися...
"подяка" 73%вим дебілам-експериментаторам
Потрібно встановити кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок,
бо як лізуть до влади то обіцяють на перегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть!
Доречі, за те що син Байдена збрехав у анкеті йому загрожуєч 25 років увязнення, а у нас завжди надурили всю країну і нічого
Вони, що поїхали офіційно від імені держави, хто надав дозвіл на виїзд з країни?
На конференцію з відновлення України в Берліні Зеленський взяв не тільки Кіма, якого спіймали на крадівництві грошей на фортифікації, а й заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва, який зараз перебуває під слідством НАБУ за розкрадання 27 млн грн та випущений під залог (c)
Виявилось,що заборонив тільки назву. Мабуть не сподобалось,що її "ЗаЖОП!" називали,з натяком на зелену дупку,чи ОПу зезидента.
https://www.youtube.com/watch?v=-ezmGOIFmYo
Поки сам тусить в Нормандії, його пацани мутять, а він типу не причому.
Ларін
січень 2013 - лютий 2014 - заступник Голови Адміністрації Президента України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича .
Політична діяльність[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=9 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=9 ред. код ]
1991-1996 - заступник голови, голова Харцизької міської організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Партії демократичного відродження України .
лютий 1996-2001 - член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Народно-демократичної партії , в.о. голови, перший заступник голови, заступник голови Донецької обласної організації НДП, заступник голови Контрольно-ревізійної комісії НДП, член Політради НДП;
1996-1998 - голова Харцизької міської організації НДП;
з 2001 - заступник голови Донецького обласного відділення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів ;
квітень 2003 - квітень 2008 - заступник голови Політвиконкому Партії регіонів;
2008-2014 - голова Кіровоградської обласної організації Партії регіонів
21 червня 2014 року - голова Виконавого комітету Партії розвитку Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
******** скажить ось таке при Порохе було можливо?
Выбрали в 2019 ПРОРОССИЙСКОГО зеленского
Пророссийский Зеленский победил проукраинского Порошенко
То есть в 2019 году на выборах в Украине победила россия
ЭТО БЫЛ ВЫБОР УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!!!!!
ШО НАРОД ВЫБРАЛ - ТО И ПОЛУЧИЛ
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Странно....
представниками України в Європі
мертвечука з хфірташем
а може й азірова підтягнуть
1. https://file.liga.net/persons/urii-boiko Юрий Бойко
2. https://file.liga.net/persons/rabinovich-vadim Вадим Рабинович
3. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук
4. https://file.liga.net/persons/nataliya-korolevskaya Наталья Королевская
5. https://file.liga.net/persons/sergei-levochkin Сергей Левочкин
6. https://file.liga.net/persons/nestor-shyfrich Нестор Шуфрич
7. https://file.liga.net/persons/sergei-larin Сергей Ларин
8. https://file.liga.net/persons/kozak-taras Тарас Козак
неподобство