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Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Кисилев поехали представлять Украину на конференцию по восстановлению в Германию, - ЧЕСНО

Нардеп ОПЗЖ Сергій Ларін

Народные депутаты, избранные от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Ларин и Игорь Кисилев, поехали на конференцию по восстановлению Украины, которая проходила в Берлине 11 июня.

Об этом информирует Рух "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

В частности, известно, что Ларин голосовал за "Харьковские соглашения" и продление пребывания российского флота в Украине, а Кисилев в свою очередь выступал против лишения мандата экс-депутата-предателя Виктора Медведчука.

"А точно депутаты от пророссийской партии должны ездить на международные события?" - отмечают в "ЧЕСНО".

Также читайте: Нардепы Бойко, Палица, Шпенов, Борту и Ларин вызваны на допрос по делу "Харьковских соглашений", - СБУ

Что известно о нардепах "ОПЗЖ" Ларине и Кисилеве?

Народный депутат Сергей Ларин в 2014 году избран от партии "Оппозиционный блок" и был членом Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. В 2015 году баллотировался в Кировоградский областной совет первым кандидатом от "Оппозиционного блока".

В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", был членом политического совета ОПЗЖ и секретарем Комитета по вопросам цифровой трансформации.

Сергій Ларін

В августе 2020 года стал одним из инициаторов представления в Конституционный Суд относительно соответствия Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, согласно которому отменяется ответственность за ложное декларирование и само электронное декларирование.

Читайте также: Арахамия о нардепах ОПЗЖ в Раде: "Для меня каждый депутат – это голос. Моя работа проста – собирать голоса"

Ларина относят к группе влияния Бойко-Левочкина внутри фракции "ОПЗЖ".

В конце 2022 года он проголосовал за градостроительную реформу, которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит он остается недействительным.

Игорь Кисилев в октябре 2016 года был фигурантом скандала относительно неперсонального голосования во время пленарного заседания Киевсовета.

Ігор Кісільов

В 2019 году нардеп был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" как член партии. Также был членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

24 марта 2022 года он вышел из фракции ОПЗЖ, а в мае вступил во вновь образованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" и ОПЗЖ хотят заблокировать принятие закона о запрете Московского патриархата, - Ирина Геращенко

Автор: 

конференция (292) Ларин Сергей (11) ЧЕСНО (101) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+32
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12.06.2024 10:29
+32
Пам'ятаєте як вся ОПЗЖ чартерними рейсами за тиждень до вторгнення з України тікала? Даю гарантію, після зупинки війни - всі чартерами повернуться і будуть, як і раніше, відмивати бабки на відновленні.

Хтось буде після війни, повернувшись із фронту, роботу шукати, хтось просто виживатиме на допомогу з інвалідності (якщо, звісно ж, заплатить за довідку), хтось узагалі не повернеться, а всі, хто нагорі, продовжать займатися тим, чим і займалися...
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12.06.2024 10:30
+26
О це я понімаю партнєри зеленої влади. А опозиція дома сідєть.
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12.06.2024 10:24
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Потужно)
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12.06.2024 10:23 Ответить
Пам'ятаєте як вся ОПЗЖ чартерними рейсами за тиждень до вторгнення з України тікала? Даю гарантію, після зупинки війни - всі чартерами повернуться і будуть, як і раніше, відмивати бабки на відновленні.

Хтось буде після війни, повернувшись із фронту, роботу шукати, хтось просто виживатиме на допомогу з інвалідності (якщо, звісно ж, заплатить за довідку), хтось узагалі не повернеться, а всі, хто нагорі, продовжать займатися тим, чим і займалися...
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12.06.2024 10:30 Ответить
ОПЗ жопа ПАРТНЕРИ ПО ПРЕСТУПЛЕНІЮ 🎪🤡🤢ЗЕМАФІІ ‼️«ЕВРОЛОХОВ» розводити разом , а взагалом Цє 💩одно ЦЕЛОЕ РЕВАНШИСТИ 73% СДЕЛАЛИ УКРАЇНУ РАЗОМ
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12.06.2024 14:22 Ответить
О це я понімаю партнєри зеленої влади. А опозиція дома сідєть.
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12.06.2024 10:24 Ответить
Крєпкіє хазяйствєннікі
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12.06.2024 10:26 Ответить
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12.06.2024 10:30 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітиєльниє рожи...
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12.06.2024 10:25 Ответить
вони дєрьмазекові партньори! ))
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12.06.2024 10:25 Ответить
Справжні друзі банкової.
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12.06.2024 10:26 Ответить
Це вже реванш "антімайдану" чи ще нє?
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12.06.2024 10:28 Ответить
Реванш відбувся у 2019,під гаслом ***** "аби не Порошенко!".
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12.06.2024 10:50 Ответить
ларін це той що не скривав свого часу що в нього трудова на лубьянкі лучший корєш вітьки мєртвєчука
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12.06.2024 10:28 Ответить
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12.06.2024 10:29 Ответить
Заслані козачки поїхали в Німеччину погуляти на шпілі глянути!
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12.06.2024 10:30 Ответить
Виборці зе задоволені з ким співпрацює ваш вирок ?
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12.06.2024 10:30 Ответить
так виборці опезеже в повному складі голосували за зе. тому їм якраз норм.
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12.06.2024 10:33 Ответить
Вони таке навіть не читають,якщо ненароком прочитають,то не зрозуміють в чому тут проблема.А якщо й зрозуміють,то просто підуть собі далі.І на наступних виборах виберуть таке саме
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12.06.2024 11:53 Ответить
зеленські йуди і валютна хвойда стефанчук розвалюють Україну...
"подяка" 73%вим дебілам-експериментаторам
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12.06.2024 10:32 Ответить
Перед тим як звинувачувати народ, краще згадайте, що цей лідер на сам перед розвів народ на довіру, чи може хтось голосував за дєрьмака чи татарова, та і йшов він лише на один срок.

Потрібно встановити кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок,
бо як лізуть до влади то обіцяють на перегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть!
Доречі, за те що син Байдена збрехав у анкеті йому загрожуєч 25 років увязнення, а у нас завжди надурили всю країну і нічого
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12.06.2024 10:37 Ответить
Хто їх дедегував, хто надав мандат представляти Україну??
Вони, що поїхали офіційно від імені держави, хто надав дозвіл на виїзд з країни?
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12.06.2024 10:33 Ответить
Як ХТО?! Делегація під патронатом і на чолі с тілом у кріслі президента Зеленським В.А.
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12.06.2024 10:47 Ответить
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12.06.2024 10:49 Ответить
*****, коли вони побриються ?!!!
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12.06.2024 11:40 Ответить
Да там вся делегация, прям как на подбор...

На конференцію з відновлення України в Берліні Зеленський взяв не тільки Кіма, якого спіймали на крадівництві грошей на фортифікації, а й заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва, який зараз перебуває під слідством НАБУ за розкрадання 27 млн грн та випущений під залог (c)


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12.06.2024 10:35 Ответить
Того, хто перебуває під слідством за розкрадання, випустили під заставу, щоб той зміг відвідати концеренцію щодо майбутніх розкрадань
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12.06.2024 10:38 Ответить
Зелёные тридварасты им документы на выезд подписали. Чему тут удивлятся .
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12.06.2024 10:35 Ответить
Понавибирали д.б.
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12.06.2024 10:35 Ответить
Це звучить як "Гіммлер поїхав на симпозіум із захисту прав людей"
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12.06.2024 10:38 Ответить
Бо вони "правільниє люді" , розуміються добре на відкатах і освоюванні.
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12.06.2024 10:38 Ответить
печально....
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12.06.2024 10:39 Ответить
А чому не в москву ?
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12.06.2024 10:39 Ответить
Чудово, зелена паскуда здає державу.
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12.06.2024 10:39 Ответить
Схоже на те, але як просрочений, відповідальності не несе
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12.06.2024 11:02 Ответить
ну що ви дивуєтесь? це звичайні кроки зе-влади. це ж не Пороха випускать
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12.06.2024 10:42 Ответить
З чим нас усіх і вітаємо
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12.06.2024 10:42 Ответить
А пам'ятаєте як зєбіли волали,що найвеличніший підор ********** ЗАБОРОНИВ партію ОПЗЖ?
Виявилось,що заборонив тільки назву. Мабуть не сподобалось,що її "ЗаЖОП!" називали,з натяком на зелену дупку,чи ОПу зезидента.
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12.06.2024 10:43 Ответить
🔴Зе-брехня про енергетику / Безугла - новий міністр оборони? / Саміт не-миру?🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо
https://www.youtube.com/watch?v=-ezmGOIFmYo
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12.06.2024 10:47 Ответить
Бляха, може Зе вже реально пора? останнім часом стільки херні відбувається.

Поки сам тусить в Нормандії, його пацани мутять, а він типу не причому.
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12.06.2024 10:47 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Адміністрація Президента України [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=8 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=8 ред. код ]

Ларін

січень 2013 - лютий 2014 - заступник Голови Адміністрації Президента України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича .

Політична діяльність[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=9 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=9 ред. код ]

1991-1996 - заступник голови, голова Харцизької міської організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Партії демократичного відродження України .
лютий 1996-2001 - член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Народно-демократичної партії , в.о. голови, перший заступник голови, заступник голови Донецької обласної організації НДП, заступник голови Контрольно-ревізійної комісії НДП, член Політради НДП;
1996-1998 - голова Харцизької міської організації НДП;
з 2001 - заступник голови Донецького обласного відділення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів ;
квітень 2003 - квітень 2008 - заступник голови Політвиконкому Партії регіонів;
2008-2014 - голова Кіровоградської обласної організації Партії регіонів
21 червня 2014 року - голова Виконавого комітету Партії розвитку Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
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12.06.2024 10:49 Ответить
Порошенка не випускають, а ОПЗЖешників запросто. Це у Зе команди називається "Усеруся, а не покорюся."
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12.06.2024 10:54 Ответить
РЫГиАналы - ВПЕРЁД!
******** скажить ось таке при Порохе було можливо?
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12.06.2024 10:55 Ответить
Так нормально
Выбрали в 2019 ПРОРОССИЙСКОГО зеленского
Пророссийский Зеленский победил проукраинского Порошенко
То есть в 2019 году на выборах в Украине победила россия
ЭТО БЫЛ ВЫБОР УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!!!!!
ШО НАРОД ВЫБРАЛ - ТО И ПОЛУЧИЛ
Не нравится?
Странно....
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12.06.2024 10:56 Ответить
Україну потроху зливають ригам
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12.06.2024 10:56 Ответить
Знущаються з українців. Пора ту срань зелену разом із зажопниками гнати з влади! Зелю геть!
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12.06.2024 10:59 Ответить
Сто раз напоминал. Компартию запретили в 2016 г, а обжаловать это решение отменили летом 23 г. Зажопники ещё долго будут веселится. Та можно даже допустить, что возможен возврат шапкокрада!
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12.06.2024 11:00 Ответить
скоро побачимо
представниками України в Європі
мертвечука з хфірташем
а може й азірова підтягнуть
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12.06.2024 11:06 Ответить
ОПЗЖ - цвіт антимайданівців. Вони заполонили всю сьогоднішню владу, бо "слуги" крім як грати пісюном на піоніно, мародерити і красти бюджетні гроші, нічого не вміють. Та і той знаменитий номер з піоніно малороси із Кривого Рогу і кацапії (кубло гадюк і зміїв) вкрали у мериканців.
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12.06.2024 11:18 Ответить
Україна як вона є! Зато поржали!
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12.06.2024 11:25 Ответить
А шо нарід?
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12.06.2024 11:44 Ответить
А чому у списку нема

1. https://file.liga.net/persons/urii-boiko Юрий Бойко

2. https://file.liga.net/persons/rabinovich-vadim Вадим Рабинович

3. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук

4. https://file.liga.net/persons/nataliya-korolevskaya Наталья Королевская

5. https://file.liga.net/persons/sergei-levochkin Сергей Левочкин

6. https://file.liga.net/persons/nestor-shyfrich Нестор Шуфрич

7. https://file.liga.net/persons/sergei-larin Сергей Ларин

8. https://file.liga.net/persons/kozak-taras Тарас Козак

неподобство
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12.06.2024 11:55 Ответить
Ларін є, он сидить у берліні
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13.06.2024 01:00 Ответить
Як ми до такого докотилися? Після двух Майданів ригоанали не просто взяли реванш, а загнали українців під плінтус, як ***** кацапів. Жах.
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12.06.2024 11:59 Ответить
Молодці, продовжуйте в тому ж напрямку!!
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12.06.2024 12:03 Ответить
Народні обранці
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12.06.2024 12:30 Ответить
Наша економіка без відкатів не працює. Тому признаних в цій справі спеціалістів відправили на фахову підготовку цього процесу.
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12.06.2024 12:39 Ответить
А шо 2-3 осіб на цей конференцї було б недостатньо? Шо у воюючій державі грошів багато що б ті *********** пики за державний кошт у пʼятизіркових готелях кайфували та німецьки сосиски з пивом жерли??? Це вам хто на цю конференцію гроші дав? Макрон чи Байден з Шольцем га гарант??? Таке відчуття що в Кабміні у шмига дупою думають а не головою, а голова що би жерти. Захід гроші на зброю дає а вони їх крадуть та проживають у Берлінах та Мадрідах…. Я худію…
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12.06.2024 12:57 Ответить
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12.06.2024 13:48 Ответить
Це найбільш потужний демотиваційний чинник для бійців. І не лише для них.
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12.06.2024 13:49 Ответить
....треба ж передати дані про зміст розмов до мордору. Нинішня ко ***** це і є молоді риги ,чи я помиляюсь?
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12.06.2024 14:33 Ответить
Ядрьонні патріоти
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12.06.2024 15:00 Ответить
 
 