Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Кисилев поехали представлять Украину на конференцию по восстановлению в Германию, - ЧЕСНО

Народные депутаты, избранные от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Ларин и Игорь Кисилев, поехали на конференцию по восстановлению Украины, которая проходила в Берлине 11 июня.

Об этом информирует Рух "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

В частности, известно, что Ларин голосовал за "Харьковские соглашения" и продление пребывания российского флота в Украине, а Кисилев в свою очередь выступал против лишения мандата экс-депутата-предателя Виктора Медведчука.

"А точно депутаты от пророссийской партии должны ездить на международные события?" - отмечают в "ЧЕСНО".

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Что известно о нардепах "ОПЗЖ" Ларине и Кисилеве?

Народный депутат Сергей Ларин в 2014 году избран от партии "Оппозиционный блок" и был членом Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. В 2015 году баллотировался в Кировоградский областной совет первым кандидатом от "Оппозиционного блока".

В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", был членом политического совета ОПЗЖ и секретарем Комитета по вопросам цифровой трансформации.

В августе 2020 года стал одним из инициаторов представления в Конституционный Суд относительно соответствия Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, согласно которому отменяется ответственность за ложное декларирование и само электронное декларирование.

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Ларина относят к группе влияния Бойко-Левочкина внутри фракции "ОПЗЖ".

В конце 2022 года он проголосовал за градостроительную реформу, которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит он остается недействительным.

Игорь Кисилев в октябре 2016 года был фигурантом скандала относительно неперсонального голосования во время пленарного заседания Киевсовета.

В 2019 году нардеп был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" как член партии. Также был членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

24 марта 2022 года он вышел из фракции ОПЗЖ, а в мае вступил во вновь образованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

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