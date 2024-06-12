На конференции в Берлине подписали 12 соглашений для восстановления энергетики
Во время Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине при участии и в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко заключен ряд важных соглашений о сотрудничестве с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, ключевая цель - развитие генерации и сетей, что является чрезвычайно важным для восстановления энергетических объектов после российских атак.
Среди подписанных договоренностей в частности:
- Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy AG, важный для внедрения энергоэффективных технологий, децентрализованного производства электроэнергии, увеличения использования ВИЭ;
- Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важный для разработки ПАО "Укрнафта" новых проектов комбинированного производства тепла и электроэнергии на основе технологии парогазовых турбин. Это даст возможность обеспечить города теплом и светом в условиях российских атак;
- Меморандум о сотрудничестве между ПАО "Укрнафта" и Deutsche Bank AG, важный для финансирования развития газовых и парогазовых электростанций для производства тепла и электроэнергии;
- Меморандум с GE Vernova, который предлагает решения для развития умных сетей, в частности в Харьковской и Тернопольской областях;
- Меморандум о взаимопонимании в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, предусматривающий развитие 500 МВт солнечных батарей;
- Меморандум в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, предусматривающий развитие 120 МВт ветровой генерации;
- Меморандум с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и НАК "Нафтогаз", важный для работы подземных газовых хранилищ с акцентом на декарбонизацию;
- Совместная декларация с Немецкой Торгово-промышленной палатой, важная в переходе к зеленой энергетике и обеспечения стабильности украинского энергосектора;
- Меморандум о взаимопонимании с Voith Hydro по строительству ЧАО "Укргидропроект" новых гидроэлектростанций и реконструкции разрушенных, проведение их технического обслуживания;
- Меморандум о взаимопонимании со Swedish Development Financial Institution, важный для децентрализации энергосектора, в частности использования газовых и паровых турбин на основе биомассы.
Кроме этого, как отмечается, был подписан Меморандум о начале норвежско - украинского энергетического партнерства.
Также в присутствии Германа Галущенко подписано Соглашение о предоставлении Германией (через кредитное учреждение KfW) финансовой поддержки энергетической инфраструктуры Украины на сумму 30,4 млн евро.
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Чи це плани про наварити бабла на можливій відбудові, побільше підписати договорів, а там "как пойдет"