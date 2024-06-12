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На конференции в Берлине подписали 12 соглашений для восстановления энергетики

конференція в Берліні

Во время Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине при участии и в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко заключен ряд важных соглашений о сотрудничестве с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, ключевая цель - развитие генерации и сетей, что является чрезвычайно важным для восстановления энергетических объектов после российских атак.

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Среди подписанных договоренностей в частности:

  • Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy AG, важный для внедрения энергоэффективных технологий, децентрализованного производства электроэнергии, увеличения использования ВИЭ;
  • Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важный для разработки ПАО "Укрнафта" новых проектов комбинированного производства тепла и электроэнергии на основе технологии парогазовых турбин. Это даст возможность обеспечить города теплом и светом в условиях российских атак;
  • Меморандум о сотрудничестве между ПАО "Укрнафта" и Deutsche Bank AG, важный для финансирования развития газовых и парогазовых электростанций для производства тепла и электроэнергии;
  • Меморандум с GE Vernova, который предлагает решения для развития умных сетей, в частности в Харьковской и Тернопольской областях;
  • Меморандум о взаимопонимании в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, предусматривающий развитие 500 МВт солнечных батарей;
  • Меморандум в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, предусматривающий развитие 120 МВт ветровой генерации;
  • Меморандум с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и НАК "Нафтогаз", важный для работы подземных газовых хранилищ с акцентом на декарбонизацию;
  • Совместная декларация с Немецкой Торгово-промышленной палатой, важная в переходе к зеленой энергетике и обеспечения стабильности украинского энергосектора;
  • Меморандум о взаимопонимании с Voith Hydro по строительству ЧАО "Укргидропроект" новых гидроэлектростанций и реконструкции разрушенных, проведение их технического обслуживания;
  • Меморандум о взаимопонимании со Swedish Development Financial Institution, важный для децентрализации энергосектора, в частности использования газовых и паровых турбин на основе биомассы.

Кроме этого, как отмечается, был подписан Меморандум о начале норвежско - украинского энергетического партнерства.

Также в присутствии Германа Галущенко подписано Соглашение о предоставлении Германией (через кредитное учреждение KfW) финансовой поддержки энергетической инфраструктуры Украины на сумму 30,4 млн евро.

Автор: 

конференция (292) энергетика (2565) Галущенко Герман (258)


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Щас Ларин и Секельов нарешают там
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12.06.2024 11:04 Ответить
Чекайте звернення презедента з заявою, що підняття тарифів на світло відміняється. Не потрібно гроші на відбудову здирати з громадян. "Європа нам паможєт!"
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12.06.2024 11:12 Ответить
Лише за ті мільярди, що були виділені на «оборону важливих енергетичних об'єктів» і випарувалися ще до того, як випарувалися самі об'єкти, можна було на кожну квартиру взарядну станцію і сонячні батареї на балкон виділити...
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12.06.2024 11:38 Ответить
Фантазери про відбудову задовбали!! Актуальні проблеми з москалями вирішували б!

Чи це плани про наварити бабла на можливій відбудові, побільше підписати договорів, а там "как пойдет"
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12.06.2024 11:55 Ответить
Ніяка відбудова неможлива, поки над Україною ракети літають. Спочатку треба повністю вирішити питання ракетоносіїв, а тоді спокійно відбудовувати.
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12.06.2024 12:35 Ответить
Батареек для переносного телевизора дадут? Чтобы смотреть ( и кстати, читать) много чуши ?
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12.06.2024 13:54 Ответить
Досить прославляти цього деркачівського дружбана! Ви ще йому орден дайте
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12.06.2024 14:23 Ответить
 
 