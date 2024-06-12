Венгрия не хочет блокировать решения в НАТО относительно Украины, отличающиеся от позиции нашей страны, - Орбан

Венгрия, имеющая собственное мнение относительно войны России против Украины, не может повлиять на позицию других союзников относительно поддержки. Поэтому Будапешт не хочет блокировать подобные решения НАТО.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, Венгрия признает, что ее позиция "отличается от других".

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"Мы всегда имели право делиться своим мнением. У Венгрии нет возможности или силы реально изменить мнения, которые намного превосходят ее по весу и влиянию", - сказал Орбан.

Именно поэтому, добавил венгерский премьер, "мы ясно дали понять, что не хотим блокировать решения в НАТО, которые отличаются от нашей интерпретации ситуации".

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет блокировать их.