Венгрия не хочет блокировать решения в НАТО относительно Украины, отличающиеся от позиции нашей страны, - Орбан
Венгрия, имеющая собственное мнение относительно войны России против Украины, не может повлиять на позицию других союзников относительно поддержки. Поэтому Будапешт не хочет блокировать подобные решения НАТО.
Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По его словам, Венгрия признает, что ее позиция "отличается от других".
"Мы всегда имели право делиться своим мнением. У Венгрии нет возможности или силы реально изменить мнения, которые намного превосходят ее по весу и влиянию", - сказал Орбан.
Именно поэтому, добавил венгерский премьер, "мы ясно дали понять, что не хотим блокировать решения в НАТО, которые отличаются от нашей интерпретации ситуации".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет блокировать их.
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