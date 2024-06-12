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Новости
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Венгрия не хочет блокировать решения в НАТО относительно Украины, отличающиеся от позиции нашей страны, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Венгрия, имеющая собственное мнение относительно войны России против Украины, не может повлиять на позицию других союзников относительно поддержки. Поэтому Будапешт не хочет блокировать подобные решения НАТО.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, Венгрия признает, что ее позиция "отличается от других".

Читайте также: Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет блокировать их, - Столтенберг

"Мы всегда имели право делиться своим мнением. У Венгрии нет возможности или силы реально изменить мнения, которые намного превосходят ее по весу и влиянию", - сказал Орбан.

Именно поэтому, добавил венгерский премьер, "мы ясно дали понять, что не хотим блокировать решения в НАТО, которые отличаются от нашей интерпретации ситуации".

Читайте также: В "Бухарестской девятке" думают ограничить участие Венгрии из-за позиции относительно Украины, - FT

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет блокировать их.

Автор: 

Венгрия (1952) НАТО (9996) Виктор Орбан (464)


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Топ комментарии
+13
А потайки подумав: стільки кави я просто не вип'ю.
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12.06.2024 13:22
+10
Пі-дор - ти фєєрично просрав вибори і "твоя країна" фактично послала тебе нах. Задумайся чому...
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12.06.2024 13:30
+8
Ну що ж, сподіваюсь, що це не просто бла-бла-бла, а його вимусили і показали, що процес його усунення пішов вже без його участі - в Угорщині починають прокидатись опозиційні сили, які зараз будуть використовувати все це проти "*******"-у******* та самого вітька і він це, нарешті, зрозумів, що його час минає, а сидіти в буцегарні він все ж не хоче, які б гроші не залітали від москалів. Будемо спостерігати за подіями, але початок дуже обнадійливий вже є.
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12.06.2024 13:28
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Правила форума Совет форумчан
А потайки подумав: стільки кави я просто не вип'ю.
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12.06.2024 13:22 Ответить
Скоро их самих будут блокировать и пинками выставлять за пределы ЕС,
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12.06.2024 13:23 Ответить
Така заява від пропутлєровського мад'ярського вилупка- результат недавнього висловлювання лідерів 8 європейских держав, що угорщіні пора закрити пельку, або вшиватися з ЄС, та й результати виборів для партії орбана невтішні!
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12.06.2024 13:56 Ответить
Ну що ж, сподіваюсь, що це не просто бла-бла-бла, а його вимусили і показали, що процес його усунення пішов вже без його участі - в Угорщині починають прокидатись опозиційні сили, які зараз будуть використовувати все це проти "*******"-у******* та самого вітька і він це, нарешті, зрозумів, що його час минає, а сидіти в буцегарні він все ж не хоче, які б гроші не залітали від москалів. Будемо спостерігати за подіями, але початок дуже обнадійливий вже є.
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12.06.2024 13:28 Ответить
Про ******** не треба так -- вони вже "осозналі ошібку" і тепер за Україну

(читайте інтервʼю очільника цієї партії для УП)
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12.06.2024 13:37 Ответить
Ага, вірю...от тільки цей боров ще й досі при владі, як і його шобла.
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13.06.2024 11:54 Ответить
Иому ж сказали - будеш бикувати - тои грошеи від ЄС буде 0 цілих - *** десятих
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12.06.2024 13:28 Ответить
сама найкраща мотивація змінити рішення і перестати бикувати.
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12.06.2024 13:54 Ответить
Пі-дор - ти фєєрично просрав вибори і "твоя країна" фактично послала тебе нах. Задумайся чому...
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12.06.2024 13:30 Ответить
хтось отримав добрячих триндюлів
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12.06.2024 13:33 Ответить
Таке трапляється,коли перестають сюсюкати зі всілякими підарами.
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12.06.2024 13:35 Ответить
Сцяний МУДЬЯрській фраєр здав назад.
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12.06.2024 13:36 Ответить
Відібрали можливість блокувати, ось вони і типу ''не хоче блокувати''
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12.06.2024 13:44 Ответить
.
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12.06.2024 13:54 Ответить
Їжак плакав, коловся, но продовжував їсти кактус.
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12.06.2024 13:56 Ответить
Хватило одного заявления об исключении Венгрии всего лишь из одной консультативной структуры восточной части ЕС, как Орбан включил задний привод
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12.06.2024 14:02 Ответить
Видно вазелін скінчився...
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12.06.2024 14:08 Ответить
орбан "замєльтишив", масковські куратори будуть невдоволені, Юрай Цинтула (той, що стріляв у Фіцо) вже змащує ствол
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12.06.2024 14:40 Ответить
Є підозра що орбану поставили питання руба: або ти в НАТО , або в шанхайському одкб. І в випадку замісу зрозуміло , кого НАТО перемелять першим, для розминки. Італія вже в 43му бігла підписувати мир
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12.06.2024 14:43 Ответить
Шо, *****, зассав шо ЕС активирует седьмую статью в отношении угромадьярии, падла?
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12.06.2024 15:36 Ответить
Думаю, це після відвідин Оранжевого донні у Флориді. Донні все похер, ну і ****** зрозумів, що жар загрібати для інших - це якось хєровато. Можуть кинути.
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12.06.2024 15:45 Ответить
 
 