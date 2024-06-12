РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10691 посетитель онлайн
Новости
785 8

Более 70 летних лагерей организовали на оккупированной Луганщине, где планируют "перевоспитать" как минимум 5 тыс. школьников, - Центр нацсопротивления

Літні табори для дітей на ТОТ

На оккупированных территориях Луганской области пособники россиян в экстренном режиме, с нарушениями мер безопасности, организовали более 70 летних лагерей для детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Более 70 летних лагерей для детей в экстренном режиме организовали коллаборационисты на временно оккупированной Луганщине. Работать они будут в течение всего лета и планируют "перевоспитать" по меньшей мере пять тысяч школьников разного возраста. Предпочтение, конечно, предоставляют детям погибших участников "СВО". Впрочем, кураторы из Кремля по пропаганде и промывании мозгов ставят планы на стопроцентную обработку маленьких жителей оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты заставляют школьников на ВОТ петь песни о России в рамках пропагандистского флешмоба, - Центр нацсопротивления

Как отмечается, родители бьют тревогу. Летние лагеря, которые на скорую руку организовали при учебных заведениях, не отвечают элементарным мерам безопасности. Среди проблем - захламленные запасные выходы, антисанитария, высокая пожарная опасность. Организация безопасного питания во время летней жары вообще отсутствует.

"Местный "Роспотребнадзор" дал добро! Идеологическому и "патриотическому" воспитанию на оккупированных территориях детей быть, несмотря ни на что. Только кто понесет ответственность в случае пожара, которые сейчас очень распространены на ВОТ Луганщины, оккупанты не сообщают. Ведь тушить огонь здесь некому. Большинство спасателей не согласились сотрудничать с оккупационными властями", - добавили в ЦНС.

Читайте также: Более 12 тыс. детей из Луганщины планируют отправить оккупанты на перевоспитание в летние лагеря РФ, - Центр нацсопротивления

Автор: 

дети (6503) Центр национального сопротивления (569) Луганская область (6499)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дорого обходиться розмінування Чонгару, мостів і відведення 4х бригад.
Невже то все зробив Сівковіч в однині ???
А може ще хтось до цього причетний ???
показать весь комментарий
12.06.2024 16:01 Ответить
Може доста вже цензору піарити окупантів?
Не "літніх таборів", а просто "таборів". Нарассєє є один великий табір - тюремний, що складається з менших, кожен з яких - з іще менших і т.д. І хоч ТОТ - не расія, порядки там тимчасово ті ж - тюремні.
показать весь комментарий
12.06.2024 16:02 Ответить
нормальні табори.."шкіряні ремінці і гітлерюгендівські зачіскі.." і всьо патамуштааа... я рюській
показать весь комментарий
12.06.2024 16:14 Ответить
https://m.gazeta.ua/articles/history/_predstavniki-********-i-rosiyi-domovilisya-pro-mir/969649 https://m.gazeta.ua/articles/history/_predstavniki-********-i-rosiyi-domovilisya-pro-mir/969649

показать весь комментарий
12.06.2024 16:18 Ответить
Насправді у москалів інша мета створення цих дитячих польових таборів на окупованих теріторіях. Вони туди підгонять БТР на якусь зарницю, зроблять шикування і будут чекати, коли прилетить хаймарс. З повітря відокремлити дітлохів від орків на фоні 1-3 одиниць військової техніки буде майже неможливо.
показать весь комментарий
12.06.2024 16:38 Ответить
Зачем детей запихивать в пожилой лагерь, неясно.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:15 Ответить
Багато родин із дітьми вимушені повертатися на ТОТ через "мудру" політику zeмародерів, що скасували виплати на житло ВПО і зробили неможливим аренду квартир.
А на ТОТ залишилося житло, є світло та низька комуналка - от і думайТЕ на кого працює влада їрмакак!
показать весь комментарий
12.06.2024 17:32 Ответить
*все родом з дитинства*-загублене покоління.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:29 Ответить
 
 