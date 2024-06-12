Более 70 летних лагерей организовали на оккупированной Луганщине, где планируют "перевоспитать" как минимум 5 тыс. школьников, - Центр нацсопротивления
На оккупированных территориях Луганской области пособники россиян в экстренном режиме, с нарушениями мер безопасности, организовали более 70 летних лагерей для детей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Более 70 летних лагерей для детей в экстренном режиме организовали коллаборационисты на временно оккупированной Луганщине. Работать они будут в течение всего лета и планируют "перевоспитать" по меньшей мере пять тысяч школьников разного возраста. Предпочтение, конечно, предоставляют детям погибших участников "СВО". Впрочем, кураторы из Кремля по пропаганде и промывании мозгов ставят планы на стопроцентную обработку маленьких жителей оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Как отмечается, родители бьют тревогу. Летние лагеря, которые на скорую руку организовали при учебных заведениях, не отвечают элементарным мерам безопасности. Среди проблем - захламленные запасные выходы, антисанитария, высокая пожарная опасность. Организация безопасного питания во время летней жары вообще отсутствует.
"Местный "Роспотребнадзор" дал добро! Идеологическому и "патриотическому" воспитанию на оккупированных территориях детей быть, несмотря ни на что. Только кто понесет ответственность в случае пожара, которые сейчас очень распространены на ВОТ Луганщины, оккупанты не сообщают. Ведь тушить огонь здесь некому. Большинство спасателей не согласились сотрудничать с оккупационными властями", - добавили в ЦНС.
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Невже то все зробив Сівковіч в однині ???
А може ще хтось до цього причетний ???
Не "літніх таборів", а просто "таборів". Нарассєє є один великий табір - тюремний, що складається з менших, кожен з яких - з іще менших і т.д. І хоч ТОТ - не расія, порядки там тимчасово ті ж - тюремні.
А на ТОТ залишилося житло, є світло та низька комуналка - от і думайТЕ на кого працює влада їрмакак!