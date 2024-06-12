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Судья с российским паспортом Львов проиграл апелляцию по делу о его возобновлении в Верховном Суде

Суддя Львов програв апеляцію

Шестой апелляционный административный суд отказал в восстановлении Богдана Львова в должности судьи Верховного Суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Георгий Шабаев.

"Гражданин России Богдан Львов проиграл апелляцию! Победа общества. Победа государства!", - написал журналист.

Как сообщает Фундация DEJURE, коллегия судей под председательством Андрея Кучмы подтвердила законность увольнения Львова на основании письма СБУ о наличии у судьи гражданства РФ и приняла решение в пользу Украины, а не России.

Однако Богдан Львов может подать кассационную жалобу на принятое решение, а также он уже обратился в Европейский суд по правам человека.

Читайте также: Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда сразу после подтверждения его российского гражданства от СБУ, - Князев

Увольнение судьи Львова из Верховного Суда

Напомним, 15 сентября 2022 года журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а впоследствии отчислили из штата Верховного Суда.

Также НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России замглавы Верховного Суда.

7 октября 2022 года петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей. Президент Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении Львова гражданства Украины.

В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.

В январе 2024 года суд восстановил в должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова и постановил выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула.

Автор: 

апелляция (628) судья (2647) Львов Богдан (29)


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Топ комментарии
+16
Москальське бидло поводиться в Україні як господарі. А чому б ні, якщо виборці таку меншовартісну кацапську ×уйню собі депутатами і президентами обирають.
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12.06.2024 16:51
+13
Він скаже, що вже має повістку від кацапського воєнкомату
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12.06.2024 16:55
+13
Так собі. Тут усією державою керує "єрмак", від якого смердить ґебнею і кремлЬОм.
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12.06.2024 16:56
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Москальське бидло поводиться в Україні як господарі. А чому б ні, якщо виборці таку меншовартісну кацапську ×уйню собі депутатами і президентами обирають.
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12.06.2024 16:51 Ответить
"він уже звернувся до "
Типовий знахабнілий кацап.
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12.06.2024 16:51 Ответить
Нахабство - це одна з головних рис "таінствєнной русской душі".
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12.06.2024 16:52 Ответить
На Вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення операції.
Поповніть рахунок та спробуйте знову.
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12.06.2024 16:51 Ответить
А где это ТЦК с повесткой?
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12.06.2024 16:51 Ответить
Він скаже, що вже має повістку від кацапського воєнкомату
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12.06.2024 16:55 Ответить
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12.06.2024 17:01 Ответить
Ні ..уя собі москаль пробрався в верховний суд .
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12.06.2024 16:53 Ответить
Так собі. Тут усією державою керує "єрмак", від якого смердить ґебнею і кремлЬОм.
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12.06.2024 16:56 Ответить
Богдан Львов обраний суддею https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A3 Касаційного господарського суду Верховного Суду , утвореного після реформи 2016 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . 30.
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А як це може бути? За тих недалеких часів СБУ не до цього було, ділили гроші, влада нова прийшла. Натягли сову на глобус, а Львова на Верховний Суд. І справ то......
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12.06.2024 16:59 Ответить
Позбавити громадянсва і показово депортувати в "родниє *****" з конфіскацією майна і позбавленням пенсії. Це агент.
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12.06.2024 17:14 Ответить
Та яка депортація! Через каніфас блок на піджикрякало!
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12.06.2024 19:17 Ответить
Хлопця можна зрозуміти. Відсутність логіки обурює: Наявність паспорта була умовою для призначення, без нього навіть на конкурс важко попасти. А як тільки стало відомо загалу, то раптово стало причиною для звільнення, та ще і без компенсації витрат на призначення.
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12.06.2024 17:20 Ответить
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12.06.2024 17:23 Ответить
Недаром ещё при Януковиче миллион долларов стоило стать судьёй. Вряд ли существует лучшая инвестиция в Украине а может и в Европе. Я помню один судья восстанавливался в должности через суд после того как отсидел 8 лет за взятки (Зварич?)
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12.06.2024 17:29 Ответить
Цікаво було б побачити паспорт Дєрьмака... Стаття у Таймс - "це ваш вирок", як казав один ЗЄлений тупий чєпіздрик!!! Особисто я тільки "за" зовнішнє управління нормальними людьми на років 5-10, бо наш "мудрий нарід" як не зека з двома ходками обере, то партфункціонера чи тупого хамовитого клоуна ((( Дістало вже... Дебіли оберуть "папріколу", а кращі потім гинуть за вибір цієї тупої сволоти (((
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12.06.2024 17:55 Ответить
Непогано, можуть коли хочуть.
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12.06.2024 18:05 Ответить
За державну зраду будуть судити? Суддя, я так розумію, складає присягу на вірність українському народові. Якщо російський паспорт отриманий після присяги, я думаю, це тягне на державну зраду.
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12.06.2024 18:20 Ответить
Врешті коли буде прийнято рішення про відправлення цього хряка на родіну ???
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12.06.2024 18:42 Ответить
А я казав би, що цього хруня тре' відрядити послом до Центрально-Африканської Республіки. Кажуть, там дуже поважають таких вгодованих послів. Поважають в т.ч. і в гастрономічному розумінні.
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13.06.2024 01:03 Ответить
Нічого, його чекають у Ростові. Там такі цінні кадри потрібні.
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13.06.2024 06:01 Ответить
 
 