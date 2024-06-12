Судья с российским паспортом Львов проиграл апелляцию по делу о его возобновлении в Верховном Суде
Шестой апелляционный административный суд отказал в восстановлении Богдана Львова в должности судьи Верховного Суда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Георгий Шабаев.
"Гражданин России Богдан Львов проиграл апелляцию! Победа общества. Победа государства!", - написал журналист.
Как сообщает Фундация DEJURE, коллегия судей под председательством Андрея Кучмы подтвердила законность увольнения Львова на основании письма СБУ о наличии у судьи гражданства РФ и приняла решение в пользу Украины, а не России.
Однако Богдан Львов может подать кассационную жалобу на принятое решение, а также он уже обратился в Европейский суд по правам человека.
Увольнение судьи Львова из Верховного Суда
Напомним, 15 сентября 2022 года журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены).
Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.
Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а впоследствии отчислили из штата Верховного Суда.
Также НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России замглавы Верховного Суда.
7 октября 2022 года петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей. Президент Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении Львова гражданства Украины.
В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.
В январе 2024 года суд восстановил в должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова и постановил выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула.
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А як це може бути? За тих недалеких часів СБУ не до цього було, ділили гроші, влада нова прийшла. Натягли сову на глобус, а Львова на Верховний Суд. І справ то......