Судья с российским паспортом Львов проиграл апелляцию по делу о его возобновлении в Верховном Суде

Шестой апелляционный административный суд отказал в восстановлении Богдана Львова в должности судьи Верховного Суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Георгий Шабаев.

"Гражданин России Богдан Львов проиграл апелляцию! Победа общества. Победа государства!", - написал журналист.

Как сообщает Фундация DEJURE, коллегия судей под председательством Андрея Кучмы подтвердила законность увольнения Львова на основании письма СБУ о наличии у судьи гражданства РФ и приняла решение в пользу Украины, а не России.

Однако Богдан Львов может подать кассационную жалобу на принятое решение, а также он уже обратился в Европейский суд по правам человека.

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Увольнение судьи Львова из Верховного Суда

Напомним, 15 сентября 2022 года журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а впоследствии отчислили из штата Верховного Суда.

Также НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России замглавы Верховного Суда.

7 октября 2022 года петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей. Президент Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении Львова гражданства Украины.

В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.

В январе 2024 года суд восстановил в должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова и постановил выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула.