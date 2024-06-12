Сенат Швейцарии изменил правила получения статуса временной защиты S для украинских беженцев
12 июня Совет кантонов Швейцарии проголосовал за изменения относительно предоставления статуса временной защиты S для украинцев, спасающихся от войны - теперь на него могут претендовать только выходцы с оккупированных территорий или регионов, где продолжаются активные боевые действия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.
Предложение вице-председателя швейцарского Совета кантонов Эстер Фредли приняли 23 голосами против 19, его поддержали прежде всего крайне правые и центристы. Решение еще должна утвердить нижняя палата парламента Швейцарии - Национальный совет.
Согласно проголосованной поправке, так называемый статус защиты S смогут получить только украинские беженцы из регионов, "которые полностью или частично оккупированы Россией или где происходят более или менее интенсивные боевые действия".
Кроме того, Федеральное правительство Швейцарии в случае принятия поправки должно отозвать статус защиты у украинцев, если их последнее место жительства на родине было в регионах, "которые находятся под контролем Украины и где не ведутся боевые действия".
Также предложение предусматривает, что Швейцария не будет предоставлять защиту для неукраинских граждан, которые бегут от войны в Украине.
Отмечается, что статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.
Федеральный совет Швейцарии дважды продлевал статус защиты. Сейчас он действует до марта 2025 года. По данным правительства, в Швейцарии статус S распространяется на около 64,3 тысячи человек с паспортами граждан Украины и около 800 человек с другим гражданством.
Защита украинских беженцев за рубежом
Статус временной защиты в странах Евросоюза на конец апреля 2024 года имели почти 4,2 млн граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате полномасштабной войны. На конец марта таких было 4,21 млн человек.
Европейская Комиссия предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев еще на год - до марта 2026 года.
Напомним, в Польше вступили в силу изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории, которые продлевают срок легального пребывания украинцев в Польше.
Население Швейцарии в 2023 году росло самыми быстрыми темпами за последние 60 лет. Причина - рекордная миграция. Приехали, в частности, десятки тысяч людей из Украины.
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жив все життя у Києві, але мав пляжну хатинку під Маріком
наразі поїде у Швейцарію
Крім того, Федеральний уряд Швейцарії в разі ухвалення поправки повинен відкликати статус захисту в українців, якщо їхнє останнє місце проживання на батьківщині було в регіонах, "які перебувають під контролем України і де не ведуться бойові дії". Джерело:
Покажіть мені буьласка де у загранпаспорті написано з відки я? Той хто писав мабуть і гадки не має що "прописки" вже давно не існує.
А натриндіти можна....
Швейцарській владі це вже відомо- хто звідки.
Максимум просматривают загран паспорт и отметку в нем о прибытии.
Так что...
Например, укр. законодательство разрешает оформление/получение загран паспорта не по месту проживания, а в любом месте Украины! )
Согласно норм защиты например в ЕС, паспорт вообще не был обязателен для оформления защиты! Достаточно ЛЮБОЙ документ удостоверяющий личность ! ЛЮБОЙ! И в нем важны только :
- что бы он был выдан Украиной
- в нем была фамилия, имя и фото его владельца
- дата рождения
- дата и кем выдан
И больше НИЧЕГО!!!
Так что учи матчасть...)))
а не звизди... )))
Ну так и ответь за "базар"!
А я повинна жити вдома і розгрібати все те, до чого вони довели країну.
Я живу з жінками з Харкова, Кр.Рогу, Маріуполя. Ви не уявляєте, яку єресь вони постійно несуть.
"Вот падруга званіла с рассіі, с Луганска....
Азов и правда фашисти, ми с Мариуполя, ми знаем, что они делали в 2014.
Нада дагаваріваца, а то ані Харьков ваще разрушат.
Вот зачем Украина бамбит белгород? Вот они мстят и по Харькову бьют.
Вот зачем путина пуйлом обозвали? Вот он обиделся и войну начал..."
Навпаки! Оцих тупорилих треба заставити жити в Україні і щодня хай дивляться до чого довела їхня любов до старшого брата.
Кращий навчальний стимул для бидла - це дія. Пряма або опосередкована.
Пряма дія для чоловіків.
Опосередкована для жінок - від звернень до поліції (було б бажання, а привід ці тупі тварюки дадуть самі) до повного ігнорування присутності та потреб цього генетичного сміття.
Біженець - людина, що вимушена твкати від безпосереднього знищення.
Якщо Ви з Волині, Львівщини або Київа, то зараз статус біженця Вам не зовсім підходить.
Ніхто Вас не жене, але халяви більше не буде. У Вас є ціле житло в Україні, яке Ви можете здавати, ви можете працювати... та інші способи отримання фінансів.
Це логічно та вірно. Якого лисого швейцарці повинні за свій кошт утримувати здорових, працеспроможних людей, які мають власність та джерела доходів в Україні?
Сьогодні ДПСУ попередила про високий ризик прориву ворожих ДРГ на Буковині, та й в мукачівських котлах останнім часом якось неспокійно