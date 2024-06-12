Сенат Швейцарии изменил правила получения статуса временной защиты S для украинских беженцев

12 июня Совет кантонов Швейцарии проголосовал за изменения относительно предоставления статуса временной защиты S для украинцев, спасающихся от войны - теперь на него могут претендовать только выходцы с оккупированных территорий или регионов, где продолжаются активные боевые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

Предложение вице-председателя швейцарского Совета кантонов Эстер Фредли приняли 23 голосами против 19, его поддержали прежде всего крайне правые и центристы. Решение еще должна утвердить нижняя палата парламента Швейцарии - Национальный совет.

Согласно проголосованной поправке, так называемый статус защиты S смогут получить только украинские беженцы из регионов, "которые полностью или частично оккупированы Россией или где происходят более или менее интенсивные боевые действия".

Кроме того, Федеральное правительство Швейцарии в случае принятия поправки должно отозвать статус защиты у украинцев, если их последнее место жительства на родине было в регионах, "которые находятся под контролем Украины и где не ведутся боевые действия".

Также предложение предусматривает, что Швейцария не будет предоставлять защиту для неукраинских граждан, которые бегут от войны в Украине.

Отмечается, что статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.

Федеральный совет Швейцарии дважды продлевал статус защиты. Сейчас он действует до марта 2025 года. По данным правительства, в Швейцарии статус S распространяется на около 64,3 тысячи человек с паспортами граждан Украины и около 800 человек с другим гражданством.

Защита украинских беженцев за рубежом

Статус временной защиты в странах Евросоюза на конец апреля 2024 года имели почти 4,2 млн граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате полномасштабной войны. На конец марта таких было 4,21 млн человек.

Европейская Комиссия предлагает продлить временную защиту для украинских беженцев еще на год - до марта 2026 года.

Напомним, в Польше вступили в силу изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории, которые продлевают срок легального пребывания украинцев в Польше.

Население Швейцарии в 2023 году росло самыми быстрыми темпами за последние 60 лет. Причина - рекордная миграция. Приехали, в частности, десятки тысяч людей из Украины.