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Представительница США при НАТО Смит объяснила слова Байдена о "мире в Украине без членства в Альянсе": Украинцы все еще должны выполнить определенную работу, чтобы отвечать критериям

В США пояснили слова Байдена про мир в Україні без членства в НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит прокомментировала недавнее заявление американского президента Джо Байдена, отметив, что Украина должна выполнить еще много работы перед вступлением в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее брифинг.

Она подчеркнула, что лидеры НАТО подтвердили в прошлом году, что Украина станет членом Альянса.

"Я считаю, что президент имел в виду в том конкретном интервью тот факт, что мы, Соединенные Штаты, считаем, что украинцы все еще должны выполнить определенную работу, чтобы соответствовать критериям и внедрять реформы, необходимые для членства в НАТО", - объяснила Смит.

Также читайте: Байден и Зеленский встретятся на саммите G-7, - Белый дом

И добавила, что Украина, совместно с союзниками, работает над внедрением необходимых реформ, и в США приветствуют прогресс Киева в этом направлении.

"Итак, цель остается неизменной. Обязательства остаются неизменными. И именно поэтому на саммите вы услышите, как мы много будем говорить о построении "моста" к членству для наших друзей в Украине", - резюмировала Смит.

Как сообщалось ранее, Президент США Джо Байден заявил, что членство в НАТО не является необходимым залогом мира в Украине.

Читайте также: Победа Украины является минимальным требованием для членства в НАТО, - Столтенберг

Автор: 

Байден Джо (2790) НАТО (9999) США (26827) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+23
пока при власти Зе+Ермачелло то нам альянса не видать как собственных ушей....зачем им лишняя проблема в виде "консервы Оманской"
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13.06.2024 01:46
+21
Розмови про НАТО в Україні це як про комунізм в СРСР.
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13.06.2024 01:45
+20
певна робота це послати на"уй ермака
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13.06.2024 01:57
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Розмови про НАТО в Україні це як про комунізм в СРСР.
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13.06.2024 01:45 Ответить
тупе порівняння ...
Комунізм-то була казка для лохів-рабів, щоб бари жили та наживались.
НАТО - то умови поставлені перед баронами, вибраних й не вибраних народом типу в лідерство країни, щоб привести народ ( а не рабів, як кацапи наприклад) до цивілізації співіснування у світі . І якщо країна бтільшістю ще з лохами з кацапськосвоквим менталітетом вибирає собі ВИРОКА , то хто їй доктор ? ну точно не Байлден й не Європа.
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13.06.2024 04:23 Ответить
й кому оце я , Подляківському розказувла
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13.06.2024 04:24 Ответить
група підтримки вражає
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13.06.2024 04:25 Ответить
👍
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13.06.2024 07:33 Ответить
Вже не смішно!

Украіна, яка зараз захищае захід, та бере на себе всі тяготи війни з парашею « не готова», тому що вона десь там… не достатньо демократична.

А « демократична» Туреччина е взірцем та вже багато років у НАТО без усяких зауважень про реформи!
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13.06.2024 05:06 Ответить
1. Альтернативи НАТО для України НЕМАЕ!

2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).

3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».

4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
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13.06.2024 05:15 Ответить
Тупо.
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13.06.2024 07:05 Ответить
Наївно думати що ху&ло не знае що він робить. Він не хоче Україну в НАТО.

чому? Тому що тоді він її « втратить».

Тому альтернативи НАТО для України немае.
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13.06.2024 13:06 Ответить
пока при власти Зе+Ермачелло то нам альянса не видать как собственных ушей....зачем им лишняя проблема в виде "консервы Оманской"
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13.06.2024 01:46 Ответить
певна робота це послати на"уй ермака
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13.06.2024 01:57 Ответить
НАТО это просто идея о бесплатной безопасности, поэтому она всем нравится. А чо? Не нужно ни армию оплачивать, ни служить самим, ни тем более умирать. Случилось чего-- пусть американцы воюют, у них армия большая. Зачем правда это американцам никто не знает, но пока за безопасность можно платить символическим влиянием, всех все устраивает. Ведь пока ничего не случилось, безопасность настоящая.
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13.06.2024 02:04 Ответить
є великі сумніви що США будуть захищати якийсь дюйм у Литві

треба мати свою міцну армію і створювати регіональний оборонний блок з найближчими сусідами - Польщею та Балтією
Нову Річ Посполиту
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13.06.2024 02:15 Ответить
Нема ніяких сумнівів. Не будуть. Допоможуть звичайно, якщо буде кому. Може трошки ********** коли кацап буде десь у Амстердамі чи Парижі. Але, з Трампом хто зна що трапиться.
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13.06.2024 02:38 Ответить
що байден, що трамп

Америка зійшла на гівно !
втратила злість лідерства
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13.06.2024 02:55 Ответить
А мені здається, що це особисто і Ваше ЗЄ зійшло на лайно - вам всі винні, хоча саму сидите в калюжі рідкого лайна, а в країні керує навіть на ваш тупий клоун, а якийсь Дєрьмак! Про це вже навіть Таймс, одне з найавторитетніших видань світу, пише, але вам, ЗЄбобікам, пофіг...
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13.06.2024 07:09 Ответить
І знову за рибу гроші. Трамп пригрозив , що США будуть прподовжувати платити в НАТО при умові, що всі інші члено згадають про фінансові забовязання. А в Україні його заяву переклали як "хоче розвалити". Певно перекладач був паганий.
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13.06.2024 03:55 Ответить
сподіваюся литовців немає на сайті. Бо їх кондратій хватить, як це прочитають)
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14.06.2024 01:35 Ответить
Вони впевнені що 500 американців та 2 тис німців що там є вистачить щоб відстояти Литву від мільйонної навали. Я казав їм що в них є 3 мільйоні дорослих й не літніх людей які могли би тримати автомати й сидіти в окопах ( які, до речі, вони не хочуть копати), але ні, ні, які три мільйони. Ми НАТО, нехай НАТО воює. Угорщина мабуть мобілізується й прийде їх захищати
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14.06.2024 01:55 Ответить
Примітивний пітекантроп?
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13.06.2024 07:06 Ответить
з таким темпом менеджменту Заходу Україна буде не східним бастіоном НАТО, а західним "отрядом шторм-Z" рашки у війны проти Європи
кретіни західні !!!

оголосити про "дорожню карту вступу в НАТО" нічого не коштує
але бояться ЯО буйла
т.зв. "домашня робота України" це повне фуфло - щоб не виглядати обісцяними
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13.06.2024 02:11 Ответить
Якщо у США вибрали президента під хлопки шампанського від КГБістької недоімперії, про який ви менеджмент ? Путін всіх пєрєіграл - розслабилися в боротьбі за свободу цвітним та трансгендарм!!! За дешеве паливо від рашки . Найнебезпечніша у світі спецслужба найнебезпечнішої недоімперії захопила владу- а вониСЕВЕРНІ ПОТОКИ ЇЙ будують...
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13.06.2024 04:30 Ответить
Байден обіцяє членство в НАТО після перемоги над Рашкою, але забороняє бити по рашці і взагалі він не допускає поразки рашки. Водночас згідно з простою логікою членство в НАТО після перемоги України над рашкою абсолютно надлишкове. Які ще вороги залишаться в України після поразки рашки?
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13.06.2024 02:13 Ответить
хитросдєланий саліван сподівається, що рашка порве з китаєм та вернеться в коло європейської демократії.

а вона там колись була ?
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13.06.2024 02:17 Ответить
Найбільший ворог України тупе бидло, і не треба валити з хворої голови на здорову. Тупе бидло вибрало "вирок" в 19-му, де зараз ті "смєтуни", котрі тут верещали "єслі что нє так, мі єго смєтьом!".
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13.06.2024 10:28 Ответить
Якщо коментуєте, то пишіть по темі, а не демагогію
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13.06.2024 13:53 Ответить
Я по темі і написала, зелене корупційне лайно в НАТО не потрібне, ніхто його туди не пустить і на поріг. Цього не розуміють тільки зебарани і продовжують верещати "байдєнпачімуминєвнато?". А всього то і треба було під час виборів думать головою, а не сракою.
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13.06.2024 14:12 Ответить
корупційне лайно присутній у всіх без винятку країнах НАТО, особливо в Греції, Туреччині та Угорщині. З чого Ви вирішили, що Україна гірша за лайнову Туреччину?
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13.06.2024 19:34 Ответить
Тому що так нахабно мародерити на Армії під час війни, це в сто разів гарше, ніж звичайна корупція, це здача інтересів і суверенітету держави. Якби зараз зібрався Майдан і жорстко виніс би з Банкової це лайно, то союзники і допомагали б охочіше, і про НАТО були б зовсім інші розмови.
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13.06.2024 21:53 Ответить
вважаю, що президент мав на увазі..." двічи !!! невизначеність

для тлумачення промов діда потрібна Ванга і то не така тупа як ця сміт ?
бо вона й сама не знає що байден сказав
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13.06.2024 02:24 Ответить
Вірити дуету це себе не поважати. А особливо майстрам разговорного жанра і вуличного сутенерства.
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13.06.2024 03:05 Ответить
Це вже прекрасно! для парочки Головний здобуток демократії - рівність геям ! Моя родичка зараз біженці у Австрії. Відправлиа доньку на завершення середньої освіти додому. Дівчатка мають можливість робити аборти після консультації зі шкільним психологом без відома батьків . Так само робити заяву на імя доктора-психолога у школі про бажання змінювати стать можуть школярі без відома батьків . те саме зараз в багатьох штатах США.
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13.06.2024 04:36 Ответить
Це Ваша головна проблема?
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13.06.2024 05:50 Ответить
Так ...ця система як альтернатива тихого зламу натуральності людства , на таких легко впливати та таких легше контролювати ...без втручання закритих психлікарень
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13.06.2024 07:49 Ответить
треба виконати обам'язкові критерії
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13.06.2024 04:08 Ответить
Ця заява натякає на те ПРО ЩО БАЙДЕН МОЖЕ СКАЗАТИ СЛІДОМ ЗА БЛІНКЕНОМ нетряпціякійсь на саміті G-7 в Італії . В Києві кажуть вона просто зірвалася на істерику після слів Блінкена . А вона ж , НЕТРЯПКАЯКАСЬ, думає й в Італії розпальцовувати тему про НАТО
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13.06.2024 04:41 Ответить
Могли би не роз'яснювати,всі знають,які критерії треба виконати: закобзонити Єрмака,5-ть "найефективніших" розіп'яти,в трусіках,на Хрещатику,"найвеличнішого" здати в наркодиспансер.Як казав "класик" : " Літаки летять - будем всіх бомбіть".
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13.06.2024 05:21 Ответить
Ось мадяри відразу усім критеріям відповіли і відповідають досі
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13.06.2024 05:49 Ответить
Обіцянка- цяцянка для дурака, прекрасне українське прислів*я.
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13.06.2024 05:50 Ответить
Та йдіть ви лісом,сцикуни.
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13.06.2024 05:53 Ответить
А слабо прибрати їрмачидло, а ?
НАТО не буде покривати корупцію ОПи
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13.06.2024 06:48 Ответить
До відновлення кордонів 1991 року вступу не буде. Не плекайте ілюзій щоб потім не розчаровуватися.
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13.06.2024 06:03 Ответить
Умовний Захід боїться Путіна, тому така лукава словесна еквілібристика, яка в перекладі на хлопський розум означає: ми "за", але Україна не готова".

Однак є ще різноманітні хитрі ходи. Наприклад, приймаємо, але якийсь там Орбан, чи султан турецький проти - нема консенсусу.
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13.06.2024 06:29 Ответить
А чому вкроїнчики бояться прибрати шапітолій95?
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13.06.2024 06:50 Ответить
Почув анекдот. "зєлєнСКИЙ купив за власні кошти черговий Патріот. Але диск був з порнозірками 95 кварталу."
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13.06.2024 06:30 Ответить
я мабуть здогадуюсь що ми маємо довиконати-мабуть з них теж досить зеленого лайна оманського та єрмократії
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13.06.2024 06:32 Ответить
В перекладі з дипломатичної мови "": Українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям" означає, що єрмаків, татрових і Зеленських в НАТО не візьмуть, бо їм там не потрібне мародери, крадуни і брехуни. Коли народ вибере достойних лідерів і поборе корупцію, то двері будуть відкриті негайно. Їм в НАТО не потрібні яйця по 17 і "Америко дай", а ми все будемо красти і заривати в асфальт.
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13.06.2024 06:46 Ответить
Закончить войну и провести Выборы?
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13.06.2024 07:22 Ответить
До чого вся ця полеміка ? Зрозуміло вже з самого початку, кінець поганого кіно ... як ваш вирок 🤡 , піде у відставку ,та коли ви зробите адекватний вибір президента ,тоді з Україною будуть рахуватися ...це тільки стосовно наріду , а те шо світовий політикум про* бав , українську незалежність , так вони дивилися всі 30 років, на те шо 73 % і досі за ссср...а нах.. такі в НАТО потрібні ...?
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13.06.2024 07:44 Ответить
А Угорщина відповідає криторіям НАТО ?
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13.06.2024 07:50 Ответить
Відразу згадується угорщина. Мабуть і вони не хочуть мати ще одну "угорщину", тому поки зелене прокремлівське лайно у владі, не бачити нам ні НАТО, ні ЄС.
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13.06.2024 10:14 Ответить
на саміті ви почуєте, як ми багато говоритимемо Джерело:
***********
Ну, хто б сумнівався. Знову будуть струменіти пишні фонтани правильних слів, і зашумують гейзери словесного поносу політичних імпотентів. Старі мудодзвони голосно подзеленькотять ювілейними бейцалами і самозаспокоєно роз'їдуться до чергового саміту.
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13.06.2024 08:16 Ответить
У нас все корумомповане, особливо поліція, судді, державні установи, яке НОТО? Пока при владі зелене лайно з дермаками і татаровими нічого не буде. Міністр МВС Клименко це то що потрібно гнати ще вчора...і його заступників і радників.
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13.06.2024 08:16 Ответить
Зеленій банді кожен раз тичуть під ніс про корупцію, вбиту свободу слова та інше, а відморозки роблять вигляд, що нічого не розуміють "байдєнпачімуминєвнато?"
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13.06.2024 09:49 Ответить
2008 рік, Джорш Буш
"Я керуюся тим, що краще для НАТО та України», - сказав президент США в інтерв'ю українському телеканалові «Інтер». «Членства не буде, допоки не відбудуться певні події. Це лише право долучитися до процесу подачі заявки на членство
За словами американського президента, він «багато працює», щоб переконати Німеччину і Францію зняти свої заперечення проти того, щоб надати Україні, а також Грузії План дій для членства в НАТО на саміті Північноатлантичного союзу 2-4 квітня в Бухаресті."

2024 рік, Президент США Джо , що членство в НАТО не є необхідною запорукою миру в Україн

різниця між демократом та республіканцем
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13.06.2024 10:15 Ответить
а орбан готовий? у туреччина? сс*ливі ліцемірні покидьки.
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14.06.2024 01:38 Ответить
 
 