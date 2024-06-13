Представительница США при НАТО Смит объяснила слова Байдена о "мире в Украине без членства в Альянсе": Украинцы все еще должны выполнить определенную работу, чтобы отвечать критериям

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит прокомментировала недавнее заявление американского президента Джо Байдена, отметив, что Украина должна выполнить еще много работы перед вступлением в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее брифинг.

Она подчеркнула, что лидеры НАТО подтвердили в прошлом году, что Украина станет членом Альянса.

"Я считаю, что президент имел в виду в том конкретном интервью тот факт, что мы, Соединенные Штаты, считаем, что украинцы все еще должны выполнить определенную работу, чтобы соответствовать критериям и внедрять реформы, необходимые для членства в НАТО", - объяснила Смит.

Также читайте: Байден и Зеленский встретятся на саммите G-7, - Белый дом

И добавила, что Украина, совместно с союзниками, работает над внедрением необходимых реформ, и в США приветствуют прогресс Киева в этом направлении.

"Итак, цель остается неизменной. Обязательства остаются неизменными. И именно поэтому на саммите вы услышите, как мы много будем говорить о построении "моста" к членству для наших друзей в Украине", - резюмировала Смит.

Как сообщалось ранее, Президент США Джо Байден заявил, что членство в НАТО не является необходимым залогом мира в Украине.

Читайте также: Победа Украины является минимальным требованием для членства в НАТО, - Столтенберг