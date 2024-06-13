Враг снизил активность ДРГ на Сумщине, - Госпогранслужба

В последнее время пограничники отмечают снижение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп в Сумской области. Хотя враг все еще периодически пытается проникнуть на территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Что касается вражеских ДРГ, то я ранее отмечал, что Сумское направление было наиболее активным, где противник использовал свои ДРГ, пытавшиеся зайти на территории Украины, но за последнее время их активность прослеживается к снижению. Хотя враг полностью не отказался от этого, и вражеские ДРГ иногда пытаются зайти на территорию Украины, но такой активности, как была раньше, мы не видим, - сказал Демченко.

Он также отметил, что ситуация в районе населенного пункта Рыжевка в Сумской области контролируемая.

"Нет такой попытки врага, как на Харьковщине, чтобы продвинуться вглубь территории Украины. Те сообщения, которые выкладывали подразделения рф о том, что зашли, с боями отбили Рыжевку, это, собственно, исключительно информационно-психологическая операция, потому что это направление остается под контролем Сил обороны. Его особенность заключается в том, что этот населенный пункт вплотную прилегает к линии границы, и пребывание там украинских воинов несет угрозу их жизни. Поэтому оборона построена так, что населенный пункт остается в серой зоне, но украинские воины продолжают контролировать это направление, также и с помощью беспилотников", - добавил Демченко.

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что на Сумщине россияне пытаются дестабилизировать ситуацию, устраивая провокации и вылазки ДРГ. Украина принимает все необходимые меры для противодействия им.

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