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Новости Война
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Российские ПВО С-300/С-400 в Крыму не успевают даже развернуться, как их сразу уничтожают, - Forbes

с-400

Украина активно использует ракеты ATACMS для уничтожения российских объектов во временно оккупированном Крыму. С 1 по 11 июня россияне потеряли 16 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов "С-300" и "С-400", четыре их радиолокационные станции и два командных пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

В мае Силы обороны ударили 10 ракетами по российской базе "Бельбек" под Севастополем. Снимки места удара подтвердили уничтожение радара и двух пусковых установок С-400. Также сообщалось, что ATACMS повредили четыре боевых самолета на соседнем аэродроме.

"Бельбек и Севастополь являются важными базами для российских военно-воздушных сил и того, что осталось от Черноморского флота российского флота, поэтому неудивительно, что россияне быстро заменили разрушенные компоненты С-400", - отметили в Forbes.

Однако уже 11 июня Силы обороны снова атаковали батарею С-400. Неопределенные боеприпасы - вероятно, снова M39A1 ATACMS - ударили по "Бельбеку". Также под ударом оказались две батареи ПВО поблизости - еще одна С-400 и С-300.

Сообщалось, что для удара было применено не менее 10 ATACMS, и ни одна из ракет не была перехвачена. В результате были уничтожены два радара от С-300 и С-400, данные о последствиях для третьей РЛС уточняются.

В издании подчеркнули, что "Бельбек" уже становится "ловушкой", которая истощает лучшую систему ПВО РФ. Силы обороны бьют по новым батареям примерно так же быстро, как те успевают развернуть. Аналитики Oryx до 11 июня подтверждали, что Россия уже потеряла два командных пункта, четыре радара и 16 пусковых установок С-400.

Также читайте: Украина ударила Himars по российской территории уже через несколько часов после разрешения США, - Forbes

"После вторника плата может быть значительно выше. В общем, возможно, украинские ракетные налеты уничтожили части четырех или пяти батарей С-400. По иронии судьбы, С-400 был разработан, чтобы иметь противоракетный потенциал, но он, очевидно, не работает. Российские С-400 не могут защитить ближайшие дружественные силы - и они также не могут защитить себя", - говорится в материале.

"По иронии судьбы, С-400 был разработан, чтобы иметь противоракетный потенциал, но он, очевидно, не работает. Российские С-400 не могут защитить ближайшие дружественные силы - и они также не могут защитить себя", - говорится в статье.

Сообщается, что российские ВВС имеют более 50 батарей С-400, поэтому они не закончатся. Но эти батареи будут напрасным делом для российских военных усилий в Украине, если они не смогут выдержать украинские ракетные атаки. Чем больше С-400 россияне разместят в Украине, тем больше С-400 они, скорее всего, потеряют.

Кроме того, российские обозреватели обеспокоены будущим. Они ожидаются, что впереди - еще худшие атаки. Если Силы обороны придерживаются запрета США, сейчас они сосредоточены на поражении ПВО. Однако когда в игру вступят F-16, которые имеют под крыльями широкий спектр боеприпасов, ситуация изменится.

Также читайте: Последствия ударов ВСУ по российской ПВО вблизи Бельбека и Севастополя в оккупированном Крыму. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Журналисты проинформировали, что первые истребители F-16 должны прибыть в Украину уже на ближайшей неделе. Они призвали не удивляться, если самолеты быстро возьмутся за российские базы в Крыму. ПВО этих объектов уже была последовательно уничтожена ракетами ATACMS.

Автор: 

Forbes (118) Крым (26410) ATACMS (139) С-300 (8)


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Топ комментарии
+9
Тим, хто думає, що якось там домовимось.
Вважаєте, русня пробачить нам таку ганьбу, в яку ми її занурили по самі вуха разом з усіма її аналоговнєтамі та второй армієй?
Помста Україні - це тепер їх національна ідея.
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13.06.2024 12:25
+5
На свіжину.
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13.06.2024 12:22
+5
Схоже, що розгромлену 31-у дивізію ППО рашистів ЗСУ добивають.
А оскільки ATACMSи недавно знищили кілька РЛС та пунктів управління ЗРК С-400 та С-300ПМ у трьох локаціях полків зенітно-ракетних військ пітьми, то можна припустити, що С-400 в Криму закінчуються.
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13.06.2024 12:28
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На свіжину.
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13.06.2024 12:22 Ответить
Тим, хто думає, що якось там домовимось.
Вважаєте, русня пробачить нам таку ганьбу, в яку ми її занурили по самі вуха разом з усіма її аналоговнєтамі та второй армієй?
Помста Україні - це тепер їх національна ідея.
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13.06.2024 12:25 Ответить
Знищити Україну і українців, це їх національна ідея щє з початку ХХ сторіччя, з тих пір, як Члєнін вигадав в 1917-1920х роках "рускіх", як національність, в яку мали перефарбуватися велікороси, малороси і білороси. Але поки він пердів в опломбованому вагончику зі Швейцарії в московії вже давно скинули царя і зародилась державність самостійної України, яка вийшла з-під впливу розваленої царської росії і національний спротив перефарбовуванню в "рускіх".
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13.06.2024 12:44 Ответить
Хто кому має помститися??? ВОНИ на нас напали, а не МИ на них. У кого точно є всі підстави помститися за підступний і нічим не спровокований напад, то це у НАС.
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13.06.2024 13:08 Ответить
Є логіка, а є русская логіка.
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13.06.2024 13:09 Ответить
Та чхати нам на їхню "логіку". У тварин її за визначенням немає...
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13.06.2024 13:11 Ответить
"Тварини" нам своїх президентів обирають.
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13.06.2024 13:16 Ответить
Поясніть...
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13.06.2024 13:17 Ответить
Ви вважаєте, що мудрий нарід повністю вільно зробив свій вибір-2019, а потім ще раз?
І обрання овоча теж без російської технології поділу захід-схід не обійшлось.
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13.06.2024 13:22 Ответить
А звідки він взявся цей "мудрий наріт"? Ви не замислювалися?
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13.06.2024 13:23 Ответить
Натяк на адіннарот?
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13.06.2024 13:31 Ответить
І це також. Але я трохи про інше. Як він тут ФІЗИЧНО опинився
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13.06.2024 13:32 Ответить
Якщо ви прибічних офіційної історії росії, так одразу і кажіть.
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13.06.2024 13:34 Ответить
Я кажу про те, як цілеспрямовано зиінювали етнічний склад України. А Ви про що?
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13.06.2024 13:41 Ответить
зєля перемогло всюди, крім Львівської області.
Виходить, українців вже й не існує як етносу.
Невже на росії йде громадянська війна?
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13.06.2024 13:43 Ответить
А Ви думаєте, що етнічних українців так багато залишилося?
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13.06.2024 13:45 Ответить
Виходить, все-таки громадянська.
Світовій спільноті не слід втручатись у внутрішні справи росії.
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13.06.2024 13:46 Ответить
Самі ж відповідаєте на власні питання? Ну я тоді тут зайвий..
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13.06.2024 13:49 Ответить
Звичайно.
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13.06.2024 13:51 Ответить
Помста росіян має ірраціональну природу Це помста імпотента статево здоровому чоловікові Це помста безплідної жінки щасливим матерям які мають численних дітей Це помста фізичного інваліда здоровим молодим людям
Кацапи розуміють що вони недолугі проти нас Однак якщо нормальна людина вживає зусить для підвищення свого фізичного та розумового рівня щоб досягти успіхів -вони просто озлоблюються на більш успішних та мстять їм за свою власну "неповноцінність"
Та навіть тут таких повно! Лізуть усіх повчать не маючи для цього достатнього рівня інтелекту А коли їм вказуєш на помилки - починають "розводить срач" та "обкидать лайном" опонентів Он - учора тільки двох таких "персонажів" мусив заспокоювать
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13.06.2024 13:57 Ответить
...и, чувствуя свою ущербность, жестоко ненавидят нас. (с)
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13.06.2024 14:08 Ответить
Та вони самі еволюційне непорозуміння. Фіноугри, які привласнили собі назву та історію іншої держави. У них в голові каша з православ'я, комуеізму, езотерики та окультизму. Вони знищили мільйони собі подібних у війнах та революціях, а тепер погрожують світу ядерною війною. Вони впевнено крокують до самознищення і, за своєю звичкою вперто втілювати будь-якітупі задуми у реальність, таки досягнуть своєї мети.
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13.06.2024 14:12 Ответить
Це ми їм мстимо . А щодо ганьби - навряд вони її відчувають, бо по факту наносять нам неспівмірно більше втрати.

Ми їм: пошкоджуємо нпз, літаки, ппо .

узкіє: знищили нам 80% теплогенерації, 50% гес, інфраструктури, виносять аеродроми... цей список можна продовжувати довго . Та й взагалі війна йде на нашій землі, за наш рахунок, за рахунок нашої нації.
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13.06.2024 13:19 Ответить
Мабуть, у вас мало досвіду спілкування з представниками цього племені.
У них найбільш гіпертрофоване у світі "ЧСВ".
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13.06.2024 13:23 Ответить
Так Буданов же каже шо розмістили новітні С500. Чи вони не є ціллю України?
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13.06.2024 12:25 Ответить
С-300, С-400, С-500 не дуже відрізняються, тому навіть можливо вже й були знищені, та й щє будуть, поки не скінчаться
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13.06.2024 12:36 Ответить
Рекламу кацаППО канєшно зробили. Шкода що на сухопутному фронті це не позначилось ніяк...
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13.06.2024 12:26 Ответить
ппо не має відношення до сухопутного фронту, воно заважає українським літакам і дронам.
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13.06.2024 12:38 Ответить
Схоже, що розгромлену 31-у дивізію ППО рашистів ЗСУ добивають.
А оскільки ATACMSи недавно знищили кілька РЛС та пунктів управління ЗРК С-400 та С-300ПМ у трьох локаціях полків зенітно-ракетних військ пітьми, то можна припустити, що С-400 в Криму закінчуються.
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13.06.2024 12:28 Ответить
Після таких новин Ердоган трішки о*уїв.
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13.06.2024 12:29 Ответить
Гінацит ппо в трусіках!
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13.06.2024 12:30 Ответить
Вот, что ATACMS животворящий делает! (с)
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13.06.2024 12:39 Ответить
"Мы эти Патриоты С-300/С-400/С-500 пощелкаем, как орехи"

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13.06.2024 12:41 Ответить
Це справжій путін.
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13.06.2024 13:39 Ответить
Отдельные поздравления Турции и лично "гению" Эрдогану,который накупил аналоговнетного кацапского говнища вместо совеременнийших F-35 разосравшись на этой почве с американскими союзниками.Кто не знает,из за покупки у параши комплексов С-400.Турцию выкинули из программы по F-35...
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13.06.2024 13:16 Ответить
 
 