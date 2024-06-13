Российские ПВО С-300/С-400 в Крыму не успевают даже развернуться, как их сразу уничтожают, - Forbes

Украина активно использует ракеты ATACMS для уничтожения российских объектов во временно оккупированном Крыму. С 1 по 11 июня россияне потеряли 16 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов "С-300" и "С-400", четыре их радиолокационные станции и два командных пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

В мае Силы обороны ударили 10 ракетами по российской базе "Бельбек" под Севастополем. Снимки места удара подтвердили уничтожение радара и двух пусковых установок С-400. Также сообщалось, что ATACMS повредили четыре боевых самолета на соседнем аэродроме.

"Бельбек и Севастополь являются важными базами для российских военно-воздушных сил и того, что осталось от Черноморского флота российского флота, поэтому неудивительно, что россияне быстро заменили разрушенные компоненты С-400", - отметили в Forbes.

Однако уже 11 июня Силы обороны снова атаковали батарею С-400. Неопределенные боеприпасы - вероятно, снова M39A1 ATACMS - ударили по "Бельбеку". Также под ударом оказались две батареи ПВО поблизости - еще одна С-400 и С-300.

Сообщалось, что для удара было применено не менее 10 ATACMS, и ни одна из ракет не была перехвачена. В результате были уничтожены два радара от С-300 и С-400, данные о последствиях для третьей РЛС уточняются.

В издании подчеркнули, что "Бельбек" уже становится "ловушкой", которая истощает лучшую систему ПВО РФ. Силы обороны бьют по новым батареям примерно так же быстро, как те успевают развернуть. Аналитики Oryx до 11 июня подтверждали, что Россия уже потеряла два командных пункта, четыре радара и 16 пусковых установок С-400.

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"После вторника плата может быть значительно выше. В общем, возможно, украинские ракетные налеты уничтожили части четырех или пяти батарей С-400. По иронии судьбы, С-400 был разработан, чтобы иметь противоракетный потенциал, но он, очевидно, не работает. Российские С-400 не могут защитить ближайшие дружественные силы - и они также не могут защитить себя", - говорится в материале.

"По иронии судьбы, С-400 был разработан, чтобы иметь противоракетный потенциал, но он, очевидно, не работает. Российские С-400 не могут защитить ближайшие дружественные силы - и они также не могут защитить себя", - говорится в статье.

Сообщается, что российские ВВС имеют более 50 батарей С-400, поэтому они не закончатся. Но эти батареи будут напрасным делом для российских военных усилий в Украине, если они не смогут выдержать украинские ракетные атаки. Чем больше С-400 россияне разместят в Украине, тем больше С-400 они, скорее всего, потеряют.

Кроме того, российские обозреватели обеспокоены будущим. Они ожидаются, что впереди - еще худшие атаки. Если Силы обороны придерживаются запрета США, сейчас они сосредоточены на поражении ПВО. Однако когда в игру вступят F-16, которые имеют под крыльями широкий спектр боеприпасов, ситуация изменится.

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Журналисты проинформировали, что первые истребители F-16 должны прибыть в Украину уже на ближайшей неделе. Они призвали не удивляться, если самолеты быстро возьмутся за российские базы в Крыму. ПВО этих объектов уже была последовательно уничтожена ракетами ATACMS.