Победа РФ не может быть результатом войны, мы должны усилить поддержку Украины, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что победа России не может быть результатом войны, поэтому необходимо усилить поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Хяккянен заявил перед встречей министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе сегодня.

"Впереди два важных дня. Поддержка Украины - это, конечно, номер один. Укрепление обороны и действий сдерживания НАТО является очень важным для Финляндии. Поддержка Украины усилением военной помощи является важнейшей задачей сейчас для всех западных стран. Победа России не может быть результатом войны... Поэтому мы должны усилить поддержку Украины", - сказал Хяккянен.

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Кроме того, Хяккянен подчеркнул, что Финляндия поддерживает усиление координационной роли НАТО по оказанию помощи Украине.

Напомним, ранее в Силах обороны Финляндии заявили, что военная помощь Украине включает новинки, которые находятся на стадии разработки. Это поможет развитию новейшей финской военной техники.