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Китай лоббирует собственный "мирный план" относительно Украины среди других государств накануне Глобального саммита мира, - Reuters

Глава Китаю Сі Цзінпінь

Китай, пропуская Глобальный саммит мира в Швейцарии, лоббирует среди других стран свой альтернативный план по завершению войны России против Украины. Один из дипломатов указал, что такие действия Пекина похожи на "скрытый бойкот" Саммита мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, которое пообщалось с 10 дипломатами.

По словам китайских дипломатов, с приближением Саммита мира Китай активизировал свою информационно-пропагандистскую деятельность через встречи с иностранными чиновниками, которые приезжают с визитом, телефонные звонки и сообщения иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.

Как заявили дипломаты, страна не критиковала Саммит мира в Швейцарии и прямо не просила другие правительства воздержаться от участия в нем, но по словам одного из собеседников, Пекин заявил развивающимся странам, что эта встреча "продолжит войну".

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По словам двух дипломатов, Китай говорил западным странам, что многие развивающиеся государства разделяют его взгляды на Саммит мира.

Заявления Китая о Саммите мира

Агентство напоминает, что в прошлом месяце специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине.

Объясняя, почему он не будет присутствовать на Саммите мира, Китай пытается привлечь развивающиеся страны к "мирному плану" из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце.

Предложение предусматривает проведение международной мирной конференции "в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честное обсуждение всех мирных планов".

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На прошлой неделе пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что "Китай искренне надеется, что мирная конференция не превратится в платформу для создания блокового противостояния", добавив, что "не присутствовать на ней не означает не поддерживать мир".

Издание, пишет что глава МИД России Сергей Лавров также предположил, что Китай мог бы организовать такую конференцию. Российский диктатор Владимир Путин также выразил поддержку китайскому мирному плану заявив, что Пекин "полностью понимает, что за ним стоит".

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что уже сорок пять стран поддержали это предложение, и более двух десятков либо присоединились к нему, либо "серьезно рассматривают" его.

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Reuters не смогло самостоятельно определить влияние лоббирования Китаем своего мирного плана, но количество зарегистрированных участников Саммита мира в Швейцарии уменьшилось.

Глобальный саммит мира

15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.

Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.

Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

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Китая не будет на Глобальном саммите мира

По данным СМИ, Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который состоится в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без позитива воспринимает этот факт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

Автор: 

Китай (2990) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+28
Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто вірить комуністам-китайцям - довбойоб в кубі.
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13.06.2024 15:50
+27
китай і є основний ворог України. росія без підтримки китаю давно б благала про мир на будь-яких умовах.
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13.06.2024 15:49
+22
Китай ворог всього світу..
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13.06.2024 15:56
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Страница 2 из 2
Будуються наукові лабораторії, з актуальними приладами вимірювання параметрів чипів. Потрібні науковці у яких буде нормальна зарплатня.
P.S. державі простіше платити судді 5000$ зарплатню ніж тим хто може виробляти і проектувати чіпи.
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13.06.2024 18:35 Ответить
К сожалению саммит ничего не даст в виду отсутствия Китая, раши и байдена, то вес такє, возможность попиариться нашему Вождю и сорвать аплодисменты уже не только с украинского народа, но и со всего мира. ОН СДЕЛАЛ НАС И ИХ. Не лох, что поделать...
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13.06.2024 19:22 Ответить
Китай це ворожа країна до нас китайців вбивати треба а не на саміти кликати
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13.06.2024 20:45 Ответить
Какая она на хрен вражеская страна, если у нас с ними такой товарооборот, что наша экономика полностью рухнет, если его остановить. "Вбивати катайців", а умнее вы ничего не придумали?
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13.06.2024 23:57 Ответить
Торгують з ними бо у нас при владі дегенерати і виродки, Китай допомагає РФ вбивати наших людей
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18.06.2024 13:37 Ответить
Китай наш ворог і чим скоріше дегенерат Зеленський це зрозуміє тим краще. З Китаєм треба розірвати всі відносини визнати Тайвань, накласти санкції на Китай спонукати Європу і США зробити те саме кричати на міжнародній арені про геноциди нац меншин Китаї, і оголосити Китай ворогом на міжнародній арені
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13.06.2024 20:44 Ответить
а эти узкоглазые п..ры в ответ завалят немытых боеприпасами и всем необходимым. понятно что враг. но тут башкой думать надо, а не жопой. особенно если мы банановая республика без бананов, от всех зависящая и не производящая ничего кроме стугны и туалетной бумаги обухов.
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13.06.2024 21:36 Ответить
Китай і так вже давно постачає озброєння РФ давно і Китай відповідальний за смерті українців
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18.06.2024 12:27 Ответить
Китай одразу ж розвалиться від українських санкцій! Такий потужний ринок, без нього не проживуть...
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13.06.2024 22:42 Ответить
Треба спонукати Європу і США до таких самих дій але треба показати приклад чи вам начхати те що Китай допомагає нас вбивати і те що там тоталітарна і злочинна влада яка проводить, геноциди нац меншин??
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18.06.2024 12:29 Ответить
Китай - один з головних торгових партнерів ЄС та США. Вважаєш, що вони аж їсти не можуть так готові за Україну мазу тянути, що від нього відмовляться?
Це по перше.
А по-друге, реальнихдоказів допомоги як не було, так і немає.
Найдемократичнішим США та ЄС плювати на "геноцид".
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18.06.2024 19:23 Ответить
Китай нагадаю тобі наш ворог він винний в смертях українців. Китай допомагає РФ нас вбивати, також в Китаї злочинна і тоталітарна і не законна влада з 1950 року. Китай вчиняє міжнародні злочини такі як геноциди нац меншин. І Україна має зробити все щоб покарати Китай і заставити його відповісти за злочини
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27.06.2024 15:23 Ответить
Україна та Китай - слон та Моська.
Отвєтка може бути така, що Україну знесуть, якщо вона ще й проти Китаю огризатись почне.
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28.06.2024 11:43 Ответить
Хто знесе Китай стоїть на стороні вісі зла і проводить тоталітарну і злочинну політику. Чому Україна має це терпіти ?
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28.06.2024 17:49 Ответить
Ти "трохи" переоцінюєш Україну та ії можливості. Не треба забуватись.
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28.06.2024 20:04 Ответить
Я говорю як має діяти країна, проти ворожої країни яка вбиває нас
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29.06.2024 19:27 Ответить
Якщо Україна так буде діяти, то потім не потрібно дивуватись китайським танкам, снарядам та артилерії.
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29.06.2024 23:30 Ответить
Вони і так допомагають зброєю кацапам. В майбутньому буде велика війна США проти Китаю і я хочу щоб Україна брала участь в знищені китайського режиму
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30.06.2024 12:05 Ответить
Україні б цю війну пережити.
А фактів допомоги зброєю як не було, так і немає.
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30.06.2024 12:25 Ответить
ну-ну, а нашу экономику вы из своего кармана потом будете восстанавливать?
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14.06.2024 00:17 Ответить
Відновлювати її буде Європа і США
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18.06.2024 13:19 Ответить
гнида узкоглазая
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13.06.2024 21:31 Ответить
Агентство синьхуа. Соединенные Штаты, с одной стороны, продолжают накачивать Украину оружием и боеприпасами, а с другой стороны, перекладывают вину за подрыв мира и затягивание кризиса на другие страны, заметил представитель китайского МИД,
https://russian.news.cn/20240614/958753c8df534fddba5e89cc397f0a7a/c.html https://russian.news.cn/20240614/958753c8df534fddba5e89cc397f0a7a/c.html

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13.06.2024 22:54 Ответить
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