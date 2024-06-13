Китай лоббирует собственный "мирный план" относительно Украины среди других государств накануне Глобального саммита мира, - Reuters

Китай, пропуская Глобальный саммит мира в Швейцарии, лоббирует среди других стран свой альтернативный план по завершению войны России против Украины. Один из дипломатов указал, что такие действия Пекина похожи на "скрытый бойкот" Саммита мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, которое пообщалось с 10 дипломатами.

По словам китайских дипломатов, с приближением Саммита мира Китай активизировал свою информационно-пропагандистскую деятельность через встречи с иностранными чиновниками, которые приезжают с визитом, телефонные звонки и сообщения иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.

Как заявили дипломаты, страна не критиковала Саммит мира в Швейцарии и прямо не просила другие правительства воздержаться от участия в нем, но по словам одного из собеседников, Пекин заявил развивающимся странам, что эта встреча "продолжит войну".

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По словам двух дипломатов, Китай говорил западным странам, что многие развивающиеся государства разделяют его взгляды на Саммит мира.

Заявления Китая о Саммите мира

Агентство напоминает, что в прошлом месяце специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине.

Объясняя, почему он не будет присутствовать на Саммите мира, Китай пытается привлечь развивающиеся страны к "мирному плану" из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце.

Предложение предусматривает проведение международной мирной конференции "в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честное обсуждение всех мирных планов".

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На прошлой неделе пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что "Китай искренне надеется, что мирная конференция не превратится в платформу для создания блокового противостояния", добавив, что "не присутствовать на ней не означает не поддерживать мир".

Издание, пишет что глава МИД России Сергей Лавров также предположил, что Китай мог бы организовать такую конференцию. Российский диктатор Владимир Путин также выразил поддержку китайскому мирному плану заявив, что Пекин "полностью понимает, что за ним стоит".

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что уже сорок пять стран поддержали это предложение, и более двух десятков либо присоединились к нему, либо "серьезно рассматривают" его.

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Reuters не смогло самостоятельно определить влияние лоббирования Китаем своего мирного плана, но количество зарегистрированных участников Саммита мира в Швейцарии уменьшилось.

Глобальный саммит мира

15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.

Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.

Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

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Китая не будет на Глобальном саммите мира

По данным СМИ, Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который состоится в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без позитива воспринимает этот факт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.