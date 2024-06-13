Столтенберг: НАТО в ответ на диверсии будет действовать жестче против российских шпионов

Страны НАТО применят жесткие меры против российских шпионов в странах Альянса в ответ на кампанию враждебной деятельности Кремля в виде диверсий и кибератак.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы видели несколько примеров диверсий, попыток поджогов, кибератак и дезинформации", - заявил Столтенберг.

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Он отметил, что 13 июня на встрече министров обороны государств Альянса в Брюсселе будут рассматривать "российскую кампанию враждебных действий против союзников по НАТО".

Также Столтенберг отметил, что руководители оборонных ведомств обсудят варианты реагирования НАТО, включая защиту критически важной морской и киберинфраструктуры, а также "более жесткие ограничения для работников российской разведки во всем Альянсе".