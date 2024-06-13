Российские самолеты случайно сбросили почти 100 ФАБ на Белгородскую область и оккупированные территории за последние четыре месяца, - СМИ
В течение последних четырех месяцев российские самолеты случайно сбросили на Белгородскую область РФ и временно оккупированные территории Украины по меньшей мере 93 авиабомбы.
Об этом пишет "УП" со ссылкой на Telegram-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 11 и 12 июня в Белгородской области нашли по меньшей мере еще 5 авиабомб: в селе Неклюдово, поселке Батрацкая Дача, селе Новостроевка, в районе поселка Ленинское и в селе Цепляево-второе. Во всех пяти случаях никто не пострадал.
Кроме этого, 4 мая рашистский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500. Из-за этого 7 человек получили ранения, было повреждено 31 домовладение и 10 авто. Власти РФ причину падения авиабомбы скрыли, а также и тот факт, что боеприпас был российским.
Всего за последние четыре месяца российские самолеты случайно сбросили не менее 93 авиабомбы на Белгородскую область РФ и на временно оккупированные украинские территории. В частности, около 40 упавших авиабомб захватчики не могут разминировать на временно оккупированной Донецкой области.
Ранее сообщалось, что российская авиация уронила еще одну фугасную авиабомбу на Белгородскую область.
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А в тому, якщо б 100 бомб повибухало на блєтгородщині.. то там би вже завили!!
Щоправда, пропагандисти все звалили на нациків,, але люди б бачили на власні очі, що відбувається
...Як там казав один незабутній Шапкокрад? - Астанавітєсь!
...Чи може краще так: "Нізащо не спиняйтесь!"?