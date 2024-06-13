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Российские самолеты случайно сбросили почти 100 ФАБ на Белгородскую область и оккупированные территории за последние четыре месяца, - СМИ

Російські літаки випадково скинули майже 100 ФАБ на Бєлгородську область і окуповані території за останні чотири місяці, - ЗМІ

В течение последних четырех месяцев российские самолеты случайно сбросили на Белгородскую область РФ и временно оккупированные территории Украины по меньшей мере 93 авиабомбы.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на Telegram-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 11 и 12 июня в Белгородской области нашли по меньшей мере еще 5 авиабомб: в селе Неклюдово, поселке Батрацкая Дача, селе Новостроевка, в районе поселка Ленинское и в селе Цепляево-второе. Во всех пяти случаях никто не пострадал.

Кроме этого, 4 мая рашистский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500. Из-за этого 7 человек получили ранения, было повреждено 31 домовладение и 10 авто. Власти РФ причину падения авиабомбы скрыли, а также и тот факт, что боеприпас был российским.

Смотрите также: Российский пилот сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на расположение российской пехоты. ВИДЕО

Всего за последние четыре месяца российские самолеты случайно сбросили не менее 93 авиабомбы на Белгородскую область РФ и на временно оккупированные украинские территории. В частности, около 40 упавших авиабомб захватчики не могут разминировать на временно оккупированной Донецкой области.

Ранее сообщалось, что российская авиация уронила еще одну фугасную авиабомбу на Белгородскую область.

Читайте также: В Белгородской области за последние несколько дней российские самолеты "потеряли" сразу три авиабомбы

Автор: 

бомба (370) россия (95652) Белгород (453)


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Топ комментарии
+5
Мало
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13.06.2024 17:09
+3
Щє буває деякі пілоти іноді тупо ссуться підлетіти на достатню відстань, щоб каб долетів до цілі на території України.
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13.06.2024 17:31
+2
Краще за одну добу ...не стримуйте себе ...
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13.06.2024 17:11
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лепо
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13.06.2024 17:07 Ответить
Мало
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13.06.2024 17:09 Ответить
так вони навіть не підривались...
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13.06.2024 17:25 Ответить
Звісно не вибухали, бо не активовані. Зривало з пілонів. Але нарід на третьому році повномасштабки навіть цього не розуміє
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13.06.2024 17:32 Ответить
розуміє чи не розуміє, не в тому суть...
А в тому, якщо б 100 бомб повибухало на блєтгородщині.. то там би вже завили!!
Щоправда, пропагандисти все звалили на нациків,, але люди б бачили на власні очі, що відбувається
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13.06.2024 17:39 Ответить
Краще за одну добу ...не стримуйте себе ...
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13.06.2024 17:11 Ответить
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13.06.2024 17:17 Ответить
Ну одна,ну хай 5-ть. А випадково 93 авіабомби-це як?
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13.06.2024 17:18 Ответить
замки на держачах якість роз нано на швидкості може здути бімбу
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13.06.2024 17:25 Ответить
Щє буває деякі пілоти іноді тупо ссуться підлетіти на достатню відстань, щоб каб долетів до цілі на території України.
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13.06.2024 17:31 Ответить
Так вони сотні вилетів роблять, там одна з десяти влучає в ціль.
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13.06.2024 17:25 Ответить
порівняти з лютим 22го це так фігня а ось мотор ресурс у сухих 30х не самий кращій у світі
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13.06.2024 17:29 Ответить
порахуй скільки кабів кацапи скинули за ці 4 місяці, 93 штуки випадково скинутих не туди через брак чи відмову при "старті" це взагалі ніщо.
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13.06.2024 17:28 Ответить
рахували ще раз рівняемо каб США на 500 фунтів и рузге каб з 250 кг перероблений з фааба котрий забули скинути на Берлін чи по ішакам в Афгані там точність це як свд проти калаша
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13.06.2024 17:32 Ответить
ну один з 10 долетить точно в ціль, а зважаючи на те що вони їх сотнями на день на запускають то доброго тут мало.
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13.06.2024 17:47 Ответить
це приблизно до 5ти відсотків від загальної кількості. Порахуйте. Масштаби застосування крабів колосальні
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13.06.2024 19:12 Ответить
А понту з того? Вони ж все рівно не вибухають, просто залізяка з неба падає
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13.06.2024 17:24 Ответить
Взагалі-то це бомби, які русня хотіла скинути на Харків.
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13.06.2024 17:27 Ответить
Так, у цьому сенсі це дійсно добре
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13.06.2024 17:29 Ответить
дякі вибухають але ще раз точність рузге кабів е +- 200 метрів страшо лячно іноді болюче але але
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13.06.2024 17:27 Ответить
вибухають, відсоток тих які не вибухають в полях параші такий самий як і долетівших до наших позицій.
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13.06.2024 17:31 Ответить
сам земля нажрется
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13.06.2024 17:36 Ответить
Ну шо сказати? Треба ще більше! Харашо но мало...
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13.06.2024 17:36 Ответить
и то классно но хотелось по **********, но мы ещё не начинали
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13.06.2024 18:39 Ответить
Воронєжська Народна Республіка завдала нищівного удару по Бєлгородській Народній Республіці. А тим часом Курська Народна Республіка завмерла в очікуванні завдати потужного удару по недружніх сусідніх Народних Республіках...
...Як там казав один незабутній Шапкокрад? - Астанавітєсь!
...Чи може краще так: "Нізащо не спиняйтесь!"?
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13.06.2024 19:19 Ответить
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13.06.2024 19:34 Ответить
Свободу БНР, хватит терпеть кровавый режим кремля!!!
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13.06.2024 21:33 Ответить
 
 