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Новости Борьба с коррупцией
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Экснардепу сообщили о подозрении в незаконном получении 914 тыс. грн компенсации за жилье, - САП

рада

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном получении 914 тыс. гривен компенсации за аренду гостиничного номера в Киеве народному депутату Украины VIII созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что лицо в 2014 - 2019 годах незаконно получило из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за проживание в гостиничном номере, которую назначали народным депутатам, которые не имели собственного жилья в столице.

Скрыв факт наличия собственного жилья в Киеве, депутат за указанный период незаконно получил 914 тыс. грн.

Действия экс-нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По информации СМИ, речь идет об экс-нардепе Аркадии Корнацком.

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Автор: 

депутат (3318) Корнацкий Аркадий (51) САП (2066)


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22.05 2019р Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм - вийшли з фракції БПП...
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13.06.2024 18:26 Ответить
Для когось Небесна Сотня, а для когось компенсація за житло. Ось так і робляться революції......
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13.06.2024 18:30 Ответить
Я все розумію, що треба карати всіх, але...не через 5 років, а зараз! Половина "служок" користується точно тими ж схемами і ще нікого навіть не притягнуто до відповідальності! А розголос ВЖЕ був! То де ж ті НАБУіни в тактичних шкарпетках зараз? Будуть чекати, коли пройде 5 років?
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13.06.2024 18:50 Ответить
Агромагнатику не було де мешкати, до вдома, мабуть, курей розводив, спати заважали.
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13.06.2024 18:53 Ответить
Допоки не розслідують останній перехід вулиці на червоне світло до 2019 року, за жодну нову справу не візьмуться. Боротися із попередньою владою значно безпечніше.
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13.06.2024 18:57 Ответить
стефанчуку приготуватися? а ні, то інше...
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13.06.2024 19:17 Ответить
Повідомили підозру. Потім діло розвалять і суд його оповідає. Але кожен щось якби робить, кожен піз...ть щось рОтом і усі молодці. Ну, і новини кожного дня для усіляких ресурсів
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13.06.2024 19:18 Ответить
 
 