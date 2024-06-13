Экснардепу сообщили о подозрении в незаконном получении 914 тыс. грн компенсации за жилье, - САП

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном получении 914 тыс. гривен компенсации за аренду гостиничного номера в Киеве народному депутату Украины VIII созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что лицо в 2014 - 2019 годах незаконно получило из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за проживание в гостиничном номере, которую назначали народным депутатам, которые не имели собственного жилья в столице.

Скрыв факт наличия собственного жилья в Киеве, депутат за указанный период незаконно получил 914 тыс. грн.

Действия экс-нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По информации СМИ, речь идет об экс-нардепе Аркадии Корнацком.

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