Остин о сегодняшнем "Рамштайне": Очень продуктивная встреча. Будем поощрять других, чтобы как можно быстрее предоставить Украине то, что ей нужно

Министр обороны США Ллойд Остин высоко оценил результаты сегодняшней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом он сказал по результатам встречи в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с генералом Брауном (главой Объединенного комитета начальников штабов США. - Ред.) только что вернулись с очень продуктивной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины", - отметил глава Пентагона.

Он напомнил, что это была уже 23 встреча, и каждый раз, когда она проводится, "поражает решимость более 50 стран, которые помогают поддерживать оборону Украины". Это, по его словам, позволяет ВСУ наносить значительный ущерб российским войскам.

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Остин подчеркнул, что главным приоритетом для Украины сейчас остается противовоздушная оборона. В этом контексте он отметил помощь, которую обеспечили в сфере ПВО, в частности, Нидерланды, Швеция и Италия.

"Мы сделаем все возможное, чтобы Украина получила все необходимое. Мы будем поощрять других, мы будем работать с другими, чтобы как можно быстрее предоставить Украине то, что ей нужно",- отметил министр.

Остин также сказал, что страны формата "Рамштайн" параллельно работают над укреплением Вооруженных сил Украины в будущем и в четверг провели обсуждение путей расширения производства критически важных боеприпасов и систем вооружения.

Кроме того, глава Пентагона отметил важность подписания двусторонних соглашений с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты также готовы сделать этот шаг, чтобы ВСУ могли сдерживать потенциальную агрессию в будущем.

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"Мы осознаем, что ставки и исход войны в Украине помогут определить траекторию глобальной безопасности на десятилетия вперед",- подчеркнул министр обороны США.