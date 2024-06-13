Канада ввела санкции против пропагандистов РФ в оккупированной Украине и предприятиях ВПК

Сегодня, 13 июня, МИД Канады объявил о новых санкциях против России в связи с развязанной ею полномасштабной войной против Украины.

Об этом говорится в сообщении канадского МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Новые санкции Канады направлены против физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, а также предприятий российского военно-промышленного комплекса.

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Также ограничительные меры Канады касаются лиц, причастных к обходу санкций, которые облегчают доступ России к подсанкционным товарам и помогают ей уклоняться от "потолка цен" на нефть, введенного "Группой семи".

Среди прочего, в санкционном списке упомянуты министр промышленной торговли России Антон Алиханов, издатель Арам Габрелянов, который стоит за российскими пропагандистскими проектами вроде LifeNews, авиакомпания "Победа".

Также там присутствуют российское парламентское издание "Российская газета", несколько российских СМИ на оккупированных территориях Украины и платформа Voice of Europe, причастная к кампании влияния на выборы в Европарламент.

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Отдельным решением Канада вводит запрет на экспорт станков с числовым программным управлением, которые Россия может использовать в производстве и изготовлении оружия.