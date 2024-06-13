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РФ продала китайской компании гранит под видом меди. Ущерб оценивается в $20 млн, - Bloomberg

РФ продала китайській компанії граніт під виглядом міді

Китайский государственный конгломерат Wuchan Zhongda Group не получил крупную партию меди, купленной у России. Сумма убытков составляет около 20 миллионов долларов.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает агентство, в конце 2023 года упомянутая выше китайская компания приобрела у российской "Региональной металлургической компании" 2 тыс. тонн рафинированной меди. Товар должны были доставить в КНР в мае, однако груз так и не добрался до порта.

Зато товар, вероятно, оказался в Турции. Согласно записям судоходной компании, которая обрабатывала груз, судно привезло не медь, а гораздо более дешевый гранит.

Как пишет Bloomberg, медь на Лондонской бирже металлов в последний раз торговалась по цене $9821 за тонну. Поэтому партия, которую заказала китайская компания, стоила почти 20 миллионов долларов.

Сотрудники китайской компании начали расследование этого инцидента. Для этого они даже прибыли в Россию, однако не смогли найти, где расположен нужный им плавильный завод.

Bloomberg также добавляет, что Россия является одним из крупнейших поставщиков меди в мире, а Китай - крупнейшим потребителем. Западные санкции, введенные в отношении российских товаров после вторжения РФ в Украину, расширили торговлю между РФ и КНР. Китайские компании пользуются скидками и другими выгодными условиями.

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Агентство добавляет, что после инцидента с упомянутым грузом меди, китайские фирмы начали проводить внутренние проверки своих контрактов с российскими фирмами.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай торгуют медью, замаскированной под лом. Таким способом они пытаются обойти западные санкции.

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Автор: 

Китай (2990) медь (4) россия (95652) торговля (954)


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Топ комментарии
+18
Як посміли русособаки наї@ати узькопленочного господаря.
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13.06.2024 20:23
+11
Йорш твою медь! 👶
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13.06.2024 20:25
+11
Підараша, це злодій по замовчуванню, але кинути китайців це дуже велике діло. Когож ще можно кинути краще ніж "Браттяв на Вік"
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13.06.2024 20:46
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Як посміли русособаки наї@ати узькопленочного господаря.
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13.06.2024 20:23 Ответить
Йорш твою медь! 👶
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13.06.2024 20:25 Ответить
Замаскували від санкцій)))

Цікава реакція Китаю..
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13.06.2024 20:32 Ответить
Буває. Але що ж в цьому привернуло увагу Блумберг , залишилось незрозумілим.
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13.06.2024 20:35 Ответить
Насправді це Китай дуже не бажає стати залежним від росії, а не навпаки...
кацики планували взяти в оборот Китай шантажуючи його ресурсами, як колись Європу
Цих планів вони не залишили - продять тестувальні провокації
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14.06.2024 12:51 Ответить
Мені здається що Україні пора нарешті визнати і проголосити Китай нашим ворогом, і заставити Китай відповідати за підтримку РФ і за вбивства українців
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13.06.2024 20:38 Ответить
Это правильно с мОральной точки...
НО, прощай али баба, алиэкспресс со всеми мавиками, матриксами и т.д.
Наше общество забыло что китайозы помогли демпингом угробить наше производство в 90хх , но сейчас мы зависим от поставок.
Если с Малазии, Сингапура, Кореи пришлют такое же, то дерзайте!!
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13.06.2024 22:56 Ответить
Далекий Схід кацапстану чи Сибір ну ніяк не межують з КНР - і тіко через Турцію мож поставити аж дві тисячі тонн міді ( це десь 40 вагонів - або 80 вантажівок ), здається хтось когось намахав ше на стадії перемовин - або хтось не вчив географію в школі.
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13.06.2024 20:40 Ответить
Загнул с 40 вагонами
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13.06.2024 22:23 Ответить
А в яку сторону загнув - менше тре було надрукувати чи більше ( ні є звичайно вагони шо возять по 500 тонн - але як правило це якісь негабаритні штукенції які ліпше не розбирати на менші складові як то трасформатори )?
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13.06.2024 23:46 Ответить
Підараша, це злодій по замовчуванню, але кинути китайців це дуже велике діло. Когож ще можно кинути краще ніж "Браттяв на Вік"
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13.06.2024 20:46 Ответить
Каароч, цэ бумеранг звычайный, в обход санкций.
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13.06.2024 20:59 Ответить
Це була мідь з АЗОЦМ , Бахмут. Не має міста не має і міді. Все чесно, по кацапські
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13.06.2024 21:15 Ответить
На площадках інтернет товарів з піднебесної, часто можна (будьте готові) отримати акумулятори літієві з дрібнозернистим піском. Так що злодій злодія намахав. Не шкода.
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13.06.2024 21:15 Ответить
Сталін і Мао нервово палять у В.І.П ложі накабздону
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13.06.2024 21:25 Ответить
Узкоглазые не обратили внимание на то, что директор кацапской фирмы Лёня Голубков....
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13.06.2024 21:29 Ответить
Оце западло !
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13.06.2024 22:32 Ответить
"І це не дивно"...
(с. О. Поддерев'янський)
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13.06.2024 23:11 Ответить
Та вообще то Чили мировой лидер по меди. И чилийская медь самая лучшая в мире.
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14.06.2024 08:51 Ответить
Скорее они продави медь, замаскированную под гранит!
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14.06.2024 10:29 Ответить
А-ха-ха.. А для чого - уточніть?
Як в анекдоті:
- А давайте сделаем всем хорошо!
- А разве мы сможем?
- Давай тогда сделаем себе хорошо!
- Да разве они дадут!
- Давай сделаем им хорошо!
- А зачем это нам?
- Ну, пускай тогда они сделают нам хорошо!
- А зачем это им?
- Ну тогда пускай они сделают себе хорошо!
- А при чем здесь мы?
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14.06.2024 12:54 Ответить
 
 