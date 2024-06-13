РФ продала китайской компании гранит под видом меди. Ущерб оценивается в $20 млн, - Bloomberg
Китайский государственный конгломерат Wuchan Zhongda Group не получил крупную партию меди, купленной у России. Сумма убытков составляет около 20 миллионов долларов.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечает агентство, в конце 2023 года упомянутая выше китайская компания приобрела у российской "Региональной металлургической компании" 2 тыс. тонн рафинированной меди. Товар должны были доставить в КНР в мае, однако груз так и не добрался до порта.
Зато товар, вероятно, оказался в Турции. Согласно записям судоходной компании, которая обрабатывала груз, судно привезло не медь, а гораздо более дешевый гранит.
Как пишет Bloomberg, медь на Лондонской бирже металлов в последний раз торговалась по цене $9821 за тонну. Поэтому партия, которую заказала китайская компания, стоила почти 20 миллионов долларов.
Сотрудники китайской компании начали расследование этого инцидента. Для этого они даже прибыли в Россию, однако не смогли найти, где расположен нужный им плавильный завод.
Bloomberg также добавляет, что Россия является одним из крупнейших поставщиков меди в мире, а Китай - крупнейшим потребителем. Западные санкции, введенные в отношении российских товаров после вторжения РФ в Украину, расширили торговлю между РФ и КНР. Китайские компании пользуются скидками и другими выгодными условиями.
Агентство добавляет, что после инцидента с упомянутым грузом меди, китайские фирмы начали проводить внутренние проверки своих контрактов с российскими фирмами.
Ранее сообщалось, что РФ и Китай торгуют медью, замаскированной под лом. Таким способом они пытаются обойти западные санкции.
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Цікава реакція Китаю..
кацики планували взяти в оборот Китай шантажуючи його ресурсами, як колись Європу
Цих планів вони не залишили - продять тестувальні провокації
НО, прощай али баба, алиэкспресс со всеми мавиками, матриксами и т.д.
Наше общество забыло что китайозы помогли демпингом угробить наше производство в 90хх , но сейчас мы зависим от поставок.
Если с Малазии, Сингапура, Кореи пришлют такое же, то дерзайте!!
(с. О. Поддерев'янський)
Як в анекдоті:
- А давайте сделаем всем хорошо!
- А разве мы сможем?
- Давай тогда сделаем себе хорошо!
- Да разве они дадут!
- Давай сделаем им хорошо!
- А зачем это нам?
- Ну, пускай тогда они сделают нам хорошо!
- А зачем это им?
- Ну тогда пускай они сделают себе хорошо!
- А при чем здесь мы?