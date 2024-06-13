Столтенберг: США должны давать на оружие Украине столько же, сколько вместе дают другие члены НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины. Объем этого фонда, подчеркнул он, должен составлять $40 млрд в год.

По его словам, в пятницу, 14 июня, НАТО должно утвердить четкий план поставок вооружения Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Его объем составит $40 млрд в год, взносы в этот фонд должны быть пропорциональны ВВП. ВВП США составляет половину от общего ВВП стран НАТО, поэтому США обеспечат половину этого фонда, а остальные средства предоставят европейские страны и Канада", - сказал Столтенберг.

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В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп, который баллотируется во второй раз, в апреле отмечал, что европейским странам следует увеличить военную помощь Украине, чтобы та равнялась американской. Это он сказал в контексте того, продолжит ли помогать Украине, если победит на выборах.