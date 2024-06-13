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Новости Помощь Украине
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Столтенберг: США должны давать на оружие Украине столько же, сколько вместе дают другие члены НАТО

Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины. Объем этого фонда, подчеркнул он, должен составлять $40 млрд в год.

По его словам, в пятницу, 14 июня, НАТО должно утвердить четкий план поставок вооружения Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Его объем составит $40 млрд в год, взносы в этот фонд должны быть пропорциональны ВВП. ВВП США составляет половину от общего ВВП стран НАТО, поэтому США обеспечат половину этого фонда, а остальные средства предоставят европейские страны и Канада", - сказал Столтенберг.

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В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп, который баллотируется во второй раз, в апреле отмечал, что европейским странам следует увеличить военную помощь Украине, чтобы та равнялась американской. Это он сказал в контексте того, продолжит ли помогать Украине, если победит на выборах.

Автор: 

помощь (7819) США (26827) Столтенберг Йенс (1620)


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А якщо трошки більше. Ніззя?
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13.06.2024 22:43 Ответить
Цікава математика війни - 40 Нато +40 СШАмлрд, це було і в 2023. Ще цікавіше - в 2023 ці 80 млрд були не всі до отриманні, але рф мала витрати на війну від 132-144 (різні оцінки). Але фронт вистояв - як таке можливе? В цьому році рф на піці своїх можливостей...
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13.06.2024 23:04 Ответить
бо воюють не гроші, а люди
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13.06.2024 23:08 Ответить
 
 