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Новости Помощь Украине
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Утвержденный Конгрессом США пакет помощи Украине позволит укомплектовать резервы и провести ротацию, - Зеленский

байден,зеленський

Утвержденный Конгрессом США пакет помощи Украине позволит укомплектовать резервы и заменить бригады, которые сейчас на фронте.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Этот пакет дает возможность укомплектовать те резервы, тех ребят, те бригады, которые придут на ротацию. Чтобы те, кто устал, кто на поле боя, могли отдохнуть, бригады могли восстановиться, чтобы вместо них вышли другие бригады, с техникой. Вот что дает этот пакет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина ожидала фундаментальный пакет поддержки в Конгрессе США.

"Это была большая пауза для наших воинов прежде всего. Но важно, что, в конце концов, мы имеем этот пакет. Это точно усилит наших воинов. Да, это дало возможность врагу в эту паузу в 6-8 месяцев попытаться оккупировать Харьков, но эта попытка была остановлена. Несмотря ни на что, наши воины сорвали все их планы. Мне кажется, это самое главное", - отметил Зеленский

Президент также подчеркнул, что "без пакета мы держались 8 месяцев, и никакого успеха за это время россияне не имели".

Также читайте: США будут в первую очередь предоставлять Patriot Украине и только потом другим странам, - Байден

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

Читайте также: Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами раскритиковал последний пакет помощи Украине, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) ротация (260) США (26827) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+5
Мели Емеля твоя неделя!
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14.06.2024 00:16
+3
Как вариант предлагаю сформировать еще 10 бригад! А то у нас всего 160+ бригад и около сотни отдельных полков и батальонов, не считая ПВО, авиации и флота... Надо больше!!!
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14.06.2024 00:16
+3

КРАСАВА!!! ЧЄЛАВЕК АБ( не Али Борисівни)
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14.06.2024 00:27
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Правила форума Совет форумчан
Мели Емеля твоя неделя!
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14.06.2024 00:16 Ответить
Как вариант предлагаю сформировать еще 10 бригад! А то у нас всего 160+ бригад и около сотни отдельных полков и батальонов, не считая ПВО, авиации и флота... Надо больше!!!
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14.06.2024 00:16 Ответить
таке відчуття що просрочений грає у солдатиків
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14.06.2024 07:06 Ответить
так оно и есть- народ гибнет тысячами, а оно только освобождать крым, да не против, но как
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14.06.2024 08:42 Ответить
ДЕ ТОЙ ЧОРТІВ ІНВАЛІД?
https://republic.com.ua/article/de-toj-chortiv-invalid.html
Це про те як НАБУ організоване ЗА ГРОШІ США, переобравши КОНКУРСОМ ДИРЕКТОРА З КОМІСІЄЮ З ІНОЗЕМЦЯМИ , зливало розслідування ПРо ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО імені нетряпкиякоїсь - Й ДЕ ВІН ЗАРАЗ? Той фігурант?
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14.06.2024 00:25 Ответить

КРАСАВА!!! ЧЄЛАВЕК АБ( не Али Борисівни)
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14.06.2024 00:27 Ответить
що "без пакета ми трималися 8 місяців і жодного успіху за цей час росіяни не мали"... Джо Байден такий Джо - в березні місяці були поставки Атакамсів, як завжди Зеленський не в курсі.
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14.06.2024 01:31 Ответить
У березні США таємно схвалили передачу низки https://www.ukrinform.ua/tag-raketa ракет ATACMS, з радіусом дії майже 200 миль, заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена", - йдеться у повідомленні. https://www.ukrinform.ua/
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14.06.2024 01:33 Ответить
не мы- вы сидели в теплых кабинетах и у банкоматах а народ в залитых водой окопах и с автоматом
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14.06.2024 08:39 Ответить
Вава, а де твоє звернення до твоїх прихильників вступати в ЗСУ?
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14.06.2024 07:54 Ответить
а что после звернення в военкоматах двери снесут от наплыва желающих?
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14.06.2024 08:38 Ответить
Це ж треба в Барселону та Монако летіти, агітацію проводити.
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14.06.2024 09:08 Ответить
Здана Авдіївка і Мар'їнка брехуном Зєльцманом звісно, не враховується... як і півтора десятка сіл...
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14.06.2024 08:13 Ответить
проведи ротацию пошли 95 квартал и мажоров на смену
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14.06.2024 08:37 Ответить
Інші бригади будуть озброєних асфальтом.
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14.06.2024 09:06 Ответить
Якщо для ротації не вистачає мільйонної армії, то виходить, треба ще одну мільйонну армію.

Але, крім солдатів, для ще однієї армії потрібно також і озброєння для цієї армії.

А воно у нас є? Ні. Не вистачає навіть для вже наявних підрозділів. Якщо у нас такий бардак, то скільки не набери нових солдат, їх все одно не вистачить. Бо їх поженуть з іржавими автоматами на ЛЗ без фортифікацій під удари КАБів. І доведеться набирати новий мільйон.
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14.06.2024 09:08 Ответить
 
 