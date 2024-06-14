Утвержденный Конгрессом США пакет помощи Украине позволит укомплектовать резервы и провести ротацию, - Зеленский

Утвержденный Конгрессом США пакет помощи Украине позволит укомплектовать резервы и заменить бригады, которые сейчас на фронте.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Этот пакет дает возможность укомплектовать те резервы, тех ребят, те бригады, которые придут на ротацию. Чтобы те, кто устал, кто на поле боя, могли отдохнуть, бригады могли восстановиться, чтобы вместо них вышли другие бригады, с техникой. Вот что дает этот пакет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина ожидала фундаментальный пакет поддержки в Конгрессе США.

"Это была большая пауза для наших воинов прежде всего. Но важно, что, в конце концов, мы имеем этот пакет. Это точно усилит наших воинов. Да, это дало возможность врагу в эту паузу в 6-8 месяцев попытаться оккупировать Харьков, но эта попытка была остановлена. Несмотря ни на что, наши воины сорвали все их планы. Мне кажется, это самое главное", - отметил Зеленский

Президент также подчеркнул, что "без пакета мы держались 8 месяцев, и никакого успеха за это время россияне не имели".

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

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