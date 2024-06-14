Беларусь тайно снабжала оружие Азербайджану, что привело к намерению Армении выйти из ОДКБ, - Politico
Беларусь передала современное вооружение заклятому врагу Армении Азербайджану, несмотря на то, что обе страны якобы были союзниками в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с РФ. Вероятно, именно это спровоцировало Ереван выйти из военного союза с Москвой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют утечки документов, с которыми ознакомилось издание Politico.
Как пишет издание, выход Армении из ОДКБ подрывает авторитет российского диктатора Владимира Путина среди бывших советских республик.
Теоретически члены ОДКБ обязаны защищать друг друга в случае нападения. Азербайджан вышел из блока в 1999 году.
Утечка документов о поставках оружия
Отмечается, что Беларусь активно помогала вооруженным силам Азербайджана в период между 2018 и 2022 годами, когда напряженность в отношениях с Арменией достигла пика. Эта помощь включала модернизацию старого артиллерийского оборудования и предоставление нового, используемого для радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.
Документы, которые проанализировало Politico, содержат письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений к собственным военно-промышленным фирмам относительно заказов современного оборудования для наведения артиллерии на цель, а также переписку между двумя государствами о закупке мобильных станций борьбы с беспилотниками "Гроза-С" для войска Азербайджана.
Сообщается, что в последние годы артиллерия и беспилотники широко использовались в боях между азербайджанскими и армянскими силами, в частности, во время войны 2020 года за Нагорный Карабах.
В одном из дипломатических сообщений, с которым ознакомилось издание, говорится, что белорусские предприятия играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также в экспорте белорусских товаров и услуг" в страну.
Армения расценивает действия Беларуси как предательство
"Решение Беларуси - верного союзника России - поставить Азербайджану передовую военную технику в период с 2018 по 2022 год, что дало ему преимущество в войне со своим давним соперником, будет расценено Арменией как предательство", - пишет Politico.
Военный аналитик из Ереванского регионального центра демократии и безопасности Эдуард Аракелян подтвердил, что утечка документов касалась оборудования, которое Азербайджан использовал в Нагорном Карабахе.
"Формально это полное нарушение альянса ОДКБ, но на практике мы всегда знали, что блок больше поддерживает Азербайджан", - отметил Аракелян.
Ни азербайджанское, ни белорусское правительства не ответили на запросы о комментариях.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.
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Пашинян Х..лу к сраку каму встромив, а бульбофюрер встромив у сраку свому шосподарю встромив черешок лопат, постачая зброю Алієву. Шу тут не так?
Питання лише в одному - де тут незалежність.
Уявити таке ще 5 років назад було неможливо.... А я попереджав чим то все закінчиться..