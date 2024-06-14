Беларусь тайно снабжала оружие Азербайджану, что привело к намерению Армении выйти из ОДКБ, - Politico

Беларусь передала современное вооружение заклятому врагу Армении Азербайджану, несмотря на то, что обе страны якобы были союзниками в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с РФ. Вероятно, именно это спровоцировало Ереван выйти из военного союза с Москвой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют утечки документов, с которыми ознакомилось издание Politico.

Как пишет издание, выход Армении из ОДКБ подрывает авторитет российского диктатора Владимира Путина среди бывших советских республик.

Теоретически члены ОДКБ обязаны защищать друг друга в случае нападения. Азербайджан вышел из блока в 1999 году.

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Утечка документов о поставках оружия

Отмечается, что Беларусь активно помогала вооруженным силам Азербайджана в период между 2018 и 2022 годами, когда напряженность в отношениях с Арменией достигла пика. Эта помощь включала модернизацию старого артиллерийского оборудования и предоставление нового, используемого для радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Документы, которые проанализировало Politico, содержат письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений к собственным военно-промышленным фирмам относительно заказов современного оборудования для наведения артиллерии на цель, а также переписку между двумя государствами о закупке мобильных станций борьбы с беспилотниками "Гроза-С" для войска Азербайджана.

Сообщается, что в последние годы артиллерия и беспилотники широко использовались в боях между азербайджанскими и армянскими силами, в частности, во время войны 2020 года за Нагорный Карабах.

В одном из дипломатических сообщений, с которым ознакомилось издание, говорится, что белорусские предприятия играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также в экспорте белорусских товаров и услуг" в страну.

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Армения расценивает действия Беларуси как предательство

"Решение Беларуси - верного союзника России - поставить Азербайджану передовую военную технику в период с 2018 по 2022 год, что дало ему преимущество в войне со своим давним соперником, будет расценено Арменией как предательство", - пишет Politico.

Военный аналитик из Ереванского регионального центра демократии и безопасности Эдуард Аракелян подтвердил, что утечка документов касалась оборудования, которое Азербайджан использовал в Нагорном Карабахе.

"Формально это полное нарушение альянса ОДКБ, но на практике мы всегда знали, что блок больше поддерживает Азербайджан", - отметил Аракелян.

Ни азербайджанское, ни белорусское правительства не ответили на запросы о комментариях.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.