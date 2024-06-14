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Новости
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Беларусь тайно снабжала оружие Азербайджану, что привело к намерению Армении выйти из ОДКБ, - Politico

Олександр Лукашенко та президент Азербайджану Ільгам Алієв

Беларусь передала современное вооружение заклятому врагу Армении Азербайджану, несмотря на то, что обе страны якобы были союзниками в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с РФ. Вероятно, именно это спровоцировало Ереван выйти из военного союза с Москвой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют утечки документов, с которыми ознакомилось издание Politico.

Как пишет издание, выход Армении из ОДКБ подрывает авторитет российского диктатора Владимира Путина среди бывших советских республик.

Теоретически члены ОДКБ обязаны защищать друг друга в случае нападения. Азербайджан вышел из блока в 1999 году.

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Утечка документов о поставках оружия

Отмечается, что Беларусь активно помогала вооруженным силам Азербайджана в период между 2018 и 2022 годами, когда напряженность в отношениях с Арменией достигла пика. Эта помощь включала модернизацию старого артиллерийского оборудования и предоставление нового, используемого для радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Документы, которые проанализировало Politico, содержат письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений к собственным военно-промышленным фирмам относительно заказов современного оборудования для наведения артиллерии на цель, а также переписку между двумя государствами о закупке мобильных станций борьбы с беспилотниками "Гроза-С" для войска Азербайджана.

Сообщается, что в последние годы артиллерия и беспилотники широко использовались в боях между азербайджанскими и армянскими силами, в частности, во время войны 2020 года за Нагорный Карабах.

В одном из дипломатических сообщений, с которым ознакомилось издание, говорится, что белорусские предприятия играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также в экспорте белорусских товаров и услуг" в страну.

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Армения расценивает действия Беларуси как предательство

"Решение Беларуси - верного союзника России - поставить Азербайджану передовую военную технику в период с 2018 по 2022 год, что дало ему преимущество в войне со своим давним соперником, будет расценено Арменией как предательство", - пишет Politico.

Военный аналитик из Ереванского регионального центра демократии и безопасности Эдуард Аракелян подтвердил, что утечка документов касалась оборудования, которое Азербайджан использовал в Нагорном Карабахе.

"Формально это полное нарушение альянса ОДКБ, но на практике мы всегда знали, что блок больше поддерживает Азербайджан", - отметил Аракелян.

Ни азербайджанское, ни белорусское правительства не ответили на запросы о комментариях.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ.

Автор: 

Азербайджан (792) Армения (829) Беларусь (7899) ОДКБ (131) оружие (10221)


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Топ комментарии
+7
Чую тут зараз по радіо. На день незалежності (3 липня) тут в Мінську буде військовий парад за участю російської техники та російських військ. І це так помпезно проголошується наче якесь величезне досягнення.
Питання лише в одному - де тут незалежність.
Уявити таке ще 5 років назад було неможливо.... А я попереджав чим то все закінчиться..
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14.06.2024 13:01
+6
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14.06.2024 12:03
+4
Думаєте, кремль був не в курсі? Просто хитросраких вірменів кинули. Кацапи продають зброю усім, і чим більше конфліктів є у світі, тим їм вигідніше. Але вписуватися за вірменів їм сенсу не було - як потім тоді торгувати з багатим Азербайджаном?
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14.06.2024 12:18
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Це виходить шо бульбафюрер свому господарю лопату у спину встромив? Чі сапку у сраку?
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14.06.2024 11:58 Ответить
Із чого ти це взяв? Азербайджан почав відвоювувати территорії після багаторічних перемов між Туреччиною, роісією і Алієвим, про залік взаємних інтересів, включаючи Сірію. Вірменією пуцькін просто пожертвував. Вірмени це дуже добре розуміють, тому що Пашиняна у виході із ОДКБ підтримує більшість.
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14.06.2024 12:17 Ответить
Ну, так а я про шо?
Пашинян Х..лу к сраку каму встромив, а бульбофюрер встромив у сраку свому шосподарю встромив черешок лопат, постачая зброю Алієву. Шу тут не так?
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14.06.2024 15:10 Ответить
🤣
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14.06.2024 12:01 Ответить
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14.06.2024 12:03 Ответить
Ему лопату в очко еще вставят,так же как и карлику из кремля,если доживут.
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14.06.2024 12:09 Ответить
Думаєте, кремль був не в курсі? Просто хитросраких вірменів кинули. Кацапи продають зброю усім, і чим більше конфліктів є у світі, тим їм вигідніше. Але вписуватися за вірменів їм сенсу не було - як потім тоді торгувати з багатим Азербайджаном?
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14.06.2024 12:18 Ответить
Интересно, как белорусь, тайно, может снабжать азербайджан? Это же какой такой хитрый маршрут есть?
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14.06.2024 12:45 Ответить
два вусатих підра
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14.06.2024 12:47 Ответить
Здається Александр скоро отримає сердечний приступ)))
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14.06.2024 12:52 Ответить
Чую тут зараз по радіо. На день незалежності (3 липня) тут в Мінську буде військовий парад за участю російської техники та російських військ. І це так помпезно проголошується наче якесь величезне досягнення.
Питання лише в одному - де тут незалежність.
Уявити таке ще 5 років назад було неможливо.... А я попереджав чим то все закінчиться..
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14.06.2024 13:01 Ответить
Святкуватимуть незалежність від Європи і здорового глузду
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14.06.2024 19:19 Ответить
Какое в Беларуси "современное вооружение"? Где о таком можно прочитать?
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14.06.2024 13:11 Ответить
 
 