С начала суток на фронте уже произошло 41 боевое столкновение, в том числе, на Покровском направлении продолжается 7 атак врага, пять - уже отбиты, - Генштаб

Захватчики осуществили шесть авиационных ударов десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 33 дрона-камикадзе и осуществили более 580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10.00 14 июня.

Боевые действия на Востоке

На Харьковщине продолжается атака оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. За минувшие сутки на Харьковском направлении захватчики потеряли 72 человека живой силы, 30 из них - безвозвратно. Уничтожены три боевые бронированные машины, две артсистемы, девять автомобилей и пять единиц спецтехники. Повреждены три артиллерийские системы и пять автомобилей. Поражено 26 блиндажей врага и два склада с боеприпасами.

На Купянском направлении наши воины отражают две атаки российских захватчиков в районах Петропавловки и Песчаного. Ситуация под контролем.

На Лиманском направлении наши войска отражали три попытки оккупантов улучшить тактическое положение. Отбит один штурм неподалеку Невского, два боестолкновения, в районах Невского и Грековки, продолжаются.

На Сиверском направлении успешно остановлена попытка захватчиков продвинуться вперед в районе Раздолевки.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений, пять атак уже отбиты. Ситуация под контролем Сил обороны Украины. По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 363 человека убитыми и ранеными, уничтожен вражеский танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Повреждены танк, одна ББМ и автомобиль.

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На Кураховском направлении ситуация напряженная. Враг 11 раз начинал штурмовые действия. Вблизи Парасковиевки две атаки успешно отбиты. Девять боестолкновений продолжаются в районах Красногоровки и Парасковиевки.

Ситуация на Юге

На Времевском направлении захватчики активизировались в районе Урожайного - продолжается бой. Оккупанты получают жесткий отпор. Попытка врага штурмовать наши позиции неподалеку Водяного потерпела неудачу.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил пять штурмов в районе Малой Токмачки. Наши воины все атаки отбили.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, наши воины жестко остановили один штурм оккупантов.