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Китай поддерживает все усилия по достижению мира в Украине, но настаивает на участии РФ в переговорах, - представитель МИД Линь Цзянь

китай

В вопросе восстановления мира в Украине Китай поддерживает коммуникацию со всеми сторонами, но продолжает настаивать на привлечении России к переговорам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Китай приветствует и поддерживает все усилия, способствующие достижению мира (в Украине. - Ред.)", - сказал Линь.

Также он отметил, что Пекин в вопросе восстановления мира в Украине поддерживает коммуникацию со всеми сторонами и продолжает настаивать на привлечении России к переговорам.

Также читайте: Китай лоббирует собственный "мирный план" относительно Украины среди других государств накануне Глобального саммита мира, - Reuters

"Китай поддерживает связь относительно проведения мирной конференции с соответствующими сторонами, включая Швейцарию и Украину, и призывает пригласить все заинтересованные стороны к участию в ней на равных условиях и обсудить все варианты урегулирования", - отметил спикер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора обещал ему не предоставлять оружие стране-агрессору России.

Автор: 

Китай (2990) россия (95652) переговоры с Россией (981)


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Топ комментарии
+8
Ви гре.бані китайці розв'язали цю війну в Україні ,то і перемовляйтеся самі з ху*лом ...нах !
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14.06.2024 12:48
+5
Які рівні умови можуть бути між агресором та жертвою агресії? Якщо комуняцький Китай на цьому наполягає, то він нічим не відрізняється від агресора і як мінімум політично підтримує агресора. Тому пішли комуняцькі вузькоглазі під..ри нах.
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14.06.2024 12:42
+4
Які перемовини між міжнародним злочинцем, терористичною країною і таке інше ...
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14.06.2024 12:45
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Для чого? - Путін шизоїд він буде розказувати про "реалії на землі" "денацифікацію" "обмеження сил ЗСУ"...- це НІ ПРО ШО. Ціль цих переговорів понятна - дайте нам підготуватись краще щоб вас перебити
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14.06.2024 12:38 Ответить
Які рівні умови можуть бути між агресором та жертвою агресії? Якщо комуняцький Китай на цьому наполягає, то він нічим не відрізняється від агресора і як мінімум політично підтримує агресора. Тому пішли комуняцькі вузькоглазі під..ри нах.
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14.06.2024 12:42 Ответить
Які перемовини між міжнародним злочинцем, терористичною країною і таке інше ...
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14.06.2024 12:45 Ответить
Ви гре.бані китайці розв'язали цю війну в Україні ,то і перемовляйтеся самі з ху*лом ...нах !
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14.06.2024 12:48 Ответить
НЕ ВТОМЛЮЮСЬ ПОВТОРЮВАТИ. Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто вірить комуністам-китайцям - довбойоб в кубі...
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14.06.2024 12:51 Ответить
Санкції - яке солодке слово... 😂👍

.
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14.06.2024 12:52 Ответить
Повний вивід військ з України, видача злочинців (*****, шойгу, герасімов, соловйових усіляких). Потім подивимося, чи буде ще з ким перемовлятися
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14.06.2024 12:52 Ответить
вузькоокий триндьож
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14.06.2024 12:54 Ответить
Китайозо!
А як щодо червоненького за жовту щічку?
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14.06.2024 13:07 Ответить
Навіть якщо абстрагуватися від ідіотії вузькооких і ввімкнути логіку:
Китай підтримує всі зусилля? Тоді і ті, що без нарассії, бо якщо їх не підтримувати, то не "всі", а "всі, якіз нарассєєю".
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14.06.2024 13:27 Ответить
У жовтих комуністів і в абхазької бібізянки Хламідішвілі одинакова риторика.За 100 млрд. дол. від Китаю,Єрмак сам привезе ключі від України в Стамбул.
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14.06.2024 13:34 Ответить
Китай зараз дотримується тієї ж тактики як орки в мінських домовленостей, коли садили за стіл з ДНР, ніби це не вони головні в переговорах а орки...
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14.06.2024 13:34 Ответить
Рецепт простий,чи підтримує китай ,кордони України!
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14.06.2024 20:37 Ответить
 
 