Китай поддерживает все усилия по достижению мира в Украине, но настаивает на участии РФ в переговорах, - представитель МИД Линь Цзянь

В вопросе восстановления мира в Украине Китай поддерживает коммуникацию со всеми сторонами, но продолжает настаивать на привлечении России к переговорам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Китай приветствует и поддерживает все усилия, способствующие достижению мира (в Украине. - Ред.)", - сказал Линь.

Также он отметил, что Пекин в вопросе восстановления мира в Украине поддерживает коммуникацию со всеми сторонами и продолжает настаивать на привлечении России к переговорам.

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"Китай поддерживает связь относительно проведения мирной конференции с соответствующими сторонами, включая Швейцарию и Украину, и призывает пригласить все заинтересованные стороны к участию в ней на равных условиях и обсудить все варианты урегулирования", - отметил спикер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора обещал ему не предоставлять оружие стране-агрессору России.