Китай поддерживает все усилия по достижению мира в Украине, но настаивает на участии РФ в переговорах, - представитель МИД Линь Цзянь
В вопросе восстановления мира в Украине Китай поддерживает коммуникацию со всеми сторонами, но продолжает настаивать на привлечении России к переговорам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя Глобальный саммит мира в Швейцарии.
"Китай приветствует и поддерживает все усилия, способствующие достижению мира (в Украине. - Ред.)", - сказал Линь.
Также он отметил, что Пекин в вопросе восстановления мира в Украине поддерживает коммуникацию со всеми сторонами и продолжает настаивать на привлечении России к переговорам.
"Китай поддерживает связь относительно проведения мирной конференции с соответствующими сторонами, включая Швейцарию и Украину, и призывает пригласить все заинтересованные стороны к участию в ней на равных условиях и обсудить все варианты урегулирования", - отметил спикер.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора обещал ему не предоставлять оружие стране-агрессору России.
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А як щодо червоненького за жовту щічку?
Китай підтримує всі зусилля? Тоді і ті, що без нарассії, бо якщо їх не підтримувати, то не "всі", а "всі, якіз нарассєєю".