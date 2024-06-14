Впервые после оккупации в порт Мариуполя вошел российский танкер, – ОВА
В морском порту временно оккупированного Мариуполя зафиксировали вражеский танкер - первый в акватории порта с начала оккупации города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Мариупольская ОГА.
Вероятно его цель - обеспечение топливом военной техники и оборудования на передовой.
"Оккупанты используют уцелевшую инфраструктуру Мариуполя с военной целью - укрепление своих позиций и укреплений на линии фронта. Для этой цели строят железнодорожные пути, чтобы быстро реагировать на проблемные моменты фронта в Донецкой области. Мариуполь используют как логистическую базу для военной машины рф", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Фото с канала Андрющенко Time
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Маленьке, іржаве, невідомо - велика вірогідність, що це перевірка-металобрухт.
Або навіть ПАСТКА на Хаймерс.
Американська супутникова розвідка відстежує ВСІ судна в регіоні і їм відомо звідки це корито прибуло та з яким вантажем.