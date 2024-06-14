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Впервые после оккупации в порт Мариуполя вошел российский танкер, – ОВА

Перший танкер в Маріупольському порту від початку окупації

В морском порту временно оккупированного Мариуполя зафиксировали вражеский танкер - первый в акватории порта с начала оккупации города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Мариупольская ОГА.

Вероятно его цель - обеспечение топливом военной техники и оборудования на передовой.

"Оккупанты используют уцелевшую инфраструктуру Мариуполя с военной целью - укрепление своих позиций и укреплений на линии фронта. Для этой цели строят железнодорожные пути, чтобы быстро реагировать на проблемные моменты фронта в Донецкой области. Мариуполь используют как логистическую базу для военной машины рф", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Перший танкер в Маріупольському порту від початку окупації
Перший танкер в Маріупольському порту від початку окупації

Фото с канала Андрющенко Time

Автор: 

Мариуполь (5717) порт (737) танкер (146)


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Топ комментарии
+18
жирна ціль... й горіти буде довго, море тільки жаль...
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14.06.2024 15:37
+10
Прильоти анонсуються?
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14.06.2024 15:38
+4
На вихідних фаєр-шоу в порту Маріуполя?!
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14.06.2024 16:07
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жирна ціль... й горіти буде довго, море тільки жаль...
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14.06.2024 15:37 Ответить
Прильоти анонсуються?
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14.06.2024 15:38 Ответить
Сумнівно.
Маленьке, іржаве, невідомо - велика вірогідність, що це перевірка-металобрухт.
Або навіть ПАСТКА на Хаймерс.
Американська супутникова розвідка відстежує ВСІ судна в регіоні і їм відомо звідки це корито прибуло та з яким вантажем.
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14.06.2024 15:50 Ответить
žģem stormshadow
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14.06.2024 15:41 Ответить
Для чого нам дали ATACMS?
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14.06.2024 15:49 Ответить
Пане "Нептун"! Ваш вихід!
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14.06.2024 16:04 Ответить
На вихідних фаєр-шоу в порту Маріуполя?!
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14.06.2024 16:07 Ответить
топите вместе с мальчиками в полосатых трусиках
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14.06.2024 16:12 Ответить
Пора дядькові Хаймарсу в гості завітати...
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14.06.2024 16:21 Ответить
А чому йому одразу не відвантажили кілька нептунів? Щоб не з порожніми руками повертався, як то кажуть...
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14.06.2024 16:48 Ответить
Клоун до війни робив відосік, як катається на катері і спостерігає за розмінуванням акваторії Маріупольского порту...
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14.06.2024 19:33 Ответить
Чому його ще не наповнюють бавовною?
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14.06.2024 20:08 Ответить
Странная новость. У нас война. Во вражеский теперь порт заходит танкер с топливом. А дальше---что? И зачем? Если бы его грохнули и сообщили---тут в тему момента и войны. А так?!
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14.06.2024 21:05 Ответить
 
 