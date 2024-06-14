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Новости Помощь Украине
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В НАТО не согласовали план финансирования на 40 млрд евро в год для Украины, - Столтенберг

У НАТО не погодили план фінансування на 40 млрд євро на рік для України, - Столтенберг

Министры обороны стран-членов НАТО не согласовали план финансирования Украины, который предусматривает выделение ежегодной помощи нашему государству на сумму 40 миллиардов евро.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Столтенберг, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

"Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне", - заявил генсек Альянса НАТО.

Напомним, что ранее генсек НАТО Столтенберг неоднократно подчеркивал, что Альянс должен сохранить ежегодную поддержку Украины как минимум в 40 миллиардов евро.

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Автор: 

НАТО (9999) помощь (7819) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+3
Дякуємо!
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14.06.2024 16:27
+3
столтенберг прорашистський "карась" котрий стоїть у керма НАТО та робитьіз цієї раніше грізної війскової машини, такий собі фанерний макет ,який не в силі захистити не те ,що Україну ,а у випадку нападу куйла, ні одну країну альянсу...
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14.06.2024 17:16
+2
Це твій прокол, стентенберг! Персонально твій. Ти «кірівник» НАТО, а не анансер.

Виправляй помилку!
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14.06.2024 16:31
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Ше хтось є "неузгоджении"?
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14.06.2024 16:26 Ответить
Це твій прокол, стентенберг! Персонально твій. Ти «кірівник» НАТО, а не анансер.

Виправляй помилку!
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14.06.2024 16:31 Ответить
Війна це гроші.

Щоб виграти війну з парашей Захід повинен знайти ці гроші. Во в него е.

» Не хочешь годувати свою армію, будешь годувати армію ворога».
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14.06.2024 16:34 Ответить
Ой 🤡 , а шо ти мотаєшся по світу задаром ?Шо гроші не дають тобі пад*о, то їди вже нах ...тебе люди просють !
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14.06.2024 16:26 Ответить
Дякуємо!
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14.06.2024 16:27 Ответить
Можна детальніше за що подяка ?
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14.06.2024 16:28 Ответить
За те шо науй не послав.
Простож не погодили... нічого особливого.
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14.06.2024 16:32 Ответить
....budut razķagivaķ do 9-11 липня.
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14.06.2024 16:29 Ответить
Ху із "razķagivaķ" ? ((
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14.06.2024 16:48 Ответить
ķ = tj ......raz-tj-agiva-tj ...
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14.06.2024 16:49 Ответить
це де такий правопис ?
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14.06.2024 17:01 Ответить
v LV aā b cč d eē f gģ h iī j kķ ......
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14.06.2024 17:02 Ответить
важкувато освоїти ((......... , недарма руцькоязичні у вас нервуються
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14.06.2024 17:08 Ответить
ta za 30 rokiv možļivo i sobaku naučiti govoriti , ale rjuske ce že - diagnoz
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14.06.2024 17:13 Ответить
Коли вже до вас долетить конкретно????!!!! Без ,,погодження"!
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14.06.2024 16:59 Ответить
То ты Вася, то ты не Вася
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14.06.2024 17:06 Ответить
столтенберг прорашистський "карась" котрий стоїть у керма НАТО та робитьіз цієї раніше грізної війскової машини, такий собі фанерний макет ,який не в силі захистити не те ,що Україну ,а у випадку нападу куйла, ні одну країну альянсу...
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14.06.2024 17:16 Ответить
Чекають на понеділок. Там голик має приїхати...
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14.06.2024 18:46 Ответить
 
 