В НАТО не согласовали план финансирования на 40 млрд евро в год для Украины, - Столтенберг
Министры обороны стран-членов НАТО не согласовали план финансирования Украины, который предусматривает выделение ежегодной помощи нашему государству на сумму 40 миллиардов евро.
Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметил Столтенберг, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
"Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне", - заявил генсек Альянса НАТО.
Напомним, что ранее генсек НАТО Столтенберг неоднократно подчеркивал, что Альянс должен сохранить ежегодную поддержку Украины как минимум в 40 миллиардов евро.
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Щоб виграти війну з парашей Захід повинен знайти ці гроші. Во в него е.
» Не хочешь годувати свою армію, будешь годувати армію ворога».
Простож не погодили... нічого особливого.