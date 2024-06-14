В НАТО не согласовали план финансирования на 40 млрд евро в год для Украины, - Столтенберг

Министры обороны стран-членов НАТО не согласовали план финансирования Украины, который предусматривает выделение ежегодной помощи нашему государству на сумму 40 миллиардов евро.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Столтенберг, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

"Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне", - заявил генсек Альянса НАТО.

Напомним, что ранее генсек НАТО Столтенберг неоднократно подчеркивал, что Альянс должен сохранить ежегодную поддержку Украины как минимум в 40 миллиардов евро.

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