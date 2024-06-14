Нардепы решили "срезать" зарплаты работников Аппарата ВР. В ответ аппаратчики просто удаляют подписи депутатов под постановлением, - Шабунин

Нардепы решили "срезать" заоблачные зарплаты работников Аппарата Верховной Рады. В ответ аппаратчики пошли на саботаж и прямо сейчас удаляют подписи нардепов под соответствующим постановлением (процедура отзыва - совсем другая).

Об этом сообщает в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Для понимания - зарплата руководителя Аппарата Верховной Рады Штучного за 2023 год - почти 3 млн грн.

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Это примерно в 5 раз больше, чем средняя годовая з/п народного депутата.

Исправить этот дисбаланс - абсолютно нормально. Реагировать вне процедурного вмешательства в систему Рады - преступление.

Пожалуй, впервые в истории страны Аппарат Рады руководит депутатами. Повторюсь, этот созыв - наименее субъектный в истории Украины", - рассказал Шабунин.

Он также ссылается на заявление "слуги народа" Галины Третьяковой, в котором она обвиняет аппарат Верховной Рады в совершении преступления, а главу Аппарата ВР в шатаже депутатов.

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"ПРЕСТУПЛЕНИЕ АППАРАТА. ПРОШУ считать это заявлением о совершении преступления. На регистрации находился проект постановления по уменьшению зарплат работников Аппарата Верховной Рады, которые сейчас получают миллионы, и это не шутка. ... Количество подписантов было около 100, когда подписи начали исчезать из проекта. Физически исчезать. Так исчезло 13 подписей в течение 10 мин, что технически невозможно сделать без вмешательства в систему. ... Злоупотребление полномочиями и параллельно давление на нардепов путем обзвона с прессингом, в частности что не выпустят за границу - это методы, которые царят сейчас в Аппарате ВРУ. Так вам не послышалось, глава аппарата ВРУ угрожает депутатам", - заявила "слуга народа" Третьякова.