Нардепы решили "срезать" зарплаты работников Аппарата ВР. В ответ аппаратчики просто удаляют подписи депутатов под постановлением, - Шабунин
Нардепы решили "срезать" заоблачные зарплаты работников Аппарата Верховной Рады. В ответ аппаратчики пошли на саботаж и прямо сейчас удаляют подписи нардепов под соответствующим постановлением (процедура отзыва - совсем другая).
Об этом сообщает в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Для понимания - зарплата руководителя Аппарата Верховной Рады Штучного за 2023 год - почти 3 млн грн.
Это примерно в 5 раз больше, чем средняя годовая з/п народного депутата.
Исправить этот дисбаланс - абсолютно нормально. Реагировать вне процедурного вмешательства в систему Рады - преступление.
Пожалуй, впервые в истории страны Аппарат Рады руководит депутатами. Повторюсь, этот созыв - наименее субъектный в истории Украины", - рассказал Шабунин.
Он также ссылается на заявление "слуги народа" Галины Третьяковой, в котором она обвиняет аппарат Верховной Рады в совершении преступления, а главу Аппарата ВР в шатаже депутатов.
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ АППАРАТА. ПРОШУ считать это заявлением о совершении преступления. На регистрации находился проект постановления по уменьшению зарплат работников Аппарата Верховной Рады, которые сейчас получают миллионы, и это не шутка. ... Количество подписантов было около 100, когда подписи начали исчезать из проекта. Физически исчезать. Так исчезло 13 подписей в течение 10 мин, что технически невозможно сделать без вмешательства в систему. ... Злоупотребление полномочиями и параллельно давление на нардепов путем обзвона с прессингом, в частности что не выпустят за границу - это методы, которые царят сейчас в Аппарате ВРУ. Так вам не послышалось, глава аппарата ВРУ угрожает депутатам", - заявила "слуга народа" Третьякова.
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Коли ж ви вже з своїми простими пролетарськимм рішеннями кудись подінетеся...
Апарат ВР забезпечує документообіг, інформаційне забезпечення та багато іншого.
Це тобі не сільський клуб, де можна просто звільнити директора та прибиральницю.
Кукловоди ради показали свое обличчя!
А ми живемо в бантустанському цирку-шапіто.
А ви своє утримання співставили із середньою зп в україні?? Вам, п@дарам навіть оренду житла, транспорту оплачують!! Водіїв, помічників, оренду офісів!! Путівки, страховки! Медичне обслуговування у Феофанії та приватних клініках!.
Борзометр вже зашкалює. Переселити всіх у відомчий готель, а на роботу пішки. Квартал якось до ВР дійдуть..
А вивельнені гроші - на армію.
Він про це відверто заявив у 2008 році.
"Конституція на паузі" - як сказав Найвеличнишіч!
Реально країною будуть керувати апаратчики, які можуть ставити головою ВРУ будь-якого іншого нардепа, навіть умовного бойко або рабіновіча. І блокувати всі голосування за інших кандидатів.
А тих, що працюють зараз і саботують - нах з пляжу.
При чому - без пенсії, бо це свідомий груповий саботаж у час війни.
У них вже наколядовано до кінця днів.