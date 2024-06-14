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Нардепы решили "срезать" зарплаты работников Аппарата ВР. В ответ аппаратчики просто удаляют подписи депутатов под постановлением, - Шабунин

Верховна Рада

Нардепы решили "срезать" заоблачные зарплаты работников Аппарата Верховной Рады. В ответ аппаратчики пошли на саботаж и прямо сейчас удаляют подписи нардепов под соответствующим постановлением (процедура отзыва - совсем другая).

Об этом сообщает в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Для понимания - зарплата руководителя Аппарата Верховной Рады Штучного за 2023 год - почти 3 млн грн.

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Это примерно в 5 раз больше, чем средняя годовая з/п народного депутата.

Исправить этот дисбаланс - абсолютно нормально. Реагировать вне процедурного вмешательства в систему Рады - преступление.

Пожалуй, впервые в истории страны Аппарат Рады руководит депутатами. Повторюсь, этот созыв - наименее субъектный в истории Украины", - рассказал Шабунин.

Он также ссылается на заявление "слуги народа" Галины Третьяковой, в котором она обвиняет аппарат Верховной Рады в совершении преступления, а главу Аппарата ВР в шатаже депутатов.

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"ПРЕСТУПЛЕНИЕ АППАРАТА. ПРОШУ считать это заявлением о совершении преступления. На регистрации находился проект постановления по уменьшению зарплат работников Аппарата Верховной Рады, которые сейчас получают миллионы, и это не шутка. ... Количество подписантов было около 100, когда подписи начали исчезать из проекта. Физически исчезать. Так исчезло 13 подписей в течение 10 мин, что технически невозможно сделать без вмешательства в систему. ... Злоупотребление полномочиями и параллельно давление на нардепов путем обзвона с прессингом, в частности что не выпустят за границу - это методы, которые царят сейчас в Аппарате ВРУ. Так вам не послышалось, глава аппарата ВРУ угрожает депутатам", - заявила "слуга народа" Третьякова.

Слуга народу Галина Третьякова заявила про злочин Апарату Верховної Ради

Глава ЦПК Віталій Шабунін про скандал з зарплатами Апарату ВР

Автор: 

ВР (29258) угрозы (851) Шабунин Виталий (535) заработная плата (2400) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+29
Президентом керує завгосп,виконавчою владою керує офіс президента,законотворчою-апаратчики.Ми точно живемо у державі,а не у бандустані?
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14.06.2024 17:55
+22
Ну що зелена кодла - приїхали .
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14.06.2024 17:50
+20
Так апарат штучнии - розформуите иого
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14.06.2024 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Ну що зелена кодла - приїхали .
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14.06.2024 17:50 Ответить
ще ні. далі буде...
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14.06.2024 18:39 Ответить
Так апарат штучнии - розформуите иого
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14.06.2024 17:50 Ответить
Слуг заіло - раніше заносили в конвертах - лафа закінчилась
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14.06.2024 17:54 Ответить
Весь мір насілья мьі разрушим до основанья, а потом...

Коли ж ви вже з своїми простими пролетарськимм рішеннями кудись подінетеся...
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14.06.2024 17:56 Ответить
Норм рішення а для чого ці нарости - віина
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14.06.2024 18:00 Ответить
Дебільне рішення.

Апарат ВР забезпечує документообіг, інформаційне забезпечення та багато іншого.

Це тобі не сільський клуб, де можна просто звільнити директора та прибиральницю.
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14.06.2024 18:04 Ответить
И что? Поэтому может незаконно отменить решение ВР? Странная логика...
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14.06.2024 18:24 Ответить
Чиновники потрібні - то шо ім за таку каторжану працю 250 тис в місяць?
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14.06.2024 18:29 Ответить
І це тільки зарплати - а там ше ж різні няшки - типа преміі
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14.06.2024 19:31 Ответить
хай апарат буде. Але складувати папір за 2 ляма на рік на пику не занадто?
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14.06.2024 18:47 Ответить
Жесть!

Кукловоди ради показали свое обличчя!
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14.06.2024 17:50 Ответить
павуки проти жуків..., спостерігаємо...
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14.06.2024 17:52 Ответить
5 років спостерігаємо. 3 млн. грн. це на "0" за два роки. Де той чорт воює?
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14.06.2024 18:00 Ответить
пі@араси проти ган@онів
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14.06.2024 18:40 Ответить
Президентом керує завгосп,виконавчою владою керує офіс президента,законотворчою-апаратчики.Ми точно живемо у державі,а не у бандустані?
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14.06.2024 17:55 Ответить
Запитання риторичне, бо відповідь на нього "так, в банді" вже з червня 19-го року.
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14.06.2024 18:22 Ответить
Завгосп Верховної Ради керує Верховною Радою. Має звання бригадного генерала, від Януковича отримав звання "почесний юрист". )))
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14.06.2024 18:26 Ответить
В бантустані керує диктатор. Здоровезний негр канібал з еполетами.
А ми живемо в бантустанському цирку-шапіто.
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14.06.2024 20:55 Ответить
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14.06.2024 21:33 Ответить
Так, а слугам теж зрізали, чи тільки клєркам?
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14.06.2024 17:56 Ответить
Дуже сумніваюся, що клерк отримує 250 тис на місяць.
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14.06.2024 17:58 Ответить
Так офіційно депудятєл отримує близько 30 000 грн
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14.06.2024 18:24 Ответить
цікаво скільки ми платимо помічникам депутатів, яких у кожного зеленого довбодятла по 20-30 штук ?
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14.06.2024 17:56 Ответить
Дохріна. Публікували якось скільки коштів виділяється. Але ж тут основний заробіток не в тому. Помічники - то типу посередники у вирішенні питань..вони збирачі лівих грошей..
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14.06.2024 17:59 Ответить
Нардепів жаба душить?

А ви своє утримання співставили із середньою зп в україні?? Вам, п@дарам навіть оренду житла, транспорту оплачують!! Водіїв, помічників, оренду офісів!! Путівки, страховки! Медичне обслуговування у Феофанії та приватних клініках!.

Борзометр вже зашкалює. Переселити всіх у відомчий готель, а на роботу пішки. Квартал якось до ВР дійдуть..

А вивельнені гроші - на армію.
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14.06.2024 17:56 Ответить
Ні. Допоможе тільки вища міра соціального захисту.
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18.03.2025 14:24 Ответить
Яке ж Шапіто...
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14.06.2024 17:57 Ответить
3 мільйони на рік - це 250 тисяч гривень на місяць. Попа не злипнеться так жирно гидити ?
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14.06.2024 17:59 Ответить
Ручне керування ОПою привело до Анархії. І вона все набирає оберти. ОПа не може втримати владу.
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14.06.2024 18:00 Ответить
О, оце поворот! Не можуть наїстися " обранці долі"? Війна то таке, хай кріпаки воюють, а цім треба кошти щоб розмножуватися.
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14.06.2024 18:00 Ответить
Там всі голосування так робились, просто в офісі вводили кількість голосів за, або проти. А знайдені на помийках члени монобільшості імітували законотворчу діяльність та отримували конвертики.
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14.06.2024 18:00 Ответить
Традицію підбирати депутатів своєї фракції на помийці (смітнику) заснував Ющенко.
Він про це відверто заявив у 2008 році.

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14.06.2024 18:31 Ответить
Так може і всі інші закони наприймали? А у нас взагалі щось залишилось від держави?
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14.06.2024 18:03 Ответить
Чого дивуєтесь?
"Конституція на паузі" - як сказав Найвеличнишіч!
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14.06.2024 18:12 Ответить
Половина того "апарату" ще з часів Кучми сидить.
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14.06.2024 18:18 Ответить
А тепер уявіть собі ситуацію, коли зєля подав у відставку та замість нього, за Конституцією, Стефанчук, якого призначає або знімає ВРУ.
Реально країною будуть керувати апаратчики, які можуть ставити головою ВРУ будь-якого іншого нардепа, навіть умовного бойко або рабіновіча. І блокувати всі голосування за інших кандидатів.
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14.06.2024 18:18 Ответить
да оставте их хоть на месяц без зарплаты, сколько помощи наши ребята получат? а то этих дармоедов мы с вами их кормим
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14.06.2024 18:21 Ответить
Голову апарату відрубати негайно, а решту пиляти вдумливо і неквапно.
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14.06.2024 18:31 Ответить
То може пора тих апаратчиків на фронт відправити, а хлопців з фронту на їх місце. Країною мають керувати ті, які зі зброєю в руках її захищають.
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14.06.2024 18:43 Ответить
отак голосують за одні норми, а потім невідомо як, інщі в Законі з'являються...а це просто халтурка "апаратників"
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14.06.2024 19:19 Ответить
Піздєц у них ЗП!
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14.06.2024 19:26 Ответить
Ну тупые! Поднимите зарплаты депутатов до уровня аппарата и дело с концом.
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14.06.2024 19:42 Ответить
Конгеніально! Апаратчик і напевно вахтер виявляється можуть стяною шматкою втирати носа любому депутату. Нафіга дрони для солдат і електроенергія для цивільних. Виявляється зарплати у апаратчиків такі як в судей. А якщо такого не буде, то виключать нардепам їхні карточки. Депутати бояться есемесок від вахтерів. Ха ха ха.
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14.06.2024 21:29 Ответить
Всіх разом - на передову
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14.06.2024 21:45 Ответить
В Україні є кваліфікованіші апаратчики за половину цих грошей.
А тих, що працюють зараз і саботують - нах з пляжу.
При чому - без пенсії, бо це свідомий груповий саботаж у час війни.
У них вже наколядовано до кінця днів.
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14.06.2024 22:41 Ответить
Хвіст крутить собакою...
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15.06.2024 19:42 Ответить
Це до питання про те, хто в Україні реальна влада, а хто - тушки, мурзілки та пєтрушки.
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18.03.2025 14:17 Ответить
 
 