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Остин о Patriot для Украины: Есть прогресс в переговорах с другими странами

Остін про Patriot для України: Є прогрес у переговорах з іншими країнами

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о достижении прогресса в переговорах с другими странами о предоставлении Украине систем ПВО Patriot. В то же время он не стал называть страны, которые выразили готовность предоставить Украине свои системы Patriot, заявив, что они сами должны анонсировать это.

Об этом Остин рассказал на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

У главы Пентагона поинтересовались относительно обеспечения Украины дополнительными системами Patriot, на что он ответил, что сделал все возможное, чтобы Киев получил как можно больше возможностей противовоздушной обороны.

"Вы знаете, что я провел много времени с другими руководителями, нашим высшим руководством, потратил много времени, чтобы сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше возможностей противовоздушной обороны", - сказал глава американского оборонного ведомства.

Остин добавил, что это включает различные виды вооружений, в частности ракеты-перехватчики и платформы, с которых они запускаются.

Он также рассказал, что есть прогресс в переговорах с другими странами о предоставлении Украине систем Patriot.

"Мы достигли прогресса, и мы будем продолжать делать это очень и очень настойчиво", - подчеркнул глава Пентагона.

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В то же время американский министр не стал называть страны, которые выразили готовность предоставить Украине свои системы Patriot, отметив, что они сами должны анонсировать это. Остин также выразил ожидания положительных результатов по реализации этого решения. Он также добавил, что эти решения были нелегкими для государств, которые могут предоставить Украине дополнительные Patriot.

Напомним, что в четверг, 14 июня после подписания соглашения по безопасности с Украиной президент США Джо Байден заявил, что США будут передавать имеющиеся системы ПВО "Patriot" Украине в приоритетном порядке и только потом переходить к выполнению своих обязательств по поставке таких систем другим странам-заказчикам.

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Автор: 

ПВО (2771) Остин Ллойд (420) Patriot (277)


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Топ комментарии
+6
У вас тих ''Патріотів'' сотні, а ви прогреси з іншими країнами шукаєте! Видно так хочете передати..
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14.06.2024 18:50
+5
А що Патриот, це не виробляють у США?

Десь у інших країнах? Може в Кітае?
тоді зрозуміло чого і де шукае Остін.

Але це розробка США. Вибудовують їх тільки в США.

Чого не пошукати в дома а не в Европі?
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14.06.2024 18:51
+1
Русскій ваєнний карабль, іді на ***!
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14.06.2024 19:03
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Правила форума Совет форумчан
Прогресс прогрессирует!
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14.06.2024 18:43 Ответить
А що Патриот, це не виробляють у США?

Десь у інших країнах? Може в Кітае?
тоді зрозуміло чого і де шукае Остін.

Але це розробка США. Вибудовують їх тільки в США.

Чого не пошукати в дома а не в Европі?
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14.06.2024 18:51 Ответить
Є прогрес у заплідненні пацієнтки. Скажіть лікар, завагітніла дружина, чи ні?
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14.06.2024 18:44 Ответить
Та ви шо...цілий прогресс, північна Корея балістичні ракети надає рашистам, а в цих хлопців уже прогрес тільки на ПВО.
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14.06.2024 18:47 Ответить
У вас тих ''Патріотів'' сотні, а ви прогреси з іншими країнами шукаєте! Видно так хочете передати..
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14.06.2024 18:50 Ответить
Я уполномочен от Русского Верховного Командования принять капитуляцию. Украинцы, будьте благоразумны, сдавайтесь в плен! Всем гарантируем жизнь, шматок сала и чарку водки.
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14.06.2024 18:57 Ответить
Русскій ваєнний карабль, іді на ***!
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14.06.2024 19:03 Ответить
Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня.
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14.06.2024 19:03 Ответить
Прогрес - регрес - Петріоти будуть? -чи коли
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14.06.2024 18:59 Ответить
прогресс есть , а Патриотов нету , шо то я плохо не понял ?
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14.06.2024 19:04 Ответить
найпрогресивніший прогрес у світі
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14.06.2024 19:14 Ответить
Могли б передати власні, але ж падлюки трампісти відразу заверещать, що Байден підриває обороноздатність США. Дуже чекаю, коли Трамп переможе - хоч проплачені гниди звідси здриснуть.

Та й після ганебної втрати пускових від Patriot, коли вони стояли під відкритим небом не розгорнуті і по них прилетіло, США тим паче не хоче давати власні, бо ідіоти їх знову просруть.
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14.06.2024 20:35 Ответить
А хто тоді ці ідіоти, які ганебно тікаючи, просрали-подарували безкоштовно талібам?:

22174 Хаммера;
634 броньованих машин M1117;
169 бронетранспортерів M11342000 пікапів та SUV;
64363 кулемети;
8000 вантажних автомобілів;

162043 рації (радіоприймача);
16035 пристроїв нічного бачення;
358530 штурмових гвинтівок;
176 артилерійських знарядь.

Вертольоти:
33 вертольоти Mi-17;
33 вертольоти UH-60 "Чорний яструб".

Літаки:
23 штурмовики EMB 314/А29 Super Tucano;
28 штурмовиків Cessna 208А;
10 ударних літаків Cessna AC-208.

https://bastion.tv/ssha-zalishili-v-afganistani-***********-na-80-milyardiv-ce-v-desyatki-raziv-bilshe-dopomogi-***************
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14.06.2024 22:34 Ответить
Тобто якщо в чомусь помилився чи зазнав невдачі - треба після цього помилятись і зазнавати таких самих невдач, поки не здохнеш?

Цікава логіка.
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14.06.2024 23:13 Ответить
А хтось знає, скільки систем Петріот передали США? Чи в них самих мало?
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15.06.2024 19:28 Ответить
 
 