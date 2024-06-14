Остин о Patriot для Украины: Есть прогресс в переговорах с другими странами

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о достижении прогресса в переговорах с другими странами о предоставлении Украине систем ПВО Patriot. В то же время он не стал называть страны, которые выразили готовность предоставить Украине свои системы Patriot, заявив, что они сами должны анонсировать это.

Об этом Остин рассказал на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

У главы Пентагона поинтересовались относительно обеспечения Украины дополнительными системами Patriot, на что он ответил, что сделал все возможное, чтобы Киев получил как можно больше возможностей противовоздушной обороны.

"Вы знаете, что я провел много времени с другими руководителями, нашим высшим руководством, потратил много времени, чтобы сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше возможностей противовоздушной обороны", - сказал глава американского оборонного ведомства.

Остин добавил, что это включает различные виды вооружений, в частности ракеты-перехватчики и платформы, с которых они запускаются.

Он также рассказал, что есть прогресс в переговорах с другими странами о предоставлении Украине систем Patriot.

"Мы достигли прогресса, и мы будем продолжать делать это очень и очень настойчиво", - подчеркнул глава Пентагона.

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В то же время американский министр не стал называть страны, которые выразили готовность предоставить Украине свои системы Patriot, отметив, что они сами должны анонсировать это. Остин также выразил ожидания положительных результатов по реализации этого решения. Он также добавил, что эти решения были нелегкими для государств, которые могут предоставить Украине дополнительные Patriot.

Напомним, что в четверг, 14 июня после подписания соглашения по безопасности с Украиной президент США Джо Байден заявил, что США будут передавать имеющиеся системы ПВО "Patriot" Украине в приоритетном порядке и только потом переходить к выполнению своих обязательств по поставке таких систем другим странам-заказчикам.

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