ЕС планирует к 2025 году сравняться с РФ по количеству изготовленных боеприпасов, - комиссар Евросоюза Бретон

Европейский Союз планирует нарастить изготовление артиллерийских снарядов и в 2025 году сравняться с производственными мощностями РФ.

Об этом рассказал комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет французское издание La Tribune, информирует Цензор.НЕТ.

Бретон отметил, что Евросоюз ускорил производство снарядов. По его словам, до конца текущего года в ЕС планируют выйти на уровень 1,7 млн снарядов в год. А в 2025 году ЕС намерен сравняться с производственными мощностями России, то есть изготавливать 2,5 млн снарядов в год.

"Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучше в этом американцев, которые производили только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность", - сказал комиссар Евросоюза.

Представитель ЕС заявил, что наращиванию производства снарядов способствовал специальный фонд на 7,9 млрд евро, который создали еще в 2021 году. Этот фонд должен действовать до 2027 года.

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Бретон добавил, что на фоне напряженности в отношениях с РФ нужно увеличить оборонные закупки. По его словам, Европа должна продолжать перевооружаться в ближайшие годы.

"Эта потребность разделяется многими государствами-членами ЕС и может пойти на пользу нашей оборонной промышленности. Но она должна быть способной поставлять оружие европейской армии вовремя", - сказал комиссар ЕС.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует изготавливать снаряды калибра 155-мм.

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