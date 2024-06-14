ЕС планирует к 2025 году сравняться с РФ по количеству изготовленных боеприпасов, - комиссар Евросоюза Бретон
Европейский Союз планирует нарастить изготовление артиллерийских снарядов и в 2025 году сравняться с производственными мощностями РФ.
Об этом рассказал комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет французское издание La Tribune, информирует Цензор.НЕТ.
Бретон отметил, что Евросоюз ускорил производство снарядов. По его словам, до конца текущего года в ЕС планируют выйти на уровень 1,7 млн снарядов в год. А в 2025 году ЕС намерен сравняться с производственными мощностями России, то есть изготавливать 2,5 млн снарядов в год.
"Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучше в этом американцев, которые производили только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность", - сказал комиссар Евросоюза.
Представитель ЕС заявил, что наращиванию производства снарядов способствовал специальный фонд на 7,9 млрд евро, который создали еще в 2021 году. Этот фонд должен действовать до 2027 года.
Бретон добавил, что на фоне напряженности в отношениях с РФ нужно увеличить оборонные закупки. По его словам, Европа должна продолжать перевооружаться в ближайшие годы.
"Эта потребность разделяется многими государствами-членами ЕС и может пойти на пользу нашей оборонной промышленности. Но она должна быть способной поставлять оружие европейской армии вовремя", - сказал комиссар ЕС.
Ранее сообщалось, что Латвия планирует изготавливать снаряды калибра 155-мм.
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Хтось ще памятає таке?🤣
Це виглядае як розпис у своему безсиллі. Як «капітуляція заходу».
Невже вони не розуміють що у 2025 вони потрібні перевищувати рашистів у 10 разів?
Щоб це був не слабкий паритет, а вивзнана Перевага Заходу. Бо інакше ху&ло не остановити.
Авжеж, артилерія НАТО у десятки разів ТОЧНІША за рашистську! Наші артилеристи набагато вправніше за рашистів. Сама тактика застосування артилерії Україною та Рашкою кардинально відрізняються.
Що би досягнути паритету на полі бою достатньо всього десь 1/5 кількості снарядів від того, що може виробити Рашка.
По-друге, не бачу питання про кількість виробництва самої АРТИЛЕРІЇ!
Що би вистрілити "у десять разів більше снарядів" потрібно у десять разів більше СТВОЛІВ!
Україна сама скільки випускає снарядів і артилерії?Захід ніколи і не розраховував на артилерію.В них авіація і ракети.В москалів і танків більше ніж у всій Європі.
Подивіться що США у В'єтнамі,Югославії і Іраку робили.Вони явно не від артилерії залежні.
"тотальна перевага"? Якщо так - то чому Херсон, Запоріжжя, Київ - ще не взяли?
КАБИ не проблема коли є достаньо авіації, як у НАТО
Далі
Вьетнам, Югославія і Ірак - абсолютно різні війни - усьо смешалось в доме обломских
Вивчав як хто? військовий, історик, ділєтант?
Чи наслухався байок кацапської пропаганди?
Інакше не пишіть слово "тотальна"