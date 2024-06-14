РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9347 посетителей онлайн
Новости
1 642 32

ЕС планирует к 2025 году сравняться с РФ по количеству изготовленных боеприпасов, - комиссар Евросоюза Бретон

ЄС планує до 2025 року зрівнятися з РФ за кількістю виготовлених боєприпасів, - комісар Євросоюзу Бретон

Европейский Союз планирует нарастить изготовление артиллерийских снарядов и в 2025 году сравняться с производственными мощностями РФ.

Об этом рассказал комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет французское издание La Tribune, информирует Цензор.НЕТ.

Бретон отметил, что Евросоюз ускорил производство снарядов. По его словам, до конца текущего года в ЕС планируют выйти на уровень 1,7 млн снарядов в год. А в 2025 году ЕС намерен сравняться с производственными мощностями России, то есть изготавливать 2,5 млн снарядов в год.

"Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучше в этом американцев, которые производили только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность", - сказал комиссар Евросоюза.

Представитель ЕС заявил, что наращиванию производства снарядов способствовал специальный фонд на 7,9 млрд евро, который создали еще в 2021 году. Этот фонд должен действовать до 2027 года.

Читайте также: От 50 до 100 тысяч снарядов по чешской инициативе прибудут в Украину в июне, - представитель правительства Томаш Копечный

Бретон добавил, что на фоне напряженности в отношениях с РФ нужно увеличить оборонные закупки. По его словам, Европа должна продолжать перевооружаться в ближайшие годы.

"Эта потребность разделяется многими государствами-членами ЕС и может пойти на пользу нашей оборонной промышленности. Но она должна быть способной поставлять оружие европейской армии вовремя", - сказал комиссар ЕС.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует изготавливать снаряды калибра 155-мм.

Читайте также: Нидерланды передадут Украине 152-мм снарядов на сумму более 350 млн евро

Автор: 

боеприпасы (2342) производство (470) россия (95652) Евросоюз (17145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
А +КНДР та +Іран? 🤔
показать весь комментарий
14.06.2024 20:55
+4
Якби ще КНДР спробували догнати,
показать весь комментарий
14.06.2024 20:55
+4
Рашкованські 2,5 млн. це не тіко 152, а взагалі то усі калібри. Тому наздогнати цю цифру по НАТОвським 155 це значить перегнати у декілька разів.
показать весь комментарий
14.06.2024 20:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"ДОГНАТЬ и ПЕРЕГНАТЬ"
Хтось ще памятає таке?🤣
показать весь комментарий
14.06.2024 20:44 Ответить
Якби ще КНДР спробували догнати,
показать весь комментарий
14.06.2024 20:55 Ответить
Це буде не просто
показать весь комментарий
14.06.2024 21:22 Ответить
ДИП 200
показать весь комментарий
14.06.2024 21:12 Ответить
Тільки зрівнятися???!!! Та ще у 2025 ???

Це виглядае як розпис у своему безсиллі. Як «капітуляція заходу».

Невже вони не розуміють що у 2025 вони потрібні перевищувати рашистів у 10 разів?

Щоб це був не слабкий паритет, а вивзнана Перевага Заходу. Бо інакше ху&ло не остановити.
показать весь комментарий
14.06.2024 21:46 Ответить
Ніколи такого не буде.Бо для цього захід має стати як північні корейці,з рабською працею.Та й не потрібно це їм.Це в нас м'ясоорубка.Бо ж по москалям не прилітають Томагавки.
показать весь комментарий
14.06.2024 23:32 Ответить
Та їм по...й, їм ракети на голови не падають.
показать весь комментарий
17.06.2024 23:15 Ответить
А +КНДР та +Іран? 🤔
показать весь комментарий
14.06.2024 20:55 Ответить
Рашкованські 2,5 млн. це не тіко 152, а взагалі то усі калібри. Тому наздогнати цю цифру по НАТОвським 155 це значить перегнати у декілька разів.
показать весь комментарий
14.06.2024 20:57 Ответить
Це ти зараз серйозно , чи жартував ? (( Якщо серйозно , то розкажи що там по калібрах із 5 мільйонами корейських , бо на контейнерах кімовці фарбою калібр не пишуть ((
показать весь комментарий
14.06.2024 22:55 Ответить
можу сказати по бк від кіма там кожен 3 й брак і добре що русня іми бахае бо бахалки стирають собі нарізи ві нано снарядів тов кіма у калібрах 122 та 152
показать весь комментарий
15.06.2024 06:35 Ответить
Давай відразу визначимося , я не топлю за кацапів , просто намагаюся тверезо дивитися на речі .Тепер по порядку - "кожен третій брак " це з пропаганди , чи ти особисто маєш кацапську статистику ? Навіть як кожен третій дійсно не вибухає , то три мільйони триста тисяч вибухають , а у відповідь наші можуть вистрелити тільки пару сотень тисяч майже такої самої якості як у кацапні (( Можна безкінечно розповідати про точність західної зброї і низьку якість совкової , але одна річ заважає цьому - більшість нашої артилерії така сама як і у кацапів , що використовує такі ж **********, ну і як не дивно , наші артилеристи стріляють нею прицільно ..... як ти думаєш , серед кацапів одні рукожопи ? (( Тут на Цензорі вже писали одного разу які "неякісні" корейські снаряди, коли кацапи обстрілювали наші позиції корейськими малошумними снарядами , тому висновок простий -краще багато хоч таких як корейські , аніж ніяких натівських ((
показать весь комментарий
15.06.2024 17:00 Ответить
Я не зовсім розумію:
Авжеж, артилерія НАТО у десятки разів ТОЧНІША за рашистську! Наші артилеристи набагато вправніше за рашистів. Сама тактика застосування артилерії Україною та Рашкою кардинально відрізняються.
Що би досягнути паритету на полі бою достатньо всього десь 1/5 кількості снарядів від того, що може виробити Рашка.
По-друге, не бачу питання про кількість виробництва самої АРТИЛЕРІЇ!
Що би вистрілити "у десять разів більше снарядів" потрібно у десять разів більше СТВОЛІВ!
показать весь комментарий
14.06.2024 21:30 Ответить
Так в москалів.у всьому тотальна перевага.Каби ложать десятками в день.Що проти них Україна може протиставити зараз?

Україна сама скільки випускає снарядів і артилерії?Захід ніколи і не розраховував на артилерію.В них авіація і ракети.В москалів і танків більше ніж у всій Європі.

Подивіться що США у В'єтнамі,Югославії і Іраку робили.Вони явно не від артилерії залежні.
показать весь комментарий
14.06.2024 23:36 Ответить
ну м 270 себе показали намного краще ніж урагани та смерчі і точніше
показать весь комментарий
15.06.2024 06:39 Ответить
Це не просто артилерія.Це оперативно тактичний ракетний комплекс.Він кращий і за Вільху.Ми ж берем класичну ствольну артилерію для порівняння.
показать весь комментарий
15.06.2024 14:12 Ответить
курво старий м 109 кладе краще ніж мста с кучніше
показать весь комментарий
15.06.2024 14:59 Ответить
В США такої артилерії біля тисяча одиниць.
показать весь комментарий
15.06.2024 15:11 Ответить
в тебе, ьратку - суцільне кацапські пропагандиські байки
"тотальна перевага"? Якщо так - то чому Херсон, Запоріжжя, Київ - ще не взяли?
КАБИ не проблема коли є достаньо авіації, як у НАТО
Далі
Вьетнам, Югославія і Ірак - абсолютно різні війни - усьо смешалось в доме обломских
показать весь комментарий
15.06.2024 13:51 Ответить
В 10 разів більше артилерії і авіації,не тотальна перевага?Каби проблема.В нас не буде сотень одиниць F-16.Війни різні,але у всіх США і НАТО воювали за допомогою авіації і ракет.Авіація і ракети з бомбами,це ключове для НАТО,не ствольна артилерія.Ви це розумієте?
показать весь комментарий
15.06.2024 14:16 Ответить
в Намі як раз ствольна в Кесані працювала
показать весь комментарий
15.06.2024 15:00 Ответить
Скільки працювала? Міль йони снарядів вистріляли?Я ж не казав.що артилерія відсутня як така.Я казав.що ставку роблять на авіацію і ракети в першу чергу.
показать весь комментарий
15.06.2024 15:13 Ответить
Тільки одне питання - ти вивчав війни США та НАТО?
Вивчав як хто? військовий, історик, ділєтант?
Чи наслухався байок кацапської пропаганди?
показать весь комментарий
16.06.2024 12:19 Ответить
В чому саме байки?
показать весь комментарий
17.06.2024 17:19 Ответить
Про тотальну перевагу наші високопосадові керманичі,в тому числі військові говорять.Яка і до сьогодні зберігається.
показать весь комментарий
15.06.2024 14:18 Ответить
Ще раз - тотальна перевага ЦЕ АПРІОРІ "Кієв за два дня"
Інакше не пишіть слово "тотальна"
показать весь комментарий
16.06.2024 12:17 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:16 Ответить
Це занадто пізно. Українська армія потребує його зараз, і Україна втратить більше, якщо не отримає його негайно. ЄС завжди зволікає.https://www.yahoo.com/news/ukraine-draft-woes-leave-west-123700608.html
показать весь комментарий
14.06.2024 21:58 Ответить
Коли в ЄС кажуть що не можуть наростити випуск снарядів то це брехня. Не хочуть. А чого ж вони хочуть? Смерті, бо вже заразились кацапізмом - "умірі ти сєгодня, а я завтра"....
показать весь комментарий
14.06.2024 22:41 Ответить
 
 