Послы Евросоюза согласовали рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Ожидается, что 25 июня состоится первая межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вечером 14 июня постоянные представители государств-членов Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Первая межправительственная конференция состоится 25 июня под председательством Бельгии, которое, как известно, продлится до конца июня. 1 июля эстафету председательства в Совете ЕС примет Венгрия.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что Бельгия намерена до конца июня провести межправительственную конференцию с Киевом относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Брюссельские чиновники настаивали на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС 25 июня.

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