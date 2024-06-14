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Послы Евросоюза согласовали рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Посли Євросоюзу погодили рамки для переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

Ожидается, что 25 июня состоится первая межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вечером 14 июня постоянные представители государств-членов Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Первая межправительственная конференция состоится 25 июня под председательством Бельгии, которое, как известно, продлится до конца июня. 1 июля эстафету председательства в Совете ЕС примет Венгрия.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что Бельгия намерена до конца июня провести межправительственную конференцию с Киевом относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Брюссельские чиновники настаивали на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС 25 июня.

Читайте также: Украина выполнила все для открытия переговоров по членству в ЕС. Все условия реализованы, - Зеленский

Автор: 

Бельгия (399) членство в ЕС (1025) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+5
А нас вже приймають? І дещо зухвале питання... - Ви зі штатів боретеся із зухвалою корупцією, чи просто навідуєтеся подивитися як ми тут борсаємося?
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15.06.2024 00:49
+1
Та что они там планируют? Ща Зеледент после саммита мира еще раз в Оман слетает и все будет понятно.
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15.06.2024 18:41
+1
ага, дуже смішно.. іди смокчи, потвора
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15.06.2024 19:45
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В Україні вже побороли зухвалу корупцію? Чи за що нас мають прийняти в ЕС?
ЕС - це вливання грошей, які у нас вкрадуть дуже тупо і швидко. Це всюди розуміють. Тому будь-які перемовини зависнуть на етапі "що ви зробили на шляху до верховенства права для всіх, а не лише для тих, хто відкупитись не може?".
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14.06.2024 23:24 Ответить
А нас вже приймають? І дещо зухвале питання... - Ви зі штатів боретеся із зухвалою корупцією, чи просто навідуєтеся подивитися як ми тут борсаємося?
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15.06.2024 00:49 Ответить
ага, дуже смішно.. іди смокчи, потвора
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15.06.2024 19:45 Ответить


ватне тєрпіло, а чого ж ти **** звалила із свого стєкломойного рая, у США?
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15.06.2024 21:22 Ответить
давно не было
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15.06.2024 07:23 Ответить
Согласовали? Ага ... жених находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания, а все вокруг готовятся к его пышной свадьбе с розовощекой и дебелой красавицей!
Это что - очередной ЗЕперфоманс?!
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15.06.2024 10:15 Ответить
Та что они там планируют? Ща Зеледент после саммита мира еще раз в Оман слетает и все будет понятно.
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15.06.2024 18:41 Ответить
а, це якось відміняє насадити зе!щоблу напалю, за всю цю сраку, що твориться в україні?
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15.06.2024 22:16 Ответить
 
 