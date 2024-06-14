Послы Евросоюза согласовали рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС
Ожидается, что 25 июня состоится первая межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что вечером 14 июня постоянные представители государств-членов Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.
Первая межправительственная конференция состоится 25 июня под председательством Бельгии, которое, как известно, продлится до конца июня. 1 июля эстафету председательства в Совете ЕС примет Венгрия.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что Бельгия намерена до конца июня провести межправительственную конференцию с Киевом относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Брюссельские чиновники настаивали на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС 25 июня.
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ЕС - це вливання грошей, які у нас вкрадуть дуже тупо і швидко. Це всюди розуміють. Тому будь-які перемовини зависнуть на етапі "що ви зробили на шляху до верховенства права для всіх, а не лише для тих, хто відкупитись не може?".
ватне тєрпіло, а чого ж ти **** звалила із свого стєкломойного рая, у США?
Это что - очередной ЗЕперфоманс?!