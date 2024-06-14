Российские кибератаки становятся "более агрессивными", - Microsoft

Российские кибератаки становятся "более агрессивными", и их может стать труднее предотвратить.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на информацию вице-президента Microsoft Брэда Смита Комитету по вопросам внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Смит предупредил американских политиков о том, что Служба внешней разведки РФ (СВР) "продолжает оставаться одним из лучших ресурсов и самых совершенных киберагентств в мире".

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По словам Смита, за последний год компания Microsoft увидела, что СВР стала "более агрессивной". Он пояснил, что теперь, когда специалисты обнаруживают деятельность России в интернет-среде, она не выходит из нее, а наоборот удваивает свои атаки.

Смит также сказал, что необходимо подготовиться к вероятности того, что оппоненты США будут "более тесно сотрудничать в киберпространстве".

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"Одно дело участвовать в кибербое с четырьмя отдельными противниками (Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном. - Ред.), а совсем другой сценарий, если две или все четыре из этих стран будут действовать в тандеме", - сказал Смит.