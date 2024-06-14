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Российские кибератаки становятся "более агрессивными", - Microsoft

Кібератака

Российские кибератаки становятся "более агрессивными", и их может стать труднее предотвратить.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на информацию вице-президента Microsoft Брэда Смита Комитету по вопросам внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Смит предупредил американских политиков о том, что Служба внешней разведки РФ (СВР) "продолжает оставаться одним из лучших ресурсов и самых совершенных киберагентств в мире".

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По словам Смита, за последний год компания Microsoft увидела, что СВР стала "более агрессивной". Он пояснил, что теперь, когда специалисты обнаруживают деятельность России в интернет-среде, она не выходит из нее, а наоборот удваивает свои атаки.

Смит также сказал, что необходимо подготовиться к вероятности того, что оппоненты США будут "более тесно сотрудничать в киберпространстве".

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"Одно дело участвовать в кибербое с четырьмя отдельными противниками (Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном. - Ред.), а совсем другой сценарий, если две или все четыре из этих стран будут действовать в тандеме", - сказал Смит.

Автор: 

россия (95652) Microsoft (36) кибератака (181)


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Топ комментарии
+3
Тривожно, але ми продовжимо продавати наші комп'ютери і програмне забезпечення і продовжимо надавати доступ до наших інформаційних технологій нашим ворогам, які хочуть нас убити, про що вони постійно нагадують.
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15.06.2024 02:57
+1
А каспєрскіє сатруднікі що проти *****?(
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14.06.2024 23:44
+1
І що ж компанія Microsoft збирається робити у зв'язку з цими обставинами?
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15.06.2024 02:52
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А каспєрскіє сатруднікі що проти *****?(
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14.06.2024 23:44 Ответить
Тандем - це, хіба, не 2, а 4?
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15.06.2024 02:50 Ответить
І що ж компанія Microsoft збирається робити у зв'язку з цими обставинами?
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15.06.2024 02:52 Ответить
нічого !!! маливати ще дибільнішу за 11-ту, 12 вінду і впарювати її за грубі гроші лохам по усьому світу ... майкрософт це найбільша афера у світі ПЗ що триває останні 30 років !!!
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15.06.2024 05:38 Ответить
А Apple з Google типу не афєра?
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15.06.2024 07:42 Ответить
Тривожно, але ми продовжимо продавати наші комп'ютери і програмне забезпечення і продовжимо надавати доступ до наших інформаційних технологій нашим ворогам, які хочуть нас убити, про що вони постійно нагадують.
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15.06.2024 02:57 Ответить
Та ніби MS почали від'єднювати кацапських клієнтів від своїх хмарних сервісів.
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15.06.2024 07:43 Ответить
Читала, що останній пакет санкцій передбачає до 1 вересня повну заборону американського софта для рашки. Повну і всього софта - для РС, Маків, Андроідв, Айфонів. В нуль!
Хм... Було б цікаво...
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15.06.2024 09:28 Ответить
вони "самі продадуть мотузки, на яких ми їх і повісимо" - дудусь Ленін ще на початку 20-го сторіччя як у воду дивився
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15.06.2024 14:35 Ответить
А окрім говорильні майкрософт нічого не може придумати?... спеціально для кацапів. Така крута "фірма"
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15.06.2024 05:50 Ответить
відключити своє програмне забезпечення для росії не пробували?
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15.06.2024 14:32 Ответить
 
 