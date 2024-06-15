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Стефанчук об "инициативе" Путина: Мир в обмен на суверенитет – это капитуляция

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Комментируя последние заявления Владимира Путина, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что мир в обмен территорию - это аннексия, мир в обмен на суверенитет - капитуляция, а мир в обмен на безблоковый статус - это самоубийство.

Об этом говорится в сообщении Стефанчука в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Навеяно сегодняшними некоторыми "инициативами".

Украина нуждается в полноценном, справедливом и устойчивом мире.

Смотрите также: Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ, - Путин. ВИДЕО

Иначе:

Мир в обмен на территорию - это аннексия.

Мир в обмен на суверенитет - это капитуляция.

Мир в обмен на людей - это рабство.

Мир в обмен на безблоковый статус - это самоубийство.

Мир в обмен на замороженный конфликт - это перекладывание этой войны на плечи наших детей и внуков.

Вот, почему важна полная имплементация Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

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Формула потому и является формулой, что в ней должны быть все составляющие. И именно Украина, которая страдает от этой агрессии, имеет справедливое право определять части этой Формулы.

Первый шаг к реализации Формулы мира Украина сделает завтра вместе с сотней стран-единомышленников", - заявил Стефанчук.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук про вимоги Путіна

Напомним, что сегодня, 14 июня, диктатор РФ Владимир Путин вновь заявил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого требует от Украины вывести свою армию из временно оккупированной Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от намерения вступить в НАТО.

Автор: 

переговоры (4985) путин владимир (31311) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+10
Формула миру,ні до чого не призведе.Москалі скажуть,а ми не будемо це все виконувати.І що ж тоді підписанти формули зроблять? Дадуть багато ракет і авіації і дозволять без обмежень,по москалях стріляти? То чого саме зара, не надають і не дозволяють?
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14.06.2024 23:55
+9
Хто хоче миру з кацапами в обмін на свої території, той не буде мати ні територій ні миру
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15.06.2024 00:30
+8
Кнур
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14.06.2024 23:55
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Формула миру,ні до чого не призведе.Москалі скажуть,а ми не будемо це все виконувати.І що ж тоді підписанти формули зроблять? Дадуть багато ракет і авіації і дозволять без обмежень,по москалях стріляти? То чого саме зара, не надають і не дозволяють?
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14.06.2024 23:55 Ответить
Кнур
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14.06.2024 23:55 Ответить

З КИМ ГОВОРИТЬ ПУТИН?

https://republic.com.ua/article/z-kim-govorit-putin.html
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15.06.2024 05:12 Ответить
Він також заявив, що ті люди які не визнають президента легітимним - є ворогами України.
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14.06.2024 23:55 Ответить
Редкое явление? Первая мировая - капитуляция Германии, вторая мировая - капитуляция Германии, затем капитуляция Японии, война на Балканах - капитуляция Сербии
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15.06.2024 00:08 Ответить
Затем, что капитуляция - принятие условий победителя, что Сербия и сделала, а Милошевич вообще был осужден. А с капитуляцией Германии в первую мировую еще была капитуляция и распад Австро-Венгрии. И, кстати, оккупация Германией Франции тоже была после капитуляции Франции. Не такое уж редкое явление.
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15.06.2024 00:22 Ответить
Не всякая война заканчивается принятием условий победителя, потому как не всякая война заканчивается поражением, например Столетняя война. Поэтому и существует и мирный договор, и капитуляция.
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15.06.2024 00:38 Ответить
А обмін на грубі гроші як називається?
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15.06.2024 00:00 Ответить
Шось стало поробленно в Раді ...? Стефанчук правильні речі каже ...? Може зеленську Раду , та 🤡взяли за цікаве місце ? Хоче примусити українців визнати лідора ?
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15.06.2024 00:03 Ответить
"Маленька" проблемка:
Ту "формулу" Зеленського ніхто не бачив та ніхто не розуміє!
В кінці може виявитись, що та "формула":
Територія + Суверенітет + Люди + БезБлок + Замороження => УЙНЯ!
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15.06.2024 00:05 Ответить
План Єрмака-це ху@ляндизація України зі знищенням демократії і поступове знищення держави-план путіна-це ху@ляндизація України зі знищенням держави і геноцидом.Висновок: Єрмака і путіна треба кобзонити наглухо.
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15.06.2024 00:07 Ответить
жиробасна маэ нуль впливу
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15.06.2024 00:17 Ответить
Так ***** и не предлагает мир. ***** предлагает окупацию Украины взамен на то что Украина официально снимет все притензии в том числе территориальные к рашке. Вчитайтесь во все пункты которые ***** приготовило для Украины. Там нислова о мире не идется. Там идется что вначале Украина должна вывести войска, сдать оружие, потом провести денацификацию всех украинцев, тоесть арестовать всех украинцев и отправить стройными рядами в лагеря, тюрьмы или расстрелять. Дальше в Украине ставятся рашистские гауляйтеры и Украина дербанится и исчезает с карты на какие то недоросии и тд. Так где вообще идет про мир?
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15.06.2024 00:17 Ответить
Во первых Путин -*****.
Во вторых если открыть первую в этой новости ссылку можно прочесть:
речь идет не о замораживании конфликта, а о его "окончательном завершении" войны Источник:
Вы не будете спорит что завершение войны означает наступление мира?
Не буду спорить о ситуации, я просто указал вам где вообще идет про мир
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15.06.2024 02:43 Ответить

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15.06.2024 00:22 Ответить
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15.06.2024 08:08 Ответить
Хто хоче миру з кацапами в обмін на свої території, той не буде мати ні територій ні миру
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15.06.2024 00:30 Ответить
В преддверии саммита в Швейцарии и на фоне решительной военной и финансовой поддержки Запада, который принял наконец решение о том, что Украина должна победить, Путин предлагает Украине мир.

Внеблоковый статус Украины, признание оккупированных территорий за Россией и снятие санкций. Это формула мира Путина.

Зададим один вопрос: если Украина проигрывает, то почему Россия предлагает мир? А значит, он понимает, что ситуация плохая и в данной ситуации он уже ничего не сможет сделать. Ни мобилизация, ничего не спасет ситуацию, и это для него бесполезная бойня. А вот "мир", который он предлагает, а именно "внеблоковый статус" Украины - это продолжение войны. Если Украина не получит свои гарантии безопасности со стороны НАТО, то все это было бесполезно.

У Украины тоже есть требование - границы 1991 года. И как быть? А никак, никто не будет отходить от своих базовых принципов, а потому война будет продолжена до победного конца. России не дадут полупобеду. Вот и все. Снаряды из Северной Кореи, дроны из Ирана не решают вопрос стратегически. И теперь, понимая абсолютную бесперспективность этой бойни для себя, он предлагает мир. Приобрести ему больше нечего, а вот потерять есть что, и это будет проигрыш.

Но для Запада эта война имеет несколько иной характер. Для них появился шанс жестоко наказать авторитарного лидера и показать всем остальным авторитариям, что и по ним звонит колокол. Никто на равных с авторитариями говорить не будет, ибо они для Запада второсортные прислуги, которых будут доить, как доили Саддама, Каддафи, семью Асада, Путина, а потом отдают на убой.

Сегодня Путину выгодны и эти условия, потому что он рискует потерять все. Западу же имеет смысл победить, потому что они вновь победят стратегически, поскольку все эти БРИКСо-ШОСевские ребята, включая Китай, придут на поклон перед победителем и примут неоспоримую мощь и силу Запада, на который многие так сильно сейчас надеются...

@bulvarB
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15.06.2024 00:33 Ответить
Просто вони думають, що заповіт писати зарано. Може ще вдасться відкусити в останній раз.
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15.06.2024 00:47 Ответить
Закінчення війни можливе лише в одному випадку - дезінтеграція московії. Тому війна довготривала, перемогу забезпечує в ******** війні не людскі ресурси, ні величезна наявність сировинної бази. Перемогу запезпечує передова технологія, нинішня війна війна роботів ( Безпілотники- це вид роботів). У московії відстала технологія все передове у Західних країн, але Захід виявився не готовим до війни через мізерне фінансуванн власного ВПК і лише зараз йде нарощування виробництва зброї ,в кінці 2025 р. Захід спроможний буде надати Україні необхідну кількістьі новітньої зброї, що й призведе до української перемоги, але це довготривалий процес.
Московія може існувати лише в умовах війни, а історична роль України знищення московії так само як вона зищила Річ Посполиту.
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15.06.2024 00:51 Ответить
Чи не прквапився цей худюнчик?

***** ж йому по суті запропонувало місце ЗЄ. От тільки Єрмак явно залишається на місці.
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15.06.2024 01:15 Ответить
Твій презедент 3 роки вселяв Україну та весь світ шо він бачив мир в очах вбивці, забороняв стріляти ЗСУ, відводив в одностороннему порядку ЗСУ з ліній оборони, котри построїла Україна у 16 році, призначав зрадників на ключові місця в сбу - та то не була капітуляція по Оманські. Зараз дерьмак робить усе шоб знищити останніх добровольців - не даючи їм ні зброї, ні б/к, ні техніки - бо чудово знає - шо ті чоловіки призовного віку шо ще залишились, а не втекли до Европи, не будуть воьювати - це ж ті для кого хуже не буде ні коли - чи Україна, чи Росія.
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15.06.2024 02:10 Ответить
Имя сестра, Имя????!!!!
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15.06.2024 02:38 Ответить
Помнится когда- то давно в 2021 году Зеленский организовал Крымскую международную платформу . После нее был разменирован Чонгар и Украина потеряла четыре области. Шо будет после Международного саммита мира одному Богу только известно.
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15.06.2024 04:25 Ответить
Прикольно вышло, Зеленский в G 7, а пукин в какой то дыре.Слишком много на себя берут ***** и его банда, чтобы что-то диктовать своий условия .
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15.06.2024 05:44 Ответить
путин не хочет чтобы бывшие страны ссср вступали в нато. потому что он надеется их в будущем оккупировать и восстановить ссср.

он говорит западу: "мы не хотим вступления Украины в нато".
запад спрашивает: "почему?"
он же не может ответить: "потому что я хочу восстановить ссср".
поэтому что-то выдумывает. говорит: "это плохо для нашей безопасности".

хотя гарантии безопасности россии - это ее ядерное оружие.

что-то когда финляндия вступала в нато - рф совсем не возмущалась! путин сказал: "это ее личное дело! это ее выбор! у нас там нет никаких интересов"

что путин имеет ввиду, когда говорит про "интересы россии"? он имеет ввиду "оккупационные интересы".

вот в финляндии у них нет оккупационных интересов. а про Украину они говорят: "мы реализовываем там наши законные интересы".
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15.06.2024 06:00 Ответить
"мир в обмен на территории" - это что-то типа "жизнь в обмен на кошелек".

это что-то на преступном.
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15.06.2024 06:01 Ответить
кацап, іди на х*й звідси.
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15.06.2024 06:22 Ответить
Може пора заходу, цілому світу менше звертати увагу на "хотелки" пуйла?
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15.06.2024 06:12 Ответить
Тобі на заході видніше?
Пішов ка ти на йух) бо завоняв весь чат поясненням як добре здати території путінський ти ********.
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15.06.2024 07:00 Ответить
Вони не були готові, що жінки на таке спроможні. Як партизанки руху "Зла Мавка" в окупації кошмарять росіян
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15.06.2024 06:40 Ответить
ага, кидаются трусами
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15.06.2024 07:09 Ответить
а в 2019-21 рр. ви цього не знали ??!



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15.06.2024 06:40 Ответить
Навіщо нам висери чувака, з паралельної реальності?
Це персонаж для коміксів, а не для керування парламенту воюючої країни.
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15.06.2024 06:44 Ответить
Дякуємо за роз'яснення,русланчик. І що б ми без тебе робили?
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15.06.2024 06:55 Ответить
Пам'ятаю як нам розповідали, що НАТО нам не треба, ЄС не треба, МВФ просто посылали, про мир в очах пуйла, про відсунуті кордони, про адин народ і ще багато всього Що сталося клоун?
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15.06.2024 06:59 Ответить
Нечего комментировать. Этот человек тоесть "метр с кепкой " не предлагает мир а требует полную капитуляцию. При этом капитуляция должна быть в унизительной форме- потерей территории и потерей национальной идентичности.
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15.06.2024 07:52 Ответить
Це навіть не капітуляція в класичному її вигляді це акт про припинення існування України як держави.
Саме на це воно і розраховано в яку б спокусливу обгортку не було б загорнуто.
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15.06.2024 08:37 Ответить
Он учитывает своих людей в ОП, когда высказывает такие предложения.
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15.06.2024 09:31 Ответить
 
 