Стефанчук об "инициативе" Путина: Мир в обмен на суверенитет – это капитуляция

Комментируя последние заявления Владимира Путина, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что мир в обмен территорию - это аннексия, мир в обмен на суверенитет - капитуляция, а мир в обмен на безблоковый статус - это самоубийство.

Об этом говорится в сообщении Стефанчука в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Навеяно сегодняшними некоторыми "инициативами".

Украина нуждается в полноценном, справедливом и устойчивом мире.

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Иначе:

Мир в обмен на территорию - это аннексия.

Мир в обмен на суверенитет - это капитуляция.

Мир в обмен на людей - это рабство.

Мир в обмен на безблоковый статус - это самоубийство.

Мир в обмен на замороженный конфликт - это перекладывание этой войны на плечи наших детей и внуков.

Вот, почему важна полная имплементация Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

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Формула потому и является формулой, что в ней должны быть все составляющие. И именно Украина, которая страдает от этой агрессии, имеет справедливое право определять части этой Формулы.

Первый шаг к реализации Формулы мира Украина сделает завтра вместе с сотней стран-единомышленников", - заявил Стефанчук.

Напомним, что сегодня, 14 июня, диктатор РФ Владимир Путин вновь заявил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого требует от Украины вывести свою армию из временно оккупированной Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от намерения вступить в НАТО.