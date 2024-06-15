Боррель о "предложениях" Путина: Агрессор не может диктовать условия прекращения огня. Россия перевооружается и готовится к продолжительной войне
Россия не может диктовать условия прекращения огня, поскольку является агрессором, более того, Путин в мире не заинтересован.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя недавние "предложения" российского диктатора Владимира Путина относительно мира в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Неприемлемые требования Путина имеют целью легитимизировать вторжение и подорвать мирные усилия, тогда как Россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня", - говорится в сообщении.
Боррель напомнил, что настоящие условия мира изложены в Уставе ООН и резолюции Генеральной ассамблеи "о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине", которую поддержала 141 страна.
Напомним, российский диктатор Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
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