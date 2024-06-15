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Боррель о "предложениях" Путина: Агрессор не может диктовать условия прекращения огня. Россия перевооружается и готовится к продолжительной войне

Жозеп Боррель

Россия не может диктовать условия прекращения огня, поскольку является агрессором, более того, Путин в мире не заинтересован.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя недавние "предложения" российского диктатора Владимира Путина относительно мира в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Неприемлемые требования Путина имеют целью легитимизировать вторжение и подорвать мирные усилия, тогда как Россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Боррель напомнил, что настоящие условия мира изложены в Уставе ООН и резолюции Генеральной ассамблеи "о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине", которую поддержала 141 страна.

Напомним, российский диктатор Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

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Робить свою правильну справу заради Добра та й все. Рашистськє Зло повинно бути знищено без варіантів,
попереду ще Китай.
І усі вони взрощєні вашею ліберальност'ю та невпевненост'ю.
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15.06.2024 18:44 Ответить
пока запад не поймет, что моль угроза для европы и сша, он не будет дергаться
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15.06.2024 18:49 Ответить
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15.06.2024 19:34 Ответить
Та то таке! Здається панове українці в 19р. ви про...али Україну. Путька і бабломойскі розвели вас як лохів. Хто залишиться живим валіть і США, Канаду, створюйте там свої громади, хоч якась пам'ять про Україну збережеться!
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15.06.2024 19:37 Ответить
 
 