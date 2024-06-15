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Вице-президент США Гаррис: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Гаррис подчеркнула необходимость сохранить международную систему, основанную на правилах, которую Россия пошатнула полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом она сказала на пленарном заседании Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке 15 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В своем выступлении Гаррис подчеркнула, что действия России, если они не будут наказаны, "поощрят других агрессоров и приведут к возможности завоевательной войны и хаоса, а не порядка и стабильности, что угрожает всему миру".

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Она заверила, что США будут и дальше поддерживать Украину и заставлять Россию платить, а также работать для достижения справедливого и устойчивого мира, подчеркнув, что "ничто относительно завершении этой войны не решается без Украины".

"В противовес этому, вчера Путин выдвинул предложение. Но мы должны говорить правду: он не призывает к переговорам, он призывает к капитуляции. Америка поддерживает Украину не из соображений благотворительности, а потому, что это в наших стратегических интересах", - подчеркнула Гаррис.

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Напомним, российский диктатор Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Автор: 

путин владимир (31325) США (26860) Харрис Камала (122) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+10
А может хватит вообще уже раздувать пердежь ***** и говорить не о мире а о победе Украины. А то ето очень две большие разницы. Я бы даже сказал что в даном случае слова *мир* и *победа* ето слова антонимы.
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15.06.2024 20:22
+6
усі питання до "найвеличнішого" зе-янелоха оманьського і до його регкента дермака - так званий "саміт миру" їх ідея, яка ну дуже ипахне, іншими божевільними зе-ідеяними: "нада просто перестать стрілять", "сруцкімі можна дагаварітса", "встретімся посредіне" !!!

Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.



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15.06.2024 20:31
+3
то й так ясно, бо хвоста йому ніхто не прищемив, копита не відбив і по рогах нормально не дав
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15.06.2024 20:33
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Да што ви ґоворітє!? Нєможетбить!
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15.06.2024 20:19 Ответить
Пуйло скромно назвав Запорізьку Січ ісконно рюською тереторією окупованою Україною. Можна здаватися7
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15.06.2024 20:39 Ответить
Якщо хоче, хай капітулює
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15.06.2024 20:21 Ответить
А может хватит вообще уже раздувать пердежь ***** и говорить не о мире а о победе Украины. А то ето очень две большие разницы. Я бы даже сказал что в даном случае слова *мир* и *победа* ето слова антонимы.
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15.06.2024 20:22 Ответить
усі питання до "найвеличнішого" зе-янелоха оманьського і до його регкента дермака - так званий "саміт миру" їх ідея, яка ну дуже ипахне, іншими божевільними зе-ідеяними: "нада просто перестать стрілять", "сруцкімі можна дагаварітса", "встретімся посредіне" !!!

Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.



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15.06.2024 20:31 Ответить
..."Він не закликає до переговорів, він закликає до капітуляції"... сказала Хариус и дико, не своим голосом заржала.
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15.06.2024 20:28 Ответить
Кацарський висер?
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15.06.2024 20:30 Ответить
Ні, не царський. А ти чий холоп будеш?
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15.06.2024 20:41 Ответить
Цкаво, як пратнери будуть вітати на власному бенефісі АБ у Швейцарії (не Алу Борисівна Пугачову, не подумайте... )
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15.06.2024 20:30 Ответить
громадський активіст, бізнесмен та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує .
Як НАБУ збиралися брати САМОГО!!! ДОРЕЧІ, не захищеного констітцією неконституційного КАРДИНАЛА - й витік помічав усьому... Когось дивує це ?

ШЕВЧЕНКО:
І результат цієї операції міг би бути таким, що в нас в Україні змінився б політичний ландшафт, відбулася б зміна чинної влади, чинної команди. На жаль, цього не сталося. І вже в межах цього розслідування точно не станеться. І є наслідки, вимірювані в мільярдах доларів втрат для України, тому що ці корупціонери, які грабували тоді, зараз перебувають далі на своїх посадах. Топкорупціонери. І ми розуміємо, що вони сприймають Україну виключно як можливість для особистого збагачення", - зазначає . Джерело:
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15.06.2024 20:41 Ответить
то й так ясно, бо хвоста йому ніхто не прищемив, копита не відбив і по рогах нормально не дав
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15.06.2024 20:33 Ответить
вирішили чекати, поки він сам здохне? це 'задоволення' може розтягнутися на років 10-20
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15.06.2024 20:36 Ответить
А учитывая практику Володей,то и здохнув он для москалей будет ...живее всех живых.
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15.06.2024 22:08 Ответить
А до чого закликає Байден? Трамп до речі в цьому питанні не кращий.
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15.06.2024 20:58 Ответить
Чего болтать, чем скорее ху..ло капитулирует, тем лучше.
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15.06.2024 22:07 Ответить
Україна не перемогла, і все через недостатню підтримку США. Допомога США була недостатньою і надто повільною.
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15.06.2024 22:07 Ответить
Всякий мирняк для Х....це самогубство. Самий останній із його Удеге скаже- Акела старий він промахнувся. Він скоріше підірве всі свої стойбіща з їх "коллєктівами" ніж піде на мирняк. Гітлер теж в кінці звинуватив німців -цей народ не вартий такого лідера як я і наказав знищувати в Німеччині всю інфаструктуру і повбивати усіх противників. Марафет його вже не брав. І глобальна брехня скінчилась.
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15.06.2024 22:39 Ответить
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15.06.2024 23:59 Ответить
 
 