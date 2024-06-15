Вице-президент США Гаррис: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Гаррис подчеркнула необходимость сохранить международную систему, основанную на правилах, которую Россия пошатнула полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом она сказала на пленарном заседании Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке 15 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В своем выступлении Гаррис подчеркнула, что действия России, если они не будут наказаны, "поощрят других агрессоров и приведут к возможности завоевательной войны и хаоса, а не порядка и стабильности, что угрожает всему миру".

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Она заверила, что США будут и дальше поддерживать Украину и заставлять Россию платить, а также работать для достижения справедливого и устойчивого мира, подчеркнув, что "ничто относительно завершении этой войны не решается без Украины".

"В противовес этому, вчера Путин выдвинул предложение. Но мы должны говорить правду: он не призывает к переговорам, он призывает к капитуляции. Америка поддерживает Украину не из соображений благотворительности, а потому, что это в наших стратегических интересах", - подчеркнула Гаррис.

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Напомним, российский диктатор Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.