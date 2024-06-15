Вице-президент США Гаррис: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Гаррис подчеркнула необходимость сохранить международную систему, основанную на правилах, которую Россия пошатнула полномасштабным вторжением в Украину.
Об этом она сказала на пленарном заседании Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке 15 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В своем выступлении Гаррис подчеркнула, что действия России, если они не будут наказаны, "поощрят других агрессоров и приведут к возможности завоевательной войны и хаоса, а не порядка и стабильности, что угрожает всему миру".
Она заверила, что США будут и дальше поддерживать Украину и заставлять Россию платить, а также работать для достижения справедливого и устойчивого мира, подчеркнув, что "ничто относительно завершении этой войны не решается без Украины".
"В противовес этому, вчера Путин выдвинул предложение. Но мы должны говорить правду: он не призывает к переговорам, он призывает к капитуляции. Америка поддерживает Украину не из соображений благотворительности, а потому, что это в наших стратегических интересах", - подчеркнула Гаррис.
Напомним, российский диктатор Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
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Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.
Як НАБУ збиралися брати САМОГО!!! ДОРЕЧІ, не захищеного констітцією неконституційного КАРДИНАЛА - й витік помічав усьому... Когось дивує це ?
ШЕВЧЕНКО:
І результат цієї операції міг би бути таким, що в нас в Україні змінився б політичний ландшафт, відбулася б зміна чинної влади, чинної команди. На жаль, цього не сталося. І вже в межах цього розслідування точно не станеться. І є наслідки, вимірювані в мільярдах доларів втрат для України, тому що ці корупціонери, які грабували тоді, зараз перебувають далі на своїх посадах. Топкорупціонери. І ми розуміємо, що вони сприймають Україну виключно як можливість для особистого збагачення", - зазначає . Джерело: